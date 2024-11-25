Как неправильное распределение расходов приводит к налоговым доначислениям

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В налоговом мире расходы делятся на прямые и косвенные. Прямые — это те, которые напрямую связаны с производством, например, затраты на сырьё, материалы и рабочую силу. Косвенные — более общие расходы, такие как аренда офиса и административные расходы. Казалось бы, всё очевидно, но вот беда: неправильное распределение этих расходов может стать миной замедленного действия для вашего бизнеса.

Пример ошибки: Если прямые расходы ошибочно отнести к косвенным, это может уменьшить налогооблагаемую базу на прибыль. Вроде бы мелочь, но налоговая видит такие «случайные» ошибки как занижение налоговой базы. А это уже повод для доначислений и штрафов!