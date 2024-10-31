Стандартные налоговые вычеты в 2025 году: 5+ важных изменений

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1. Изменение размеров детских вычетов
Размер стандартных вычетов на детей увеличился:
На первого ребёнка — 1 400 рублей.
На второго ребёнка — 2 800 рублей.
На третьего и последующих детей — 6 000 рублей.
На ребёнка-инвалида — 12 000 рублей (для родителей, опекунов и приемных родителей).
Важно: Увеличение вычетов поддерживает семьи с несколькими детьми, а также семьи с детьми-инвалидами.
2. Повышение лимита дохода для детских вычетов
С 2025 года стандартные вычеты на детей будут предоставляться до достижения дохода 450 000 рублей (ранее — 350 000 рублей).
Пример: Сотрудники с зарплатой до 37 500 рублей в месяц смогут пользоваться детскими вычетами в течение всего года.
Это изменение позволит большему числу работников получать налоговые льготы дольше.
3. Новый порядок предоставления детских вычетов
Работодатели больше не обязаны собирать заявления с сотрудников для предоставления детских вычетов, если у них уже есть необходимые документы.
Если сотрудник устраивается на работу впервые, он должен предоставить документы на детей.
Для уже работающих сотрудников заявление не потребуется, если документы ранее были переданы.
Совет: Проверьте, есть ли у работодателя актуальная информация о ваших детях.
4. Новый вычет за сдачу норм ГТО
С 2025 года вводится налоговый вычет в размере 18 000 рублей для тех, кто выполнил нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Условия для получения вычета:
Пройти диспансеризацию и получить допуск.
Выполнить нормативы ГТО и получить удостоверение.
Передать справку и удостоверение работодателю.
Пример: если сотрудник прошел диспансеризацию в феврале, сдал нормы в апреле и получил знак отличия, вычет будет предоставлен за весь 2025 год единовременно.
5. Новый порядок оформления документов
С 12 января изменились требования к оформлению заявлений на налоговые вычеты:
Вместо ИНН можно указать номер записи из Единого регистра населения (ЕРН).
Данные из ЕРН будут использоваться в налоговых документах в рамках нового федерального информационного ресурса.
Это упрощает процесс подачи заявления для граждан, у которых нет ИНН, и ускоряет обработку данных.
6. Перерасчёт и уплата НДФЛ за лишние вычеты
С 2025 года введена норма о перерасчёте стандартных вычетов:
Если сотруднику предоставлено больше вычетов, чем положено, ФНС произведёт перерасчёт.
Налогоплательщик получит уведомление о доплате НДФЛ.
Уплатить налог нужно до 1 декабря года, следующего за отчётным.
Причина: Вычеты теперь предоставляются без заявлений, что увеличивает вероятность избыточных льгот.
Пример: Если несколько работодателей предоставили вычеты одному сотруднику, ФНС проверит данные через приложение к 6-НДФЛ и отправит уведомление о доплате.
Рекомендации для работодателей и сотрудников
Работодателям:
Проверьте, есть ли у вас все необходимые документы от сотрудников.
Организуйте обновление данных в учётных системах в соответствии с новыми требованиями.
Сотрудникам:
Убедитесь, что вы передали все документы о детях своему работодателю.
Если вы выполнили нормы ГТО, заранее получите справку и удостоверение.
Заключение
Изменения в налоговых вычетах — это шаг к поддержке семей, популяризации здорового образа жизни и упрощению налогового администрирования. Чтобы воспользоваться льготами и избежать ошибок, важно действовать в рамках новых правил.
⏳ Подготовьтесь к изменениям уже сегодня, чтобы ваши налоговые права были защищены!
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