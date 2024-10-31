Налоговые формы 2025 года: что изменится для бизнеса с доходами от 60 млн рублей

В этой статье разберём ключевые новшества и что они означают для бизнеса с доходом от 60 млн рублей в год.
Кто должен платить НДС?
Одним из главных изменений является введение обязательства по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний и ИП на УСН, если их годовой доход превышает 60 млн рублей. Если доходы остаются ниже этой планки, бизнес освобождается от уплаты НДС. Однако, даже в этом случае компании придётся выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» и вести книгу продаж. Декларации по НДС представлять не нужно, что существенно упрощает отчётность.
Для новых компаний и ИП, зарегистрированных после 1 января 2025 года, также действуют аналогичные правила: если доход не превышает 60 млн рублей в год, они не обязаны уплачивать НДС.
Как платить НДС при доходах свыше 60 млн рублей?
Если ваш бизнес в 2025 году преодолеет порог в 60 млн рублей годового дохода, придётся начислять НДС с реализации. Здесь возможны два варианта:
Обычная ставка — 20% или 10% с правом на вычеты. Этот вариант подходит тем, кто может подтверждать вычеты по входящему НДС.
Пониженная ставка — 5% или 7%, но без возможности применять вычеты по входящему НДС. Этот способ уплаты удобен для тех, у кого нет крупных расходов на товары или услуги, облагаемые НДС.
Важно о пониженных ставках
Если бизнес выбирает пониженную ставку, он обязан применять её не менее 12 последовательно идущих кварталов (3 года). Прекратить применение пониженной ставки раньше можно только в случае утраты права на её использование. К примеру, если доход компании превышает 450 млн рублей, ставка больше не может быть пониженной.
Размер пониженной ставки зависит от годового дохода:
5% — если доходы не превышают 250 млн рублей в год;
7% — если доходы не превышают 450 млн рублей в год.
Важное уточнение: при ввозе товаров в Россию и для экспортных операций будут действовать другие ставки. На импорт по-прежнему распространяются общеустановленные ставки НДС, а экспорт, как и ранее, облагается по нулевой ставке.
Новые лимиты для УСН
Федеральный закон № 176-ФЗ также увеличивает лимиты доходов и остаточной стоимости основных средств для применения УСН. С 2025 года эти лимиты вырастут:
Доходы — с 200 млн до 450 млн рублей в год.
Остаточная стоимость основных средств — с 150 млн до 200 млн рублей.
Эти изменения дают бизнесу больше возможностей для роста, оставаясь на УСН и не переходя на общую систему налогообложения (ОСНО).
Как подготовиться к изменениям?
Налоговые новшества 2025 года могут значительно изменить финансовую стратегию компаний и ИП. Если ваш бизнес приближается к порогу в 60 млн рублей годового дохода, важно заранее продумать, какой вариант работы с НДС будет для вас выгоднее. Проанализируйте свои финансовые потоки, возможности для вычетов и взаимодействие с контрагентами, чтобы выбрать оптимальный налоговый режим.
Поправки в налоговом законодательстве 2025 года направлены на изменение правил работы для компаний и ИП на УСН. Новые обязанности, ставки и лимиты требуют от бизнеса внимательной подготовки и продуманных решений.
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