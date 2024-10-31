Чек-лист по составлению эффективного договора для бизнеса

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Если работа: уточните этапы, сроки выполнения, требования к результату.

Если услуга: пропишите объём, стандарты качества и технические требования.

Если это товар: укажите его характеристики (название, модель, размер, цвет, упаковка).

Почему важно: Без чёткого определения предмета договора стороны могут трактовать обязательства по-разному.

Что это: Основное, что описывает суть соглашения.

Пример: Для подрядчика: «Исполнитель обязан предоставить отчёт по выполненной работе в течение 3 дней с момента завершения».

Кто и что предоставляет: товар, услуги, работы.

Почему важно: Это позволяет избежать споров о том, кто и что должен делать.

Что это: Чёткое описание обязанностей каждой стороны.

Пример: «Заказчик оплачивает 50% от стоимости работ в течение 5 дней после подписания договора, оставшиеся 50% — в течение 10 дней после завершения работ».

Почему важно: Устраняет разногласия по финансовым вопросам.

Что это: Порядок, сроки и способы расчётов.

Пример: «За просрочку поставки товаров поставщик выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки».

Почему важно: Позволяет избежать убытков при срыве договорённостей.

Что это: Условия, при которых стороны несут ответственность за нарушение обязательств.

Пример: «Договор действует с 01.02.2025 по 31.12.2025. Возможность продления — по письменному согласию сторон».

Условия досрочного расторжения (по соглашению сторон или при нарушении обязательств).

Почему важно: Исключает споры при продлении или расторжении.

Что это: Условия, определяющие срок действия соглашения и порядок его завершения.

Что это: Указание на то, как стороны будут разрешать разногласия.

Почему важно: Упрощает процесс урегулирования конфликтов.

Как прописать: Судебный порядок: указать юрисдикцию (город, суд). Арбитраж или медиация: возможность решить спор без суда.



Пример:

«Все споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ».