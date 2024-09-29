Декларация по НДС за первый квартал 2025 года будет представляться по новой форме.

Подать ее нужно будет до 25 апреля.

Что изменилось в новой форме❓

📌 Включены ставки НДС 5% и 7%, 5/105% и 7/107%. Они применяются плательщиками на УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб.

📌 Включены ставки НДС 9,09 и 16,67%. Их применяют российские маркетплейсы при продаже товаров ЕАЭС физическим лицам.

➡️ Кроме того, перечень не облагаемых НДС операций дополнен новыми налоговыми льготами. Например, в него вошли операции по майнингу цифровой валюты и сделки с ней, оказание ветеринарных услуг. Также в указанном перечне учтены коды операций, ранее применяемые на основании массовых писем ФНС России.

❗️ Напоминаем, декларацию по НДС за 4 квартал 2024 года необходимо представить по действующей форме.



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