Налоговые формы 2025 года: что изменится для бизнеса с доходами от 60 млн рублей

С 1 января 2025 года российский бизнес ожидают серьёзные изменения в налоговом законодательстве. Поправки, внесённые Федеральным законом № 176-ФЗ, вводят новые правила для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощённой системе налогообложения (УСН).

В этой статье разберём ключевые новшества и что они означают для бизнеса с доходом от 60 млн рублей в год.

Кто должен платить НДС?

Одним из главных изменений является введение обязательства по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний и ИП на УСН, если их годовой доход превышает 60 млн рублей. Если доходы остаются ниже этой планки, бизнес освобождается от уплаты НДС. Однако, даже в этом случае компании придётся выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» и вести книгу продаж. Декларации по НДС представлять не нужно, что существенно упрощает отчётность.

Для новых компаний и ИП, зарегистрированных после 1 января 2025 года, также действуют аналогичные правила: если доход не превышает 60 млн рублей в год, они не обязаны уплачивать НДС.

Как платить НДС при доходах свыше 60 млн рублей?

Если ваш бизнес в 2025 году преодолеет порог в 60 млн рублей годового дохода, придётся начислять НДС с реализации. Здесь возможны два варианта:

Обычная ставка — 20% или 10% с правом на вычеты. Этот вариант подходит тем, кто может подтверждать вычеты по входящему НДС. Пониженная ставка — 5% или 7%, но без возможности применять вычеты по входящему НДС. Этот способ уплаты удобен для тех, у кого нет крупных расходов на товары или услуги, облагаемые НДС.

Важно о пониженных ставках

Если бизнес выбирает пониженную ставку, он обязан применять её не менее 12 последовательно идущих кварталов (3 года). Прекратить применение пониженной ставки раньше можно только в случае утраты права на её использование. К примеру, если доход компании превышает 450 млн рублей, ставка больше не может быть пониженной.

Размер пониженной ставки зависит от годового дохода:

5% — если доходы не превышают 250 млн рублей в год;

7% — если доходы не превышают 450 млн рублей в год.

Важное уточнение: при ввозе товаров в Россию и для экспортных операций будут действовать другие ставки. На импорт по-прежнему распространяются общеустановленные ставки НДС, а экспорт, как и ранее, облагается по нулевой ставке.

Новые лимиты для УСН

Федеральный закон № 176-ФЗ также увеличивает лимиты доходов и остаточной стоимости основных средств для применения УСН. С 2025 года эти лимиты вырастут:

Доходы — с 200 млн до 450 млн рублей в год.

Остаточная стоимость основных средств — с 150 млн до 200 млн рублей.

Эти изменения дают бизнесу больше возможностей для роста, оставаясь на УСН и не переходя на общую систему налогообложения (ОСНО).

Как подготовиться к изменениям?

Налоговые новшества 2025 года могут значительно изменить финансовую стратегию компаний и ИП. Если ваш бизнес приближается к порогу в 60 млн рублей годового дохода, важно заранее продумать, какой вариант работы с НДС будет для вас выгоднее. Проанализируйте свои финансовые потоки, возможности для вычетов и взаимодействие с контрагентами, чтобы выбрать оптимальный налоговый режим.

Поправки в налоговом законодательстве 2025 года направлены на изменение правил работы для компаний и ИП на УСН. Новые обязанности, ставки и лимиты требуют от бизнеса внимательной подготовки и продуманных решений.