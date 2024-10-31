Как совмещать режимы налогообложения в 2025 году: новые правила и лимиты

С 2025 года совмещение налоговых режимов стало возможностью, которая помогает предпринимателям оптимизировать налоги. Но важно учитывать новые правила и ограничения. Расскажем, как правильно совмещать спецрежимы и что нужно знать о лимитах.

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Что можно совмещать?

ИП вправе использовать одновременно несколько налоговых режимов, но только для разных видов деятельности. Наиболее популярные комбинации:

УСН + ПСН

ОСНО + ПСН

ЕСХН + ПСН

Каждый режим имеет свои лимиты по доходам, численности сотрудников и другим параметрам.

Лимиты для УСН и ПСН в 2025 году:

УСН: Доход — до 450 млн руб. Численность сотрудников — до 130. Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн руб.

ПСН: Доход — до 60 млн руб. Численность сотрудников — до 15.



При совмещении УСН и ПСН суммарный лимит доходов для ПСН — 60 млн рублей, а численность сотрудников не должна превышать 145 человек (из них максимум 15 по ПСН).

Особенности совмещения УСН и ПСН

1. Раздельный учет доходов и расходов.

Доходы и расходы для каждого режима учитываются отдельно. Например, выплаты сотрудникам нужно распределять между УСН и ПСН.

2. НДС при совмещении.

Если доход по УСН превышает 60 млн рублей, вы становитесь плательщиком НДС.

Но доходы по патенту не облагаются НДС, даже если вы платите его по УСН.

3. Лимит доходов для патента.

С 2025 года совмещение возможно только при доходах до 60 млн рублей за предыдущий год.

Если ваш доход в 2024 году превысил 60 млн рублей, вы не сможете получить патент в 2025 году.

4. Ограничение на одинаковую деятельность.

Нельзя применять УСН и ПСН для одного и того же вида деятельности на одной территории.

Совмещение ОСНО и ПСН

Такая комбинация встречается редко, так как ОСНО не освобождает ИП от уплаты большинства налогов.

Лимит дохода по ПСН остается 60 млн рублей.

Доходы и имущество нужно учитывать раздельно для каждого режима.

Совмещение ЕСХН и ПСН

Доходы и расходы по ЕСХН и ПСН считаются раздельно.

Лимит доходов для патента — 60 млн рублей, но доходы по ЕСХН на него не влияют.

Для применения ЕСХН доля дохода от реализации сельхозпродукции должна быть не менее 70%. Этот процент рассчитывается на основе доходов от обеих систем.

Как выбрать подходящий режим?

Для выбора системы налогообложения важно учесть:

Размер доходов.

Количество сотрудников.

Виды деятельности.

Регион ведения бизнеса.

Если вы хотите максимально эффективно организовать свою работу и сэкономить на налогах, обратитесь за консультацией к специалисту. Грамотное совмещение режимов позволит работать с выгодой, не нарушая законы.

Теперь вы знаете, как совмещать налоговые режимы в 2025 году и на что обращать внимание!