Как выбрать и разработать бизнес-модель

Бизнес-модель — основа успешного бизнеса. Она отвечает на вопросы: Как вы будете зарабатывать? Кому продавать? Почему клиенты выберут именно вас? Эта инструкция поможет разобраться в ключевых аспектах бизнес-моделей, выбрать подходящую и адаптировать её под ваш проект.

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Вчера мы начали серию статей о создании бизнеса в России - от идеи до анализа. Можете ознакомиться с очень полезным материалом: Как проверить идею для бизнеса, чтобы не потерять деньги

Шаг 1: Понять суть бизнес-модели

Бизнес-модель — это схематичное описание того, как ваша компания создаёт, доставляет и получает ценность. Она включает:

Клиентов: кто они и что им нужно.

Продукт: что и как вы предлагаете.

Финансы: как вы будете зарабатывать и на чём экономить.

Самый популярный инструмент — Business Model Canvas Александра Остервальдера, включающий 9 ключевых элементов.

Шаг 2: Разобраться в ключевых элементах бизнес-модели

Сегменты целевой аудитории: Кто ваши клиенты?

Чем они занимаются, какие у них потребности? Достоинства предложения: Что уникального вы предлагаете?

Как ваш продукт решает проблему клиентов? Каналы взаимодействия: Где и как клиенты узнают о вас?

Как продукт будет доставляться? Отношения с клиентами: Какие механизмы привлечения, удержания и развития клиентов вы планируете? Источники доходов: Откуда поступают деньги?

Какие товары или услуги приносят прибыль? Ключевые ресурсы: Что нужно для запуска и поддержания бизнеса? Ключевые процессы: Какие операции обеспечивают производство, маркетинг и продажи? Ключевые партнёры: С кем вы будете сотрудничать для успеха проекта? Структура издержек: Какие расходы вам предстоят?

Шаг 3: Исследовать популярные виды бизнес-моделей

1. Транзакционная:

Доход формируется с каждой продажи.

Пример: магазин одежды.

2. Подписка:

Клиенты платят за регулярный доступ.

Пример: стриминговые сервисы, бьюти-боксы.

3. "Бритва и лезвия":

Основной продукт стоит дешево, прибыль идёт с допродаж.

Пример: кофемашины и капсулы.

4. Реклама:

Заработок на показе или продаже отказа от рекламы.

Пример: социальные сети, блоги.

5. Кастомизация:

Индивидуальные заказы под каждого клиента.

Пример: уникальная мебель, кастомные украшения.

6. Краудсорсинг:

Привлечение внешних исполнителей или клиентов.

Пример: YouTube, BlaBlaCar.

7. Франчайзинг:

Продаётся право использовать готовую бизнес-модель.

Пример: сети фастфуда.

8. Продажа впечатлений:

Создание уникального клиентского опыта.

Пример: тематические кафе, квесты.

9. Арендная:

Доход формируется с предоставления товаров или услуг в аренду.

Пример: каршеринг.

Шаг 4: Адаптировать бизнес-модель под ваш проект

Выберите базовую модель, исходя из ваших ресурсов и целей. Проработайте каждый из элементов Business Model Canvas. Проверьте жизнеспособность модели: Соберите обратную связь от клиентов.

Изучите конкурентов.

Проведите тестовые продажи или предзаказы.

Шаг 5: Пример бизнес-модели для кофейни

Сегменты аудитории: молодёжь, фрилансеры, туристы. Достоинства предложения: качественный кофе, уютная атмосфера. Каналы взаимодействия: физическая кофейня, доставка. Отношения с клиентами: персонализированный подход, акции. Источники доходов: напитки, десерты, мероприятия. Ключевые ресурсы: оборудование, ингредиенты, персонал. Ключевые процессы: приготовление кофе, обслуживание. Ключевые партнёры: поставщики кофе и десертов. Структура издержек: аренда, зарплаты, закупки.

Шаг 6: Учитывать тенденции и гибкость

Адаптируйте модель под современные реалии. Например, используйте подписку или аренду .

Внедряйте технологии для повышения эффективности.

Рекомендация: Скачайте памятку с бизнес-моделями и используйте её при разработке своего проекта.

Итог: Бизнес-модель — это фундамент вашего проекта. Чем лучше вы её проработаете, тем меньше рисков потерпеть неудачу. Выбирайте модель, которая соответствует вашим ресурсам, целевой аудитории и целям. Адаптируйтесь и будьте гибкими!