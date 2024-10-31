«Если вы перегнете палку, мы среагируем»: глава ФНС раскрыл, что ждет бизнес в 2025 году

Интервью главы ФНС России Даниила Егорова для РБК стало настоящим руководством для понимания новых налоговых реалий. Мы выделили основные темы и подготовили удобный обзор ключевых изменений.

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1. Новая прогрессивная шкала НДФЛ: кого затронет?

С 2024 года вводится пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вот как это будет работать:

До 2,4 млн рублей в год: ставка останется на уровне 13%.

От 2,4 до 5 млн рублей: 15%.

От 5 до 20 млн рублей: 18%.

От 20 до 50 млн рублей: 20%.

Свыше 50 млн рублей: 22%.

Егоров подчеркнул, что налоговая служба будет пристально следить за попытками переквалифицировать доходы, чтобы избежать повышения ставки. Основной вызов для налоговиков — минимизировать риски манипуляций с доходами.

2. УСН и НДС: новые правила для малого бизнеса

С 2025 года предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами до 60 млн рублей автоматически освобождаются от НДС. Если же доходы превышают этот лимит, налог нужно будет платить со следующего месяца. Ключевые изменения:

Вводятся ставки НДС 5% и 7% без вычета, а также стандартные 20% с вычетом.

Лимит по доходам для работы на УСН увеличивается до 450 млн рублей.

Егоров отметил, что новые правила сделают систему прозрачнее, а также помогут снизить риски дробления бизнеса.

3. Амнистия для дробления бизнеса: шанс начать с чистого листа

До 2026 года предприниматели, которые добровольно откажутся от схем дробления бизнеса, могут избежать штрафов и налоговых доначислений за 2022–2024 годы. По словам Егорова, амнистия — это последний шанс для тех, кто хочет перейти к легальной деятельности.

4. Туристический налог: новая нагрузка для гостиничного бизнеса

С 2025 года в России вводится туристический налог — новый местный сбор. Основные параметры:

Ставка налога: 1% от стоимости проживания в 2025 году (до 5% к 2029 году).

Налогоплательщики: гостиницы, хостелы и другие объекты размещения.

Минимальный размер налога: 100 рублей в сутки.

Эти меры направлены на поддержку муниципальных бюджетов, особенно в туристически привлекательных регионах.

5. Контроль за маркетплейсами: как это работает

С 2025 года маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о доходах и расходах продавцов. Это связано с растущей популярностью таких площадок и высокими рисками уклонения от налогов. Нововведение затронет более 600 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на маркетплейсах.

Глава ФНС отметил, что маркетплейсы также заинтересованы в прозрачной налоговой среде. Продавцы, нарушающие правила, рискуют столкнуться с доначислениями и штрафами.

6. Налоговая система будущего: простота и автоматизация

Егоров считает, что будущее налогообложения за простыми и автоматизированными процедурами. Уже сейчас:

Вычеты по НДФЛ возвращаются за 15 дней (вместо 4 месяцев ранее).

Внедряется единый налоговый счет (ЕНС), который уменьшил количество должников в два раза и сократил число судебных разбирательств.

7. Борьба с "бумажным НДС": новая уголовная ответственность

Схемы с фиктивным НДС, хоть и составляют лишь 0,6% всех налоговых операций, обходятся бюджету в сотни миллиардов рублей. Новый закон вводит уголовную ответственность для тех, кто предоставляет такие «услуги». Теперь «бумажный НДС» квалифицируется как преступление наравне с фальшивомонетничеством.

8. Взгляд в будущее: налоги по паспорту и новые технологии

Одна из идей, обсуждаемых налоговиками, — налогообложение по паспорту, как в США. Такой подход упростил бы контроль за уплатой налогов, особенно для граждан, покинувших Россию.

Егоров отметил, что налоговая продолжает внедрять современные технологии, чтобы налогоплательщики тратили меньше времени на бумажную волокиту.

Заключение

Интервью Даниила Егорова стало важным событием для бизнес-сообщества и налогоплательщиков. Оно ясно показывает, что налоговая система России находится в стадии активных изменений, направленных на прозрачность, автоматизацию и повышение эффективности.