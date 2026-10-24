Альтруизм или битва за будущее: зачем Anthropic раздает сотни миллиардов долларов

Anthropic направляет 5% акций на общественное благо. Разбираем, как это связано с IPO, реакцией Маска, постзанятостью и долговым рынком ИИ.

Что произошло

Anthropic — создатель нейросети Claude — объявила, что направит 5% своих акций в «Фонд общественного блага». На фоне готовящегося IPO с оценкой в $2 трлн эта доля теоретически стоит около $100 млрд. Компания также заявила, что будет увеличивать эту долю по мере роста капитализации: планируется довести её до 20% от общего объёма акций.

Формально деньги адресованы студентам, НКО и людям, чьи профессии может вытеснить искусственный интеллект.

Реакция Маска и скрытый смысл

Илон Маск отреагировал мгновенно, пообещав подарить по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США — в общей сложности около $10,5 млрд. На первый взгляд это выглядит как благотворительное соперничество. Однако за ним стоит куда более прагматичный расчёт.

Экономика ИИ: деньги делаются в долг

Сектор ИИ уже конкурирует с государствами за внимание кредиторов. Пока госдолг США превышает $40 трлн и занимать становится всё дороже, Anthropic привлекает $60 млрд на закупку чипов, предлагая Blackstone доходность выше 10%. Для сравнения: доходность госдолга США — около 5%. Инвесторы всё охотнее кредитуют ИИ-компании, а не государства.

Постзанятость и рынок труда: что будет с людьми

Разговоры о постзанятости — мире, где людям не нужно работать, — звучат всё громче. Однако данные пока противоречивы. С одной стороны, число вакансий для начинающих специалистов в некоторых сферах упало до 73% за четыре года. С другой — безработица в США держится около 4,1%, а 52% топ-менеджеров ожидают, что ИИ увеличит, а не сократит найм младшего персонала.

Вывод: активы дорожают, работа обесценивается

Пока одни спорят о постзанятости, другие уже перераспределяют сотни миллиардов долларов. ИИ-сектор становится новой силой, способной конкурировать с государствами на долговом рынке. А значит, цена активов будет расти, а ценность обладания работой, бизнесом или делом — только усиливаться. Тем, кто останется без активов, придётся несладко.