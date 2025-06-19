Маркетплейсы начинают «стучать» на селлеров

В эфире моя любимая рубрика - "А мы вам говорили!"

Итак, на повестке дня очередная новость из антиутопического будущего светлого настоящего .

Маркетплейсы начали рассылать своим продавцам уведомления о дроблении❗️❗️❗️

Селлерам необходимо передать пояснения в ФНС через площадки и уточнить декларации

Сращивание государства и крупных компаний теперь не просто страшилки социалистов и писателей антиутопистов, это реальность, которая здесь, которая сейчас.

В рамках совместного эксперимента с ФНС маркетплейсы начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса. «Ведомости» ознакомились с одним из таких сообщений, которое получил 11 июня зарегистрированный в Ижевске продавец в своем личном кабинете. В нем указано, что, по информации ФНС, у него были выявлены признаки, определяющие риск дробления бизнеса между двумя и более налогоплательщиками, «что может свидетельствовать о риске неуплаты (неполной уплаты) НДС и налога на прибыль организаций в бюджет за I квартал 2025 г.».

Получателю уведомления необходимо в течение 10 рабочих дней представить маркетплейсу письменные пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления», для их последующей отправки в территориальный налоговый орган, указано в сообщении. Кроме того, продавец должен представить уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за I квартал 2025 г. «с отражением совокупной выручки всей группы и применением соответствующей ставки НДС», указано в уведомлении

Я не знаю, что меня больше забавляет в этой новости. То ли факт того, что мы оказались правы в своих прогнозах годичной давности, то ли уже неприкрытое размытие правовых форм в вопросах налогового регулирования.

Не то, чтобы раньше все было чисто и кристально, но все таки ситуация, когда частная компания берет на себя надзорные функции в фискальных вопросах это уже что -то совсем новое.

Такие идеи пока что все таки были скорее уделом писателей фантастов.

Выводы:

По-моему мнению уже всем вменяемым все ясно и понятно.

Совсем невменяемым - вменит налоговая инспекция.

Вменяемым готовы помочь

Невменяемым - удачи и благодарность. На вас мы учимся, как делать точно не надо, продолжайте свою нелегкую миссию.



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