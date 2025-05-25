Государство нам придумало почти иезуитскую пытку

Сразу — регистрироваться надо ВСЕМ, у кого есть сайты. Cookies-то собирают по умолчанию все “движки”. А уж тем, кто подобно мне (ну не знал я, что такая подстава ждет!), завел себе сайт на авторитетнейшей CMS wordpress - и подавно!

«Простыня» эта состоит из нескольких блоков. Честно — чтобы дойти до конца, надо колесико мышки крутить минут пять. Первый блок - установочные данные владельца. Регион регистрации, тип оператора (самозанятым выбирать «физическое лицо»). Адрес оператора… Дальше НАЧИНАЕТСЯ АД…Нет у меня данных по ОКФС, ОКВЭД, ОКОПФ. Меня чуть Алиса от Яндекс на три развеселые буквы не послала, пока я у нее расшифровки всех этих ОК выпытывал…

Следующий блок касается данных владельца и категорий ПД, которые владелец обрабатывает…Пол-листа мутористики. И никаких пояснений всплывающих не дождешься! Это называется, все для людей…

Самый интересный блок — технические средства обеспечения безопасности ПД. Ну, здесь все более или менее понятно. Указал, что безопасность обеспечивается средствами операционной системы (у меня МХ Linux, который на каждый вздох пользователя пароль требует). СКЗИ — средства криптографической защиты информации - и на кой на домашний комп “Крипто ПРО” ставить?! Адрес центра обработки данных…А откуда мне знать, где там у wordpress'a ЦОД? Пришлось писать свой домашний адрес. Короче, заполнил…Номера на 3 сайта получил…Остальные удалил к чертям! А всем, кому этот увлекательный процесс еще предстоит - УДАЧИ! И помните: успеть надо до 30 мая.

p.s. Через пару дней проснулись «решальщики». Ну, это те, кто облегчит трудоемкий (а он реально трудоемкий!) процесс заполнения “простыни”. За соответствующее вознаграждение. Решать проблему самостоятельно или «откупиться» -- выбор за Вами! Меня перетрясло, конечно, даже давление что-то расшалилось, но из скудного своего бюджета я не потратил ни копейки. Кто-то из друзей в соцсети пошутил, мол, новое направление для бизнеса мне можно открывать…Ну уж нет! Такого «счастья» мне ни за какие коврижки не надо! Да и не может самозанятый этим заниматься. Это же, по сути, посреднические услуги…А еще - вместе с вздохом облегчения появилась даже гордость какая-то за себя. Я САМ решил возникшую проблему, которая могла бы похоронить мой микробизнес в штрафах!