Как ФНС отслеживает бизнес в соцсетях?

ФНС использует соцсети как доказательную базу. В письме от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ налоговая разъяснила, что теперь информация из соцсетей может использоваться в проверках. Даже заблокированные в РФ платформы могут стать источником данных.

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Какие посты могут вызвать вопросы?

Декларации о доходах (например, блогер на УСН раскрывает суммы заработка).

Демонстрация роскошной жизни при небольших официальных доходах.

Фото с мероприятиями, подтверждающими деловую активность, которая не отражена в отчетности.

Продажа товаров и услуг без регистрации бизнеса.

ФНС анализирует и старые удаленные сайты

Даже если бизнес закрыл страницу или сайт, налоговая может поднять архивные данные.

За кем следит ФНС?

1. Предприниматели, работающие без регистрации

ФНС мониторит объявления и страницы, чтобы выявлять нелегальных предпринимателей. Чаще всего под проверки попадают:

Кондитеры, визажисты, психологи, репетиторы.

Владельцы шоурумов, перепродающие товары.

Строители, мастера по ремонту, перевозчики.

Люди, сдающие жилье без регистрации.

2. Компании с признаками дробления бизнеса

ФНС анализирует, не занижает ли бизнес налоги, искусственно разделяя доходы на несколько компаний.

🚨 Признаки дробления, которые проверяет налоговая:

✔ Взаимозависимость (родственники, бывшие сотрудники).

✔ Совпадение юр. адресов и IP-адресов.

✔ Финансовые потоки между компаниями.

✔ Один бренд у нескольких юрлиц.

✔ Открытая информация о связи компаний.

Как избежать проблем с налоговой?

✅ Проверять свою налоговую позицию

Если есть риск дробления или вы ведете бизнес через соцсети, лучше заранее проверить свою деятельность.

✅ Анализировать свое "дерево связей"

ФНС использует систему АСК НДС-2, которая строит дерево связей компании и выявляет подозрительные схемы.

📌 Где можно проверить себя?

Через сервис можно заказать:

Дерево связей компании до 6-го звена.

Проