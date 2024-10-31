Стандартные налоговые вычеты в 2025 году: 5+ важных изменений

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Важно: Увеличение вычетов поддерживает семьи с несколькими детьми, а также семьи с детьми-инвалидами.

На ребёнка-инвалида — 12 000 рублей (для родителей, опекунов и приемных родителей).

На третьего и последующих детей — 6 000 рублей.

Пример: Сотрудники с зарплатой до 37 500 рублей в месяц смогут пользоваться детскими вычетами в течение всего года.

С 2025 года стандартные вычеты на детей будут предоставляться до достижения дохода 450 000 рублей (ранее — 350 000 рублей).

Работодатели больше не обязаны собирать заявления с сотрудников для предоставления детских вычетов, если у них уже есть необходимые документы.

Если сотрудник устраивается на работу впервые, он должен предоставить документы на детей.

Для уже работающих сотрудников заявление не потребуется, если документы ранее были переданы.

Совет: Проверьте, есть ли у работодателя актуальная информация о ваших детях.