Коммерческая Тайна
Стандартный вычет

Стандартные налоговые вычеты в 2025 году: 5+ важных изменений

С 2025 года вступили в силу важные изменения налогового законодательства, которые касаются стандартных вычетов. Эти нововведения повлияют как на сотрудников, так и на работодателей. Ознакомьтесь с ключевыми изменениями, чтобы избежать ошибок и подготовиться к новым правилам.

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1. Изменение размеров детских вычетов

Размер стандартных вычетов на детей увеличился:

  • На первого ребёнка — 1 400 рублей.

  • На второго ребёнка — 2 800 рублей.

  • На третьего и последующих детей — 6 000 рублей.

  • На ребёнка-инвалида — 12 000 рублей (для родителей, опекунов и приемных родителей).

Важно: Увеличение вычетов поддерживает семьи с несколькими детьми, а также семьи с детьми-инвалидами.

2. Повышение лимита дохода для детских вычетов

С 2025 года стандартные вычеты на детей будут предоставляться до достижения дохода 450 000 рублей (ранее — 350 000 рублей).

Пример: Сотрудники с зарплатой до 37 500 рублей в месяц смогут пользоваться детскими вычетами в течение всего года.

Это изменение позволит большему числу работников получать налоговые льготы дольше.

3. Новый порядок предоставления детских вычетов

Работодатели больше не обязаны собирать заявления с сотрудников для предоставления детских вычетов, если у них уже есть необходимые документы.

  • Если сотрудник устраивается на работу впервые, он должен предоставить документы на детей.

  • Для уже работающих сотрудников заявление не потребуется, если документы ранее были переданы.

Совет: Проверьте, есть ли у работодателя актуальная информация о ваших детях.

4. Новый вычет за сдачу норм ГТО

С 2025 года вводится налоговый вычет в размере 18 000 рублей для тех, кто выполнил нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Условия для получения вычета:

  • Пройти диспансеризацию и получить допуск.

  • Выполнить нормативы ГТО и получить удостоверение.

  • Передать справку и удостоверение работодателю.

Пример: если сотрудник прошел диспансеризацию в феврале, сдал нормы в апреле и получил знак отличия, вычет будет предоставлен за весь 2025 год единовременно.

5. Новый порядок оформления документов

С 12 января изменились требования к оформлению заявлений на налоговые вычеты:

  • Вместо ИНН можно указать номер записи из Единого регистра населения (ЕРН).

  • Данные из ЕРН будут использоваться в налоговых документах в рамках нового федерального информационного ресурса.

Это упрощает процесс подачи заявления для граждан, у которых нет ИНН, и ускоряет обработку данных.

6. Перерасчёт и уплата НДФЛ за лишние вычеты

С 2025 года введена норма о перерасчёте стандартных вычетов:

  • Если сотруднику предоставлено больше вычетов, чем положено, ФНС произведёт перерасчёт.

  • Налогоплательщик получит уведомление о доплате НДФЛ.

  • Уплатить налог нужно до 1 декабря года, следующего за отчётным.

Причина: Вычеты теперь предоставляются без заявлений, что увеличивает вероятность избыточных льгот.

Пример: Если несколько работодателей предоставили вычеты одному сотруднику, ФНС проверит данные через приложение к 6-НДФЛ и отправит уведомление о доплате.

Рекомендации для работодателей и сотрудников

  • Работодателям:

    • Проверьте, есть ли у вас все необходимые документы от сотрудников.

    • Организуйте обновление данных в учётных системах в соответствии с новыми требованиями.

  • Сотрудникам:

    • Убедитесь, что вы передали все документы о детях своему работодателю.

    • Если вы выполнили нормы ГТО, заранее получите справку и удостоверение.

Заключение

Изменения в налоговых вычетах — это шаг к поддержке семей, популяризации здорового образа жизни и упрощению налогового администрирования. Чтобы воспользоваться льготами и избежать ошибок, важно действовать в рамках новых правил.

Подготовьтесь к изменениям уже сегодня, чтобы ваши налоговые права были защищены!

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