Как налоговая проверяет дробление бизнеса?

Не забываем, что в настоящее время налоговый орган - это IT-компания со своими разработанными программными комплексами.

Именно разработанные ПО помогают налоговому сотруднику эффективно обнаруживать нарушения налогового законодательства, в том числе и факт дробления бизнеса.

И так, на что нужно обратить внимание предпринимателю, который ведет бизнес через группу компаний❓