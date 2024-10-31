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Как совмещать режимы налогообложения в 2025 году: новые правила и лимиты

С 2025 года совмещение налоговых режимов стало возможностью, которая помогает предпринимателям оптимизировать налоги. Но важно учитывать новые правила и ограничения. Расскажем, как правильно совмещать спецрежимы и что нужно знать о лимитах.
Как совмещать режимы налогообложения в 2025 году: новые правила и лимиты

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Что можно совмещать?

ИП вправе использовать одновременно несколько налоговых режимов, но только для разных видов деятельности. Наиболее популярные комбинации:

  • УСН + ПСН

  • ОСНО + ПСН

  • ЕСХН + ПСН

Каждый режим имеет свои лимиты по доходам, численности сотрудников и другим параметрам.

Лимиты для УСН и ПСН в 2025 году:

  • УСН:

    • Доход — до 450 млн руб.

    • Численность сотрудников — до 130.

    • Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн руб.

  • ПСН:

    • Доход — до 60 млн руб.

    • Численность сотрудников — до 15.

При совмещении УСН и ПСН суммарный лимит доходов для ПСН — 60 млн рублей, а численность сотрудников не должна превышать 145 человек (из них максимум 15 по ПСН).

Особенности совмещения УСН и ПСН

1. Раздельный учет доходов и расходов.
Доходы и расходы для каждого режима учитываются отдельно. Например, выплаты сотрудникам нужно распределять между УСН и ПСН.

2. НДС при совмещении.

  • Если доход по УСН превышает 60 млн рублей, вы становитесь плательщиком НДС.

  • Но доходы по патенту не облагаются НДС, даже если вы платите его по УСН.

3. Лимит доходов для патента.

  • С 2025 года совмещение возможно только при доходах до 60 млн рублей за предыдущий год.

  • Если ваш доход в 2024 году превысил 60 млн рублей, вы не сможете получить патент в 2025 году.

4. Ограничение на одинаковую деятельность.
Нельзя применять УСН и ПСН для одного и того же вида деятельности на одной территории.

Совмещение ОСНО и ПСН

Такая комбинация встречается редко, так как ОСНО не освобождает ИП от уплаты большинства налогов.

  • Лимит дохода по ПСН остается 60 млн рублей.

  • Доходы и имущество нужно учитывать раздельно для каждого режима.

Совмещение ЕСХН и ПСН

  • Доходы и расходы по ЕСХН и ПСН считаются раздельно.

  • Лимит доходов для патента — 60 млн рублей, но доходы по ЕСХН на него не влияют.

  • Для применения ЕСХН доля дохода от реализации сельхозпродукции должна быть не менее 70%. Этот процент рассчитывается на основе доходов от обеих систем.

Как выбрать подходящий режим?

Для выбора системы налогообложения важно учесть:

  • Размер доходов.

  • Количество сотрудников.

  • Виды деятельности.

  • Регион ведения бизнеса.

Если вы хотите максимально эффективно организовать свою работу и сэкономить на налогах, обратитесь за консультацией к специалисту. Грамотное совмещение режимов позволит работать с выгодой, не нарушая законы.

Теперь вы знаете, как совмещать налоговые режимы в 2025 году и на что обращать внимание!

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