Роскомнадзор заблокировал сайт с механиками азартных игр: что делать разработчику?

Данный материал адресован разработчикам и распространителям видеоигр, онлайн-видеоигр, а также сервисам, предоставляющим возможность участия в онлайн-видеоиграх, сетевых видеоиграх и приема ставок на кибер-матчи.

Проблема

Компания, занимающаяся разработкой и распространением видеоигр, в том числе онлайн-видеоигр, создала сайт, на котором предлагались услуги, связанные с приемом ставок на кибер-матчи. Также на сайте были реализованы механики, напоминающие «слот-автомат» и электронную рулетку, работающие на основе генератора случайных чисел. Пополнение игрового счета осуществлялось через платежные системы Skrill, UnionPay и другие. Выигрыш выплачивался в виде игровых предметов («скинов») и игровых монет, которые автоматически зачислялись в аккаунт пользователя на платформе Steam.

Роскомнадзор признал деятельность сайта нарушающей российское законодательство о запрете азартных игр в интернете и внес его в реестр запрещенных сайтов. Основаниями для такого решения стали:

Возможность конвертации выигранных игровых предметов и валюты в реальные деньги на сторонних ресурсах, что приравнивается к азартным играм, согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Размещение на сайте информации о порядке участия в азартных играх, способах пополнения счета и получения выигрыша, что нарушает запрет на распространение информации об азартных играх (ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ).

Публикация данных о суммах выигрышей, победителях и призах, что свидетельствует о наличии денежной выгоды, согласно определению Верховного Суда РФ от 09.10.2012 г. по делу № 91-КГПР12-3.

Пользовательское соглашение, содержащее ограничения для несовершеннолетних и лиц с ограниченной дееспособностью, что, по мнению Роскомнадзора, также указывает на азартный характер игр, в соответствии с п.10 ст. 4 Федерального закона № 244-ФЗ.

В результате Роскомнадзор вынес решение о блокировке сайта на территории России, основываясь на положениях Федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Риски для компании

Финансовые потери – прекращение доходов от рекламы и других монетизационных механизмов. Снижение спроса на игры – блокировка сайта может негативно сказаться на популярности игровых продуктов компании. Репутационные риски – распространение информации о связи компании с запрещенной деятельностью.

Варианты решения

Компании следует обратиться в арбитражный суд с иском о признании незаконным решения Роскомнадзора о блокировке сайта. В качестве аргументов в суде можно использовать следующие доводы:

Отсутствие материальной выгоды в денежном эквиваленте. Игровая валюта и «скины» не могут быть конвертированы в реальные деньги через сам сайт, а используются только в игровой экосистеме, что опровергает доводы Роскомнадзора о нарушении п. 3 ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ.

Игры на сайте являются развлекательными, а не азартными. Оплата за участие в них аналогична плате за доступ к контенту в других онлайн-играх и не является ставкой в азартной игре, что соответствует п. 1-3 ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ.

Размещение информации о выигрышах носит рекламный характер. Данные о победителях и призах служат маркетинговой цели, а не организации азартных игр.

Steam не предоставляет услуги по конвертации валюты. Роскомнадзор не представил доказательств, что игровая платформа позволяет менять игровые предметы на реальные деньги.

Пользовательское соглашение направлено на защиту игроков, а не на подтверждение азартного характера игр.

Таким образом, Управлением Роскомнадзора не представлены доказательства того, что деятельность, осуществляемая компанией с использованием сайта, является оказанием услуг по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", запрещенной п. 3 ст. 5 Федерального закона № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Решение Роскомнадзора о внесении сайта в реестр запрещенных ресурсов может быть признано незаконным в судебном порядке.