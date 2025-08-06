Бизнес vs ФНС: учредитель-управляющий ИП. Когда законно не платить страховые взносы? Разбор свежего кассационного решения

💡 Практические выводы для бизнеса

✅ Модель "Учредитель -> Управляющий-ИП" ЗАКОННА. Запрета в законе нет.

✅ Ключ к успешной защите ГПД от переквалификации:

* Четкий предмет договора: Управление обществом как деятельность (не трудовая функция!).

* Отсутствие в договоре условий, характерных для ТД: Рабочее место, подчинение ВТР, график работы, соцгарантии, оплата как зарплата (оклад+премии).

* Фактическое отсутствие признаков трудовых отношений: Не вести табель, не оформлять отпуска/больничные, не платить "зарплатные" налоги с вознаграждения ИП.

* Документальное подтверждение реальности ГПД: Акты оказания услуг, учет вознаграждения как расходов у ООО, учет дохода и уплата налогов ИП.

* Наличие разумной деловой цели (не только налоговая оптимизация!). В данном деле — смена вида деятельности.

⚠️ Риски остаются: ФНС будет пытаться оспаривать такие схемы, как попытку ухода от взносов. Качественное оформление и соблюдение всех формальностей — критически важно.

⚖️ Судебная практика неоднородна. Данное решение — сильный аргумент в пользу бизнеса, но каждый случай индивидуален. Тщательно взвешивайте риски.

Итог: Кассация подтвердила, что законная оптимизация через договор управления с ИП (даже если ИП — учредитель) возможна, но требует безупречного юридического оформления и отсутствия реальных признаков трудовых отношений.



Дело А43-14993/2024