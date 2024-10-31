Регистрация товарных знаков, содержащих фамилии

Верховным Судом РФ выработан методологический подход при применении пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: При анализе различительной способности знака, содержащего фамилию, важно определить, воспринимается ли он как фамилия или указание на источник происхождения товара или услуги. Если потребители воспринимают заявленный знак исключительно как фамилию, принадлежащую различным, не связанным между собой людям, это указывает на отсутствие изначальной различительной способности.

Когда фамилия, подлежащая регистрации, является распространённой, это затрагивает общественные интересы, поскольку разумно предположить, что фамилия будет использоваться и иными лицами применительно к товарам и услугам.

Таким образом, распространенные фамилии не помогают потребителям чётко ассоциировать товар с конкретным производителем, так как фамилия сама по себе не является уникальной или отличительной и, как правило, не подлежат регистрации.

Примеры

Роспатент отказал в регистрации товарного знака «SHEWZOV / ШЕВЦОВ», поскольку фамилия «Шевцов» является широко распространенной в России и занимает место в списке 500 самых распространённых фамилий. Также Федеральная налоговая служба подтвердила наличие большого числа предпринимателей с фамилией «Шевцов», ведущих деятельность в сферах, аналогичных указанным в заявке на товарный знак. Согласно позиции Роспатента, фамилия «Шевцов» и ее транслитерация «SHEWZOV» не могут индивидуализировать товары или услуги заявителя, так как воспринимаются потребителями как указание на фамилию, а не на источник происхождения товара или услуги.

В регистрации товарного знака "МЕНЬШИКОВ", также было отказано, так как обозначение представляет собой распространённую фамилию и не имеет иных значений, подтверждённых словарями или справочниками. Поскольку фамилия "Меньшиков" не обладает различительной способностью, она не может быть использована для индивидуализации товаров только одного конкретного лица. В результате проверки также установлено, что фамилия "Меньшиков" широко распространена среди предпринимателей, что подтверждается 3904 результатами поиска по базе данных индивидуальных предпринимателей.

Однако распространенной фамилии может быть предоставлена охрана, в том случае когда заявитель сможет предоставить доказательства того, что в результате длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки, фамилия воспринималась потребителями как обозначение товаров заявителя, а не просто как фамилия.

В качестве доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. Сделать это чрезвычайно сложно.