Бизнес vs ФНС: учредитель-управляющий ИП. Когда законно не платить страховые взносы? Разбор свежего кассационного решения

Сегодня разберем горячее Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.05.2025 по делу № А43-14993/2024. Дело — учебник по спорным вопросам переквалификации ГПД в трудовые и начисления взносов.
Суть спора
ООО «Колосок» (единственный участник — Пляскин С.С.) передало полномочия единоличного исполнительного органа (директора) самому Пляскину С.С., но как ИП, по гражданско-правовому договору (ГПД) управления.
ФНС №21 по Нижегородской области провела проверку, переквалифицировала этот ГПД в трудовой договор и доначислила страховые взносы (~88 тыс. руб.) + штраф за неуплату взносов.
Мотивация ФНС: Фактически Пляскин выполнял трудовую функцию (управление обществом), а не разовую услугу. Учредитель не может быть управляющим-ИП в своем же ООО.
ООО «Колосок» с этим не согласилось и дошло до кассации.
Путь по инстанциям
Суд 1 инстанции (АС Нижегородской области): ПОДДЕРЖАЛ компанию. Отменил решение ФНС. Договор управления — законный ГПД, признаков трудовых отношений нет.
Апелляция (1 ААС): ПОДДЕРЖАЛА ФНС. Отменила решение 1 инстанции. Сочла, что отношения трудовые, доначисление взносов правомерно. Ключевой аргумент: "Единственный учредитель ООО не может быть управляющим-ИП в своем же обществе".
Кассация (АС Волго-Вятского округа): ВЕРНУЛА решение 1 инстанции. Отменила апелляционное постановление. Подтвердила законность ГПД и отсутствие оснований для доначисления взносов.
🔍 Почему Кассация встала на сторону бизнеса? Ключевые аргументы
Законность модели: Ст. 42 ФЗ "Об ООО" прямо разрешает передачу полномочий ЕИО управляющему (в т.ч. ИП) по договору.
Отсутствие признаков трудовых отношений (ст. 15, 56 ТК РФ):
Нет личного выполнения трудовой функции в обычном смысле: Управляющий выполняет функции органа юридического лица.
Нет подчинения правилам ВТР: Договор не устанавливал режим работы, подчинение внутренним правилам.
Нет гарантий ТК РФ: Не велся учет рабочего времени, не выплачивались отпускные, пособия, не было соцгарантий.
Нет конкретного рабочего места: ФНС не доказала наличие рабочего места у Пляскина в офисе ООО "Колосок".
Природа договора — ГПД (возмездное оказание услуг, ст. 779 ГК РФ):
Предмет — управление обществом (деятельность), а не выполнение конкретной трудовой функции работника.
Оплата — % от денежных поступлений (90%), но не менее 37 000 руб. в месяц. Такая форма оплаты для ИП допустима.
Отсутствие необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ):
Смена модели (наемный директор -> управляющий-ИП) совпала со сменой основного вида деятельности ООО (розница -> аренда недвижимости) и увольнением прежнего персонала. Была деловая цель.
Пляскин С.С. (ИП) задекларировал полученный доход и уплатил с него налог по УСН (6%).
Ошибка апелляции: Утверждение, что "единственный учредитель не может быть управляющим-ИП в своем ООО" — неверно и не основано на законе (прямо противоречит ст. 42 ФЗ "Об ООО").
💡 Практические выводы для бизнеса
✅ Модель "Учредитель -> Управляющий-ИП" ЗАКОННА. Запрета в законе нет.
✅ Ключ к успешной защите ГПД от переквалификации:
* Четкий предмет договора: Управление обществом как деятельность (не трудовая функция!).
* Отсутствие в договоре условий, характерных для ТД: Рабочее место, подчинение ВТР, график работы, соцгарантии, оплата как зарплата (оклад+премии).
* Фактическое отсутствие признаков трудовых отношений: Не вести табель, не оформлять отпуска/больничные, не платить "зарплатные" налоги с вознаграждения ИП.
* Документальное подтверждение реальности ГПД: Акты оказания услуг, учет вознаграждения как расходов у ООО, учет дохода и уплата налогов ИП.
* Наличие разумной деловой цели (не только налоговая оптимизация!). В данном деле — смена вида деятельности.
⚠️ Риски остаются: ФНС будет пытаться оспаривать такие схемы, как попытку ухода от взносов. Качественное оформление и соблюдение всех формальностей — критически важно.
⚖️ Судебная практика неоднородна. Данное решение — сильный аргумент в пользу бизнеса, но каждый случай индивидуален. Тщательно взвешивайте риски.
Итог: Кассация подтвердила, что законная оптимизация через договор управления с ИП (даже если ИП — учредитель) возможна, но требует безупречного юридического оформления и отсутствия реальных признаков трудовых отношений.
Дело А43-14993/2024
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