Как подготовить бизнес к налоговой проверке

В этой статье разберём основные виды налоговых проверок, возможные последствия и дадим советы по подготовке.

Что такое налоговая проверка?

Налоговая проверка — это процесс, в ходе которого государственные органы контролируют правильность исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Цель проверяющих — убедиться, что компания или ИП не имеет задолженности перед государством и не пытается снизить налоги незаконными методами.

Виды налоговых проверок

Существует несколько видов налоговых проверок, которые различаются по масштабу и степени вмешательства: Камеральная проверка Выездная проверка Повторная проверка Встречная проверка

1. Камеральная проверка

Что это такое: Камеральная проверка проводится автоматически после сдачи налоговой отчетности (деклараций, расчётов). Налоговый инспектор проверяет правильность заполнения документов и расчетов налогов. Бизнес не уведомляют о начале камеральной проверки, и она проходит дистанционно — на основе данных, которые уже поданы в налоговую инспекцию. Как подготовиться: Внимательно заполняйте отчётность и проверяйте её перед подачей.

Своевременно корректируйте ошибки : если заметили ошибку после подачи, подайте уточнённую декларацию, чтобы избежать санкций.

Сохраняйте все первичные документы — это поможет при запросах дополнительных данных.

2. Выездная проверка

Что это такое: Выездная проверка проводится, если компания попадает под критерии риска (например, значительные налоговые отклонения или подозрения в махинациях). Налоговые инспекторы приезжают в офис компании, могут проверять документы на месте, осматривать помещение и даже опрашивать сотрудников. Выездная проверка может быть комплексной (все налоги) или тематической (по одному налогу, например, НДС). Как подготовиться: Убедитесь в порядке всех документов : налоговые накладные, бухгалтерские отчёты и первичные документы должны быть в наличии и правильно оформлены.

Готовьте сотрудников : проведите инструктаж, как они должны общаться с проверяющими, чтобы не допустить ошибок или конфликтов.

Проверьте контрагентов: если среди ваших партнеров есть подозрительные компании, это может стать причиной выездной проверки.

3. Повторная проверка

Что это такое: Повторная проверка касается тех налогов и периодов, которые уже были проверены в ходе предыдущих выездных проверок. Это происходит, если у налоговой службы появились дополнительные вопросы или новые данные. Как подготовиться: Храните все документы по уже проверенным налогам и периодам — их могут снова запросить.

Если после первой проверки были замечены ошибки, обязательно их исправьте до повторного визита инспекторов.

4. Встречная проверка

Что это такое: Встречная проверка проводится для проверки контрагентов компании. Налоговая инспекция может запросить информацию о сделках и контрактах, чтобы убедиться в их реальности и правомерности. Как подготовиться: Проверяйте контрагентов перед заключением сделок — их проблемы могут стать причиной вашей проверки.

Всегда фиксируйте все условия договоров и сохраняйте подтверждения сделок, чтобы предоставить их при встречной проверке.

Возможные последствия налоговой проверки

После завершения налоговой проверки бизнес может столкнуться с различными последствиями: Штрафы

Если инспекторы выявили ошибки в расчёте налогов, это может привести к штрафам. Например, неправильное исчисление налога или несвоевременная подача отчётности может обернуться серьёзными финансовыми потерями. Доначисление налогов

Если налоговая выявит недоплату, бизнесу придётся заплатить доначисленные налоги вместе с пенями за просрочку. Это может стать серьёзным ударом по бюджету компании, особенно если ошибки были накоплены за несколько лет. Блокировка банковских счетов

В случае грубых нарушений налоговая инспекция может принять решение о блокировке счетов компании. Это остановит любые операции и поставит под угрозу работу бизнеса, так как предприятие не сможет проводить финансовые расчёты с поставщиками и сотрудниками. Административная и уголовная ответственность

Если нарушения будут признаны серьёзными (например, умышленное уклонение от налогов), руководителей компании могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Важно не допускать намеренных ошибок в налоговой отчётности, чтобы избежать таких рисков.

Как избежать негативных последствий?