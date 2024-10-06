Оксана Баркалова
Чеки

Выбивать чек или не выбивать: вот в чем вопрос

Когда компания или индивидуальный предприниматель получают деньги от физического лица, они должны провести операцию по кассе в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ. Однако, при нестандартных расчётах возникает вопрос о необходимости пробивать чек. Давайте рассмотрим конкретные ситуации и определим, нужно ли в них оформлять кассовый чек.

Расчёт кредитными средствами

Вопрос. Я, индивидуальный предприниматель, применяющий упрощённую систему налогообложения, буду заниматься ремонтом в квартире клиента. Мы заключили договор на проведение работ. Клиент оформил кредит, и часть кредитных средств была переведена банком на мой счёт, как ИП.

В такой ситуации необходимо ли мне пробивать чек через онлайн-кассу?

Ответ. Да, в данной ситуации вам нужно пробить чек через онлайн-кассу.

В п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ сказано, что ККТ применяют все организации и ИП при осуществлении расчетов.

Расчеты — это прием и выплата наличных или безналичных денег — ст. 1.1 закона № 54-ФЗ.

В ходе расчета продавец обязан выдать или направить электронно покупателю кассовый чек или БСО — п. 2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.

Поступление от третьей стороны

Вопрос. У ООО на балансе есть квартира, которую решено продать. Покупатель физлицо. Переуступка квартиры по договору долевого участия. Право собственности зарегистрировали. К ООО на счёт поступили деньги от банковской системы недвижимости.

Поскольку деньги пришли не от физлица-покупателя, а от третьего лица, нужно ли в данном случае выбить чек?

Ответ. Да, нужно.

В данной ситуации неважно, от кого пришли деньги. Важно, что с ООО физлицо рассчиталось, за недвижимость.

Данную позицию подтверждает Минфин, в своём письме от 16 июня 2021 года № 30-01-15/47183, в котором рассмотрел похожую ситуацию.

Поступления с личной карты ИП

Вопрос. У ООО и ИП заключен договор поставки. Из-за проблем с расчетным счетом ИП перечислил деньги за поставку со своего личного счета.

Требуется ли ООО в таком случае пробить кассовый чек?

Ответ. Да, кассовый чек необходим.

Поскольку такой расчет налоговая наверняка расценит как платеж от обычного человека.

Чтобы избежать инцидента, необходимо пробить кассовый чек — на основании п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.

Региональные налоговики утверждают, что в законе нет исключений на случай, если по договору с ИП платит физлицо.

Удержания с заработной платы при увольнении

Вопрос. При увольнении с сотрудниками ООО удерживает стоимость спецодежды.

Требуется ли кассовый чек в такой ситуации?

Ответ. Зависит от причин удержания.

Согласно общим правилам, спецодежда является собственностью работодателя. При увольнении сотрудник обязан вернуть её. В противном случае работодатель может удержать остаточную стоимость спецодежды как компенсацию ущерба, это предусмотрено статьёй 246 Трудового кодекса Российской Федерации.

В такой ситуации расчёт не производится, и пробивать кассовый чек не требуется.

Если же сотрудник желает оставить спецодежду себе, выплатив её остаточную стоимость, то происходит реализация.

В этом случае необходимо оформить кассовый чек, как указано в письме Минфина от 5 августа 2019 года № 03-01-15/58812.

Оплата наличными, возврат на карту

Вопрос. Клиент отказался от путевки, которую он оплатил наличными, и турагентство вернуло ему деньги на карту.

Нужен ли чек?

Ответ. Да, нужно пробить кассовый чек, как при расчете, — п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Обратите внимание, что один из признаков расчета — возврат денег покупателю — п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.

Соответственно, при возврате за путевку нужно пробить кассовый чек с признаком «возврат прихода» — письма Минфина от 04.07.2017 № 03-01-15/42312, № 03-01-15/42315.

Когда не нужно выбивать чек

Ситуации при совершении которых выбивать кассовый чек не нужно:

  • Если выдали из кассы сотруднику зарплату, подотчет, заем, не связанный с оплатой товаров и услуг, денежный подарок;

  • Если вернули в кассу не использованные работником подотчетные средства;

  • Если получили возврат займа;

  • Если удержали у сотрудника недостачу или другой материальный ущерб;

  • Если заплатили физлицу за товары, работы, услуги, а также аренду;

  • В случаях оформления взаимозачета между ООО и ИП.

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