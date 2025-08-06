Почему нельзя поддаваться на уговоры налоговой по «уточненкам»

Ситуация знакомая и поучительная
Давление на комиссии: Налоговая вызывает налогоплательщика, указывает на «проблемных» контрагентов и настойчиво рекомендует подать уточненную декларацию. Сулят «закрытие вопроса» и отсутствие претензий в будущем, намекая на негативные последствия в случае отказа.
Предыстория (скрытый этап): За несколько месяцев до этого у ФНС уже были сомнения по декларации (те самые контрагенты), но срок обычной камеральной проверки (КНП) истекал. Налоговики провели
предпроверочный анализ, собрали значительную доказательную базу. Чтобы «закрепить» эту работу и получить новый срок для глубокой проверки, им нужен был формальный повод.
Ловушка захлопывается
Налогоплательщик, поверив обещаниям, подает уточненку. Это становится основанием для запуска камеральной проверки по новой декларации. Используя собранные ранее доказательства и получив дополнительное время, налоговая проводит масштабную работу, сравнимую по глубине с выездной проверкой (ВНП).
Итог (предсказуемый): На выходе – объемный акт КНП с детальным описанием схем, приложенной доказательной базой и минимальными шансами налогоплательщика на успешное оспаривание.
Ключевой вывод
Подача уточненной декларации по «рекомендации» налоговиков во время комиссии или под давлением – это почти всегда ловушка. Она дает инспекции законные основания и новый срок для проведения углубленной проверки с использованием материалов, собранных в ходе предпроверочного анализа. Перед сдачей уточненки – думайте дважды трижды!
Начать дискуссию