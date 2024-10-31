Коммерческая Тайна
Ведение бизнеса

Как выбрать и разработать бизнес-модель

Бизнес-модель — основа успешного бизнеса. Она отвечает на вопросы: Как вы будете зарабатывать? Кому продавать? Почему клиенты выберут именно вас? Эта инструкция поможет разобраться в ключевых аспектах бизнес-моделей, выбрать подходящую и адаптировать её под ваш проект.

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Вчера мы начали серию статей о создании бизнеса в России - от идеи до анализа. Можете ознакомиться с очень полезным материалом:

Как проверить идею для бизнеса, чтобы не потерять деньги

Шаг 1: Понять суть бизнес-модели

Бизнес-модель — это схематичное описание того, как ваша компания создаёт, доставляет и получает ценность. Она включает:

  • Клиентов: кто они и что им нужно.

  • Продукт: что и как вы предлагаете.

  • Финансы: как вы будете зарабатывать и на чём экономить.

Самый популярный инструмент — Business Model Canvas Александра Остервальдера, включающий 9 ключевых элементов.

Шаг 2: Разобраться в ключевых элементах бизнес-модели

  1. Сегменты целевой аудитории:

    • Кто ваши клиенты?

    • Чем они занимаются, какие у них потребности?

  2. Достоинства предложения:

    • Что уникального вы предлагаете?

    • Как ваш продукт решает проблему клиентов?

  3. Каналы взаимодействия:

    • Где и как клиенты узнают о вас?

    • Как продукт будет доставляться?

  4. Отношения с клиентами:

    • Какие механизмы привлечения, удержания и развития клиентов вы планируете?

  5. Источники доходов:

    • Откуда поступают деньги?

    • Какие товары или услуги приносят прибыль?

  6. Ключевые ресурсы:

    • Что нужно для запуска и поддержания бизнеса?

  7. Ключевые процессы:

    • Какие операции обеспечивают производство, маркетинг и продажи?

  8. Ключевые партнёры:

    • С кем вы будете сотрудничать для успеха проекта?

  9. Структура издержек:

    • Какие расходы вам предстоят?

Шаг 3: Исследовать популярные виды бизнес-моделей

1. Транзакционная:

Доход формируется с каждой продажи.
Пример: магазин одежды.

2. Подписка:

Клиенты платят за регулярный доступ.
Пример: стриминговые сервисы, бьюти-боксы.

3. "Бритва и лезвия":

Основной продукт стоит дешево, прибыль идёт с допродаж.
Пример: кофемашины и капсулы.

4. Реклама:

Заработок на показе или продаже отказа от рекламы.
Пример: социальные сети, блоги.

5. Кастомизация:

Индивидуальные заказы под каждого клиента.
Пример: уникальная мебель, кастомные украшения.

6. Краудсорсинг:

Привлечение внешних исполнителей или клиентов.
Пример: YouTube, BlaBlaCar.

7. Франчайзинг:

Продаётся право использовать готовую бизнес-модель.
Пример: сети фастфуда.

8. Продажа впечатлений:

Создание уникального клиентского опыта.
Пример: тематические кафе, квесты.

9. Арендная:

Доход формируется с предоставления товаров или услуг в аренду.
Пример: каршеринг.

Шаг 4: Адаптировать бизнес-модель под ваш проект

  1. Выберите базовую модель, исходя из ваших ресурсов и целей.

  2. Проработайте каждый из элементов Business Model Canvas.

  3. Проверьте жизнеспособность модели:

    • Соберите обратную связь от клиентов.

    • Изучите конкурентов.

    • Проведите тестовые продажи или предзаказы.

Шаг 5: Пример бизнес-модели для кофейни

  1. Сегменты аудитории: молодёжь, фрилансеры, туристы.

  2. Достоинства предложения: качественный кофе, уютная атмосфера.

  3. Каналы взаимодействия: физическая кофейня, доставка.

  4. Отношения с клиентами: персонализированный подход, акции.

  5. Источники доходов: напитки, десерты, мероприятия.

  6. Ключевые ресурсы: оборудование, ингредиенты, персонал.

  7. Ключевые процессы: приготовление кофе, обслуживание.

  8. Ключевые партнёры: поставщики кофе и десертов.

  9. Структура издержек: аренда, зарплаты, закупки.

Шаг 6: Учитывать тенденции и гибкость

  • Адаптируйте модель под современные реалии. Например, используйте подписку или аренду.

  • Внедряйте технологии для повышения эффективности.

Рекомендация: Скачайте памятку с бизнес-моделями и используйте её при разработке своего проекта.

Итог: Бизнес-модель — это фундамент вашего проекта. Чем лучше вы её проработаете, тем меньше рисков потерпеть неудачу. Выбирайте модель, которая соответствует вашим ресурсам, целевой аудитории и целям. Адаптируйтесь и будьте гибкими!

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