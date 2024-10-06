Выбивать чек или не выбивать: вот в чем вопрос

Вопрос. Я, индивидуальный предприниматель, применяющий упрощённую систему налогообложения, буду заниматься ремонтом в квартире клиента. Мы заключили договор на проведение работ. Клиент оформил кредит, и часть кредитных средств была переведена банком на мой счёт, как ИП.

В такой ситуации необходимо ли мне пробивать чек через онлайн-кассу?