Артем Перехода
Декларация по НДС

Декларация по НДС за первый квартал 2025 года будет представляться по новой форме

Декларация по НДС за первый квартал 2025 года будет представляться по новой форме.

Подать ее нужно будет до 25 апреля.

Что изменилось в новой форме❓

📌 Включены ставки НДС 5% и 7%, 5/105% и 7/107%. Они применяются плательщиками на УСН, у которых доходы за 2024 год превысили 60 млн руб.

📌 Включены ставки НДС 9,09 и 16,67%. Их применяют российские маркетплейсы при продаже товаров ЕАЭС физическим лицам.

➡️ Кроме того, перечень не облагаемых НДС операций дополнен новыми налоговыми льготами. Например, в него вошли операции по майнингу цифровой валюты и сделки с ней, оказание ветеринарных услуг. Также в указанном перечне учтены коды операций, ранее применяемые на основании массовых писем ФНС России.

❗️ Напоминаем, декларацию по НДС за 4 квартал 2024 года необходимо представить по действующей форме.

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