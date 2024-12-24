Отмена налоговой миграции в Удмуртию: что теперь делать предпринимателям, которые не хотят переплачивать налоги?

Зам. руководителя ФНС по Удмуртской республике рассказал, что для предпринимателей налоговая миграция в Удмуртию значительно усложнится.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о жадных предпринимателях и льготных регионах. Раз за разом проигрывая битву с большим и зеленым земноводным существом, которое вечно душит нашего отечественного горе-предпринимателя, этот самый горе-предприниматель, в лучших традициях мелкого лавочника начинает экономить там и так, как это делать не надо, чтобы заплатить потом там, где можно было бы не платить. Как говорится - скупой платит дважды.

Помню, как еще полгода назад объяснял клиентам, что не нужно всем табуном бежать в Удмуртию, говорил, что прописка в 1/20 аварийного дома в селе, которого нет на карте и последний транспорт в которое приезжал 30 лет назад - далеко не лучшая идея для оптимизации налогообложения. Кто поумнее - прислушался, с ними поработали над нормальной структурой бизнеса. Особо же одаренные и одержимые идеей уплаты 1% УСН решили, движимые той самой жабой, такие граждане напрочь забывают оценить все риски, а мелкие дельцы, оперативно организовывавшие такой переезд, только подогревали и без того уже пылающие фантазии об 1% УСН. К чему это все я?

К тому, что сотрудники УФНС России по Удмуртской области провели вебинар, на котором однозначно дали понять, что со следующего года применять льготную ставку по УСН в Удмуртии будет не так просто. А тех, кто уже ее применяют - возьмут под серьезный контроль, вплоть до назначения выездной налоговой проверки.

Причина тому - недополучение регионами, с которых уехали предприниматели 7,5 млрд. руб. бюджетных денег❗️❗️❗️

Что же налоговые органы будут вменять «мигрировавшим» в Удмуртию

Итак, что же налоговые органы будут вменять «мигрировавшим» в Удмуртию предпринимателям?

Конечно же нарушение ст. 54.1 НК РФ, доказывая, что основной целью переезда в Удмуртию - сэкономить на налогах. Ведь бизнес по настоящему никто там не ведет (или почти никто).

К слову, в 24 году в Удмуртию за льготной налоговой ставкой прибыло 6 тыс. предпринимателей (в 2023 - 3 тыс.).

Каким образом будут проверять таких налогоплательщиков?

🔻В первую очередь - это камеральная налоговая проверка налоговой декларации по УСН за 2024 год. Напомним, что ее необходимо сдать до 25 марта 2025 года для юридических лиц и до 25 апреля 2025 года для индивидуальных предпринимателей.

Поэтому предпринимателям, которые находились в Удмуртии в 2024 году, советуем как следует подготовиться к грядущей проверке.

🔻Налоговому контролю также подвергнутся и те, кто переезжает уже сейчас - уже есть информация о том, что налоговые органы просят доказать в момент переезда предпринимателя, что такой переезд не фиктивный.

🔻Ну и безусловно упомянули выездные проверки. Поэтому предпринимателям, которые могли без проблем проходить камеральные проверки деклараций по УСН в предыдущих периодах, не стоит расслабляться. Глубина выездной проверки - 3 года. А значит в 2025 году проверить могут 2022-2024 года.

Кто подпадет под зону контроля налоговых органов?

Сотрудники УФНС по Удмуртской области перечислили следующие признаки фиктивного переезда:

регистрация большого количества лиц в одном жилом помещении, а также долевая собственность;

отсутствие сотрудников в регионе;

отсутствие контрагентов в регионе;

отсутствие фактического нахождения по новому адресу;

отсутствие ККТ в новом регионе и его наличие в другом;

оплата коммунальных и арендных платежей вне региона;

осуществление видов деятельности предпринимателями, которые не предполагают нахождение предпринимателя в данном в регионе (привет селлерам на маркетплейсах);

осуществление личных расходов по счетам в других регионах.

Как сообщили сотрудники налоговых органов, контролю подвергнутся более 10 тыс. предпринимателей региона❗️

Ждем аналогичных заявлений от УФНС в других льготных регионах.

А предпринимателям рекомендую как следует подготовиться к вопросам от налоговых органов по месту их учета их будет очень немало.

Еще раз напоминаю, скупой платит дважды. Не нужно экономить на налоговых консультантах, которые подготовят для вас НОРМАЛЬНУЮ модель бизнеса, без фиктивной миграции.