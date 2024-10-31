Регистрация товарных знаков, содержащих фамилии

В России регистрация фамилий как товарных знаков регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (Часть четвертая). Это главный документ, регулирующий вопросы интеллектуальной собственности в области товарных знаков. В нем указаны условия и ограничения для регистрации обозначений в качестве товарных знаков, в том числе и фамильных.
Ниже преречислены основные ограничения предусмотренные законом:
Недостаточная различительная способность. В соответствии с пунктом 1 ст. 1483 ГК РФ, обозначения без различительной способности не могут быть зарегистрированы как товарные знаки. Такие «описательные» обозначения могут использоваться в товарном знаке, но только как неохраняемые элементы, не доминируя в нем. Эти ограничения защищают общественные интересы, предотвращая получение одним лицом исключительного права на обозначение, которое не индивидуализирует товары. Это позволяет другим использовать такие обозначения в коммерческой деятельности при необходимости.
Запрет на регистрацию сходных обозначений: пункт 6 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрацию обозначений, которые идентичны или сходны до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками, охраняемыми в России.
Введение в заблуждение: подпункт. 1 п. 3 ст. 1483 запрещает регистрацию знаков, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно характеристик товара или его производителя. Это основание для отказа в регистрации.
Противоречие общественным интересам: подпункт 2 пункта 3 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрацию знаков, противоречащих общественным интересам, гуманности и морали.
Отсутствие у фамилии различительной способности
Верховным Судом РФ выработан методологический подход при применении пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: При анализе различительной способности знака, содержащего фамилию, важно определить, воспринимается ли он как фамилия или указание на источник происхождения товара или услуги. Если потребители воспринимают заявленный знак исключительно как фамилию, принадлежащую различным, не связанным между собой людям, это указывает на отсутствие изначальной различительной способности.
Когда фамилия, подлежащая регистрации, является распространённой, это затрагивает общественные интересы, поскольку разумно предположить, что фамилия будет использоваться и иными лицами применительно к товарам и услугам.
Таким образом, распространенные фамилии не помогают потребителям чётко ассоциировать товар с конкретным производителем, так как фамилия сама по себе не является уникальной или отличительной и, как правило, не подлежат регистрации.
Примеры
Роспатент отказал в регистрации товарного знака «SHEWZOV / ШЕВЦОВ», поскольку фамилия «Шевцов» является широко распространенной в России и занимает место в списке 500 самых распространённых фамилий. Также Федеральная налоговая служба подтвердила наличие большого числа предпринимателей с фамилией «Шевцов», ведущих деятельность в сферах, аналогичных указанным в заявке на товарный знак. Согласно позиции Роспатента, фамилия «Шевцов» и ее транслитерация «SHEWZOV» не могут индивидуализировать товары или услуги заявителя, так как воспринимаются потребителями как указание на фамилию, а не на источник происхождения товара или услуги.
В регистрации товарного знака "МЕНЬШИКОВ", также было отказано, так как обозначение представляет собой распространённую фамилию и не имеет иных значений, подтверждённых словарями или справочниками. Поскольку фамилия "Меньшиков" не обладает различительной способностью, она не может быть использована для индивидуализации товаров только одного конкретного лица. В результате проверки также установлено, что фамилия "Меньшиков" широко распространена среди предпринимателей, что подтверждается 3904 результатами поиска по базе данных индивидуальных предпринимателей.
Однако распространенной фамилии может быть предоставлена охрана, в том случае когда заявитель сможет предоставить доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки, фамилия воспринималась потребителями как обозначение товаров заявителя, а не просто как фамилия.
В качестве доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. Сделать это чрезвычайно сложно.
Регистрация малоизвестных фамилий
Зарегистрировать редкую или нераспространённую фамилию в качестве товарного знака возможно и это, как правило, проще чем регистрация широко распространённых фамилий. Нераспространённые фамилии обладают большей вероятностью пройти экспертизу на различительную способность.
При рассмотрении заявки на товарный знак «Нектов Nektov» Роспатентом было установлено, что носителями фамилии на дату подачи заявки являлись всего четыре физических лица, следовательно обозначение не будет воспринимается а потребителями как фамилия не обладающая различительной способностью.
Можно ли зарегистрировать фамилию если она имеет смысловое значение?
Фамилию, имеющую смысловое значение, можно зарегистрировать как товарный знак, но важно учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на процесс регистрации:
Различительная способность
Если фамилия имеет яркое смысловое значение, которое можно интерпретировать независимо от её использования как фамилии, это может придать знаку отличительную способность. Например, фамилия "Скворцов" для бренда музыкальных инструментов может ассоциироваться с пением, а не только восприниматься как фамилия.
Контекст использования
Если фамилия имеет значение, связанное с конкретной характеристикой товаров или услуг, это может вызвать трудности. Например, фамилию "Медовый" будет трудно зарегистрировать для продуктов из мёда, так как она указывает на свойства товара. Однако в иных категориях, таких как одежда или ювелирные изделия, её регистрация станет более вероятной.
