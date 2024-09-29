КС разъяснил подлежит ли налогообложению перешедшая обществу доля при выплате ДСД выходящему участнику имуществом

Конституционный суд РФ признал неконституционными положения НК РФ, в соответствии с которыми у организации в такой ситуации возникал доход.

В постановлении КС РФ № 2-П от 21.01.2025 Конституционный суд РФ высказал неоднозначную позицию.

С одной стороны суд указал, что “оценка полученной обществом экономической выгоды исходя из стоимости переданного в счет выплаты действительной стоимости доли имущества не основана на законе и не позволяет достоверно определить само наличие экономической выгоды и размер такой выгоды на стороне лица, передающего имущество, поскольку стоимость полученной организацией доли может быть как выше стоимости переданного имущества, так и ниже стоимости этого имущества”.

Однако как и предполагалось, Конституционный суд РФ не ограничился однозначной позицией по этому вопросу и не подтвердил, что у организации не возникает дохода переходи доли от выходящего участника и выплате ему действительной стоимости доли.

В частности, КС РФ разъяснил, что доход организации после выплаты действительной стоимости доли имуществом выходящему участнику будет определяться как рыночная стоимость доли, перешедшая организации за вычетом стоимости переданного участнику имущества. Такое положение должно действовать до момента внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство.

Такой подход Конституционного суда РФ вызывает ряд вопросов:

распространяется ли обязанность платить налог при переходе доли обществу, если ДСД выплачивается денежными средствами?

если доля будет “погашена”, то есть уменьшен уставный капитал организации, и она не перейдет ни участнику, ни третьим лицам, возникает ли в этом случае доход у организации? А гашение доли это расход?

если доля будет распределена участнику (участникам), которые также обязаны будут уплатить налог (согласно последней судебной практике), возникает ли здесь двойное налогообложение?

В целом сама позиция возникновения дохода у организации, в случае перехода ей доли при выходе участника и выплате ему ДСД очень спорная, однако в существующих реалиях, как говорится, и на том спасибо.

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