Как выбрать и разработать бизнес-модель

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Вчера мы начали серию статей о создании бизнеса в России - от идеи до анализа. Можете ознакомиться с очень полезным материалом:
Шаг 1: Понять суть бизнес-модели
Бизнес-модель — это схематичное описание того, как ваша компания создаёт, доставляет и получает ценность. Она включает:
Клиентов: кто они и что им нужно.
Продукт: что и как вы предлагаете.
Финансы: как вы будете зарабатывать и на чём экономить.
Самый популярный инструмент — Business Model Canvas Александра Остервальдера, включающий 9 ключевых элементов.
Шаг 2: Разобраться в ключевых элементах бизнес-модели
Сегменты целевой аудитории:
Кто ваши клиенты?
Чем они занимаются, какие у них потребности?
Достоинства предложения:
Что уникального вы предлагаете?
Как ваш продукт решает проблему клиентов?
Каналы взаимодействия:
Где и как клиенты узнают о вас?
Как продукт будет доставляться?
Отношения с клиентами:
Какие механизмы привлечения, удержания и развития клиентов вы планируете?
Источники доходов:
Откуда поступают деньги?
Какие товары или услуги приносят прибыль?
Ключевые ресурсы:
Что нужно для запуска и поддержания бизнеса?
Ключевые процессы:
Какие операции обеспечивают производство, маркетинг и продажи?
Ключевые партнёры:
С кем вы будете сотрудничать для успеха проекта?
Структура издержек:
Какие расходы вам предстоят?
Шаг 3: Исследовать популярные виды бизнес-моделей
1. Транзакционная:
Доход формируется с каждой продажи.
Пример: магазин одежды.
2. Подписка:
Клиенты платят за регулярный доступ.
Пример: стриминговые сервисы, бьюти-боксы.
3. "Бритва и лезвия":
Основной продукт стоит дешево, прибыль идёт с допродаж.
Пример: кофемашины и капсулы.
4. Реклама:
Заработок на показе или продаже отказа от рекламы.
Пример: социальные сети, блоги.
5. Кастомизация:
Индивидуальные заказы под каждого клиента.
Пример: уникальная мебель, кастомные украшения.
6. Краудсорсинг:
Привлечение внешних исполнителей или клиентов.
Пример: YouTube, BlaBlaCar.
7. Франчайзинг:
Продаётся право использовать готовую бизнес-модель.
Пример: сети фастфуда.
8. Продажа впечатлений:
Создание уникального клиентского опыта.
Пример: тематические кафе, квесты.
9. Арендная:
Доход формируется с предоставления товаров или услуг в аренду.
Пример: каршеринг.
Шаг 4: Адаптировать бизнес-модель под ваш проект
Выберите базовую модель, исходя из ваших ресурсов и целей.
Проработайте каждый из элементов Business Model Canvas.
Проверьте жизнеспособность модели:
Соберите обратную связь от клиентов.
Изучите конкурентов.
Проведите тестовые продажи или предзаказы.
Шаг 5: Пример бизнес-модели для кофейни
Сегменты аудитории: молодёжь, фрилансеры, туристы.
Достоинства предложения: качественный кофе, уютная атмосфера.
Каналы взаимодействия: физическая кофейня, доставка.
Отношения с клиентами: персонализированный подход, акции.
Источники доходов: напитки, десерты, мероприятия.
Ключевые ресурсы: оборудование, ингредиенты, персонал.
Ключевые процессы: приготовление кофе, обслуживание.
Ключевые партнёры: поставщики кофе и десертов.
Структура издержек: аренда, зарплаты, закупки.
Шаг 6: Учитывать тенденции и гибкость
Адаптируйте модель под современные реалии. Например, используйте подписку или аренду.
Внедряйте технологии для повышения эффективности.
Рекомендация: Скачайте памятку с бизнес-моделями и используйте её при разработке своего проекта.
Итог: Бизнес-модель — это фундамент вашего проекта. Чем лучше вы её проработаете, тем меньше рисков потерпеть неудачу. Выбирайте модель, которая соответствует вашим ресурсам, целевой аудитории и целям. Адаптируйтесь и будьте гибкими!
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