Сходство с ранее зарегистрированными и заявленными обозначениями
Закон запрещает регистрацию обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц. Во избежание отказа в регистрации по этому основанию проверьте, зарегистрированы ли аналогичные товарные знаки, содержащие эту фамилию или сходные с ней, в базах данных зарегистрированных знаков и заявок. Это поможет определить, есть ли похожие товарные знаки, которые могут помешать регистрации.
Пример. Предпринимателем была подана заявка на регистрацию товарного знака «Бочкарев» в отношении «услуг магазинов по розничной, оптовой продаже товаров». По результатам экспертизы обозначения Роспатент принял решение от об отказе регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг ввиду его звукового и смыслового сходства с ранее зарегистрированной серией товарных знаков «БОЧКАРИ». Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-820/2022 решение Роспатента было признано правомерным. Если бы предприниматель выполнил проверку обозначения перед подачей заявки, этой ошибки можно было бы избежать.
Введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров
Регистрация фамилии в качестве товарного знака может вводить потребителей в заблуждение, если фамилия ассоциируется с другим известным производителем или общеизвестной личностью.
Если фамилия принадлежит широко известной персоне, потребители могут ошибочно связать продукцию с данной личностью, полагая, что товары производятся или одобрены ею. Например, фамилии известных дизайнеров, музыкантов или учёных могут ассоциироваться с определённым уровнем качества или стиля, и потребители могут ожидать, что товар имеет связь с данным человеком.
Пример. Индивидуальным предпринимателем была подана заявка на регистрацию знака "GARMASH" в отношении широкого перечня товаров. Роспатент признал знак способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку было установлено, что он воспроизводит фамилию известного советского и российского актера Гармаша Сергея Леонидовича, личность которого известна российским потребителям до даты приоритета заявленного обозначения. Регистрация заявленного обозначения, по мнению Роспатента, привела бы к возникновению у потребителей недостоверного представления в отношении производителя товаров, поскольку у потребителей могут возникнуть ассоциации, что деятельность по производству товаров маркированных обозначением «garmash», будет связана именно с этим известным лицом. Не согласившись с решением заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. Судебная коллегия признала правомерной позицию Роспатента. (Дело № СИП-297/2024).
Противоречие общественным интересам
Во многих странах, включая Россию, законодательство защищает фамилии, связанные с культурным и историческим наследием, поэтому Роспатент может отказать в регистрации, если фамилия слишком тесно связана с общественными деятелями и может вызвать общественный протест. При регистрации фамилии исторической личности важно учитывать её культурное и историческое значение.
Неправомерное использование такой фамилии может вызвать недовольство общественности и юридические споры. Фамилии известных исторических личностей часто считаются общественным достоянием, и их регистрация может быть ограничена, особенно если они могут вызвать у потребителей ассоциацию с личностью или определёнными качествами и стандартами. Например, такие фамилии, как "Толстой" или "Чайковский", вызывают культурные ассоциации, которые могут вызвать протест со стороны общественности.
Палатой по патентным спорам было вынесено решение об отказе в регистрации знака «STALIN», поскольку в результате анализа было установлено, что словесный элемент представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Сталин» - псевдонима одного из руководящих деятелей Коммунистической партии и Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили), и, принимая во внимание неоднозначность оценок роли этой личности в истории, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент «STALIN» в отношении товаров 33 класса МКТУ, может затронуть нравственные чувства определенной группы лиц, а при оценке обозначения на предмет противоречия общественным интересам следует учитывать интересы всего общества, проживающего на территории Российской Федерации.
Как увеличить шансы на регистрацию фамильного знака
Добавление уникальных элементов к фамилии
Графические элементы.
Можно включить фамилию в логотип с уникальным дизайном или графическим элементом. Например, разработка оригинальной шрифтовой композиции, символов или изображения вместе с фамилией может придать ей достаточную различительную способность.
Дополнение фамилии словами или фразами.
Использование фамилии в сочетании с другими словесными элементами (например, «Семья Ивановых» для ресторана) может придать знаку уникальность и усилить ассоциацию с конкретным бизнесом.
Комбинация с именем или псевдонимом
Фамилия в сочетании с именем или псевдонимом значительно усиливает уникальность обозначения. Например, «Анна Сидорова» для косметической продукции будет восприниматься более индивидуально и, скорее всего, сможет пройти регистрацию.
Придание фамилии стилизованной или альтернативной формы.
Изменение написания фамилии (например, использование нетрадиционного написания) может придать ей различительную способность. Если фамилия пишется с орфографическим изменением или даже с допущением намеренных ошибок, это создаст уникальную идентичность, пригодную для регистрации.
Если вы планируете зарегистрировать фамилию как товарный знак, рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по интеллектуальной собственности. Они помогут вам разобраться в тонкостях процесса регистрации и избежать возможных проблем в будущем.
Комментарии1
Отличная статья! Читала недавно, что 23 октября 2024 года в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Правда всем» (№2024820859), поданная предпринимателем из Санкт-Петербурга. Но в ней угадывается не только это словосочетание.