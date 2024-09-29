Как налоговая проверяет дробление бизнеса?

Не забываем, что в настоящее время налоговый орган - это IT-компания со своими разработанными программными комплексами.
Именно разработанные ПО помогают налоговому сотруднику эффективно обнаруживать нарушения налогового законодательства, в том числе и факт дробления бизнеса.
И так, на что нужно обратить внимание предпринимателю, который ведет бизнес через группу компаний❓
Какие признаки налоговый орган видит автоматически⁉️
1. Общие IP-адреса группы компаний
Если вы сдаете отчетность по всем компаниям в налоговую с одного компьютера с одним выходом в интернет, это автоматически обнаружит вас перед налоговой🆘
Именно общий IP-адрес в большинстве случаев может являться тем триггером, который запустит процесс предпроверки вашей группы на признаки дробления.
2. Взаимозависимость, в первую очередь — родственная
Если вы ведете бизнес, открыв ООО или ИП на ваших родственников, то это всего лишь вопрос времени, когда налоговая обнаружит этот факт.
Особенно, если такие номинальные лица (ваши родственники) стоят на учете в одной и той же налоговой, что и основной предприниматель.
3. Общие фактические и юридические адреса
Общая прописка ИП, или один адрес, по которому находятся ООО, тоже легко определяются налоговым органом как через открытые реестры (например, ЕГРЮЛ), так и через запросы в смежные органы (МВД, ЗАГС и тд.);
4. Общая идентификация в интернете и во внешнем мире
Общий товарный знак, бренд, логотипы, бонусная система, отметки в яндекс-картах, телефоны, сайт, даже кабинеты на сайтах поиска работников - все указанное налоговый орган определяет, не выходя из своего кабинета❗️❗️❗️
Сотрудники налоговой тоже умеют пользоваться интернетом и социальными сетями😉
В некоторых случаях даже интервью предпринимателя, в котором он рассказывает о том, какая у него замечательная бизнес-империя, может сыграть плохую шутку⚠️
Это далеко не весь список признаков, по которым налоговый орган определяет дробление бизнеса.
Но этого уже достаточно, чтобы заинтересоваться вами всерьез и начать предпроверку☝️
Чтобы налоговому органу обнаружить эти признаки, достаточно плотно поработать 1 рабочий день.
Поэтому в структурировании бизнеса в первую очередь мы обращаем внимание именно на эти признаки и работаем с предпринимателями по их минимизации. А также разрабатываем модели бизнеса, которые позволят налогоплательщику обосновывать оставшиеся признаки с позиции деловых целей, подкрепив соответствующими юридическими документами.
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