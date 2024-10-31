🗒 Чек-лист для проверки на дробление бизнеса: узнайте, как вас вычисляет налоговая

Мы подготовили чек-лист с ключевыми признаками дробления бизнеса. Используя его, вы сможете проанализировать свою структуру и избежать рисков.

Дробление бизнеса — это способ ухода от налогов, который может привести к серьезным последствиям. Налоговая инспекция внимательно следит за схемами, где компании делятся на мелкие юрлица, чтобы сэкономить на налогах. Чтобы не оказаться под прицелом ФНС, важно заранее понимать, что может вызвать подозрения.

Мы подготовили чек-лист с ключевыми признаками дробления бизнеса. Используя его, вы сможете проанализировать свою структуру и избежать рисков.

Что внутри?

🔻 17 признаков, на которые ФНС обращает внимание при проверках.

🔻 Критерии, которые помогут понять, где вы можете быть уязвимы.

🔻 Полезные подсказки, как избежать ошибок.

⬇️ Скачайте чек-лист и убедитесь, что ваш бизнес на правильном пути, без скрытых рисков и неприятных сюрпризов.