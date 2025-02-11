Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Как ФНС отслеживает бизнес в соцсетях?

ФНС использует соцсети как доказательную базу. В письме от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ налоговая разъяснила, что теперь информация из соцсетей может использоваться в проверках. Даже заблокированные в РФ платформы могут стать источником данных.
Как ФНС отслеживает бизнес в соцсетях?

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 Какие посты могут вызвать вопросы?

  • Декларации о доходах (например, блогер на УСН раскрывает суммы заработка).

  • Демонстрация роскошной жизни при небольших официальных доходах.

  • Фото с мероприятиями, подтверждающими деловую активность, которая не отражена в отчетности.

  • Продажа товаров и услуг без регистрации бизнеса.

 ФНС анализирует и старые удаленные сайты
Даже если бизнес закрыл страницу или сайт, налоговая может поднять архивные данные.

За кем следит ФНС?

1. Предприниматели, работающие без регистрации
ФНС мониторит объявления и страницы, чтобы выявлять нелегальных предпринимателей. Чаще всего под проверки попадают:

  • Кондитеры, визажисты, психологи, репетиторы.

  • Владельцы шоурумов, перепродающие товары.

  • Строители, мастера по ремонту, перевозчики.

  • Люди, сдающие жилье без регистрации.

2. Компании с признаками дробления бизнеса
ФНС анализирует, не занижает ли бизнес налоги, искусственно разделяя доходы на несколько компаний.

🚨 Признаки дробления, которые проверяет налоговая:
✔ Взаимозависимость (родственники, бывшие сотрудники).
✔ Совпадение юр. адресов и IP-адресов.
✔ Финансовые потоки между компаниями.
✔ Один бренд у нескольких юрлиц.
✔ Открытая информация о связи компаний.

Как избежать проблем с налоговой?

Проверять свою налоговую позицию
Если есть риск дробления или вы ведете бизнес через соцсети, лучше заранее проверить свою деятельность.

Анализировать свое "дерево связей"
ФНС использует систему АСК НДС-2, которая строит дерево связей компании и выявляет подозрительные схемы.

📌 Где можно проверить себя?
Через сервис можно заказать:

  • Дерево связей компании до 6-го звена.

  • Проверку рисков дробления бизнеса.

  • Анализ контрагентов на предмет проблем с ФНС.

📲 Оставить заявку можно в Telegram.

🚀 Будьте в курсе, как налоговая ищет "уклоняющихся" бизнесменов, и защитите себя от неожиданных проверок.

Комментарии

3
  • ВМВ

    Нет нигде публикаций,что поймали кондитера или маникюрщицу без оформления, а они в каждом доме есть , да и не по одному. Хоть бы раз на публику наказали

  • Мегаполис Групп

    Давно не новость.

    Налоговая, если надо, не то соцсети, яндекс-карты смотрит.

    Самый ранний пост у нас на эту тему был во ВК в 2017 году.