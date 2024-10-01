Франшиза на маркетплейсе. Или дробление бизнеса? Делюсь опытом

Многие предприниматели, развивая свой бизнес на маркетплейсе в определенный момент роста задумываются о том, чтобы построить свою франшизу.

Во многих случаях при принятии такого решения доминирует налоговый мотив. А что такого? Создам свою франшизу, буду ее контролировать, получать роялти, еще и сэкономлю на налогах, применяя УСН.

Почему это решение может повлечь для вас серьезные налоговые последствия?

Маркетплейс является публичной площадкой, которая собирает огромное количество селлеров. Следовательно, вся информация о продавце является также публичной, в том числе информация о продаваемом ассортименте товаров, товарном знаке, наименовании юридического лица или ИП продавца.

Если у вас имеется магазин на маркетплейсе, ассортимент которого складывается из стандартных товаров, тем более если такие товары приобретаются с использованием неофициального закупа, то расширять свой бизнес, посредством открытия новых юридических лиц с заключением договора франшизы, повлечет налоговые риски в виде дробления бизнеса.

Розовые сны селлеров

Я не рекомендую делать франшизу магазина на маркетплейсе, если:

- ваш бренд не является уникальным.

Ваш товарный знак (тем более зарегистрированный) не особо поможет, если огромное количество продавцов продает такие же (либо сильно схожие) товары под другими брендами. А единый товарный знак лишь объединит вас в группу компаний. Для налогового органа это не составит труда.

- предмет договора франшизы ограничивается только товарным знаком.

Договор франшизы — это сложный договор, по которому кроме товарного знака также передаются разработанные предпринимателями стандарты осуществления предпринимательской деятельности, маркетинговая политика, дизайн-оформления, правила работы с персоналом, порядок найма сотрудников и иные объекты интеллектуальной собственности, которые и составляют ценность франшизы.

Работа на маркетплейсе, как правило, не предполагает вспомогательных бизнес-процессов, либо большого количества сотрудников.

Ведение магазина осуществляется самим собственником и привлеченными со стороны менеджерами. Маркетинговая политика основана на правилах, сформированных самим маркетплейсом.

Следовательно, ценность франшизы на маркетплейсе, сформирована лишь одним товарным знаком, который сам по себе не является уникальным. Данные обстоятельства могут вызывать у налогового органа вопросы относительно реальности договора и заподозрить вас в дроблении бизнеса;

- размер роялти составляет значительную часть выручки франчайзи.

Если вы в договоре установили размер роялти, который составляет более 3-5 % от выручки франчайзи, то скорее всего такой размер роялти будет нерыночным. Причина вся та же – товарный знак не несет в себе уникальной ценности. Ведь предприниматель может продавать те же товары под собственным брендом и его раскручивать. В чем же причина заключения такого договора с другим предпринимателем под его брендом, да еще и за приличный размер роялти? Работать себе в убыток? Можно предположить, что такой причиной могут являться раскрученные карточки товаров. Однако по франшизе передать карточки невозможно.

Еще больше вас заподозрят в дроблении бизнеса, если франчайзи, которые заключили договор, будут полностью вами контролируемы, то есть вы будете иметь доступ к расчетным счетам и личным кабинетам селлеров, вы или ваш бухгалтер будут сдавать бухгалтерскую отчетность за франчайзи, расходы на закуп товаров будут осуществляться также вами, а не франчайзи. Ну и вишенкой на торте может являться открытие ООО или ИП на ваших друзей, родственников и знакомых, которые статус франчайзи будут иметь лишь номинально.

Конечно, можно предпринять меры безопасности и заключить договор с франчайзи, который не будет являться вашим родственником или другом. Однако экономических причин для заключения такого договора при наличии обстоятельств, перечисленных выше, не имеется. А значит при применении УСН каждым из франчайзи, вас будут подозревать в дроблении бизнеса.

Когда можно рассмотреть вариант франшизы для маркетплейса и не попасть под дробление?

1) У вас есть уникальный и узнаваемый бренд, имеющий значимую ценность.

Ценность бренда (товарного знака) может определяться на основании заключения независимого оценщика. Лучше, чтобы сам бренд не был сосредоточен только на продажах товаров на маркетплейсе, то есть торговля на маркетплейсе не будет являться основным видом деятельности. Например, владельцем бренда является производитель определенных товаров, который решил реализовывать товар в том числе через маркетплейсы, и работа по франшизе позволит ему расширить свой бизнес как территориально, так и по каналам продаж.

2) Вы продаете уникальный товар.

В данном случае заключение договора франшизы может иметь цель продвижения товара и раскручивание бренда.

Нужно всегда помнить о том, что франшиза — это не панацея от всех болезней. Иногда она может сыграть с вами злую шутку – вас заподозрят в дроблении бизнеса, тем более если вы ведете деятельность на публичном маркетплейсе, где все признаки дробления видны как на ладони.

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