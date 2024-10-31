Как правильно поставить цели в бизнесе на год и не забить на них

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Но самые крутые разборы и инструменты ждут вас в нашем Телеграм-канале . Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что даст вам преимущество в бизнесе!

Перед тем как погружаться в цели на год, важно определить долгосрочный вектор движения. Годовые цели – это лишь этап на пути к вашей масштабной мечте. Задайте себе вопросы:

Какова моя главная цель на 10–20 лет вперёд?

Чего я хочу достичь в жизни?

Как мои ценности влияют на мой выбор?

Пример:

Если ваша миссия – улучшить экологическую ситуацию в мире, годовая цель может быть связана с внедрением экопродуктов или уменьшением углеродного следа вашего бизнеса.

💡 Практическое задание: Выпишите главную цель своей жизни и уточните, как она соотносится с целями на год.