Почему нельзя поддаваться на уговоры налоговой по «уточненкам»

Ситуация знакомая и поучительная

Давление на комиссии: Налоговая вызывает налогоплательщика, указывает на «проблемных» контрагентов и настойчиво рекомендует подать уточненную декларацию. Сулят «закрытие вопроса» и отсутствие претензий в будущем, намекая на негативные последствия в случае отказа.

Предыстория (скрытый этап): За несколько месяцев до этого у ФНС уже были сомнения по декларации (те самые контрагенты), но срок обычной камеральной проверки (КНП) истекал. Налоговики провели

предпроверочный анализ, собрали значительную доказательную базу. Чтобы «закрепить» эту работу и получить новый срок для глубокой проверки, им нужен был формальный повод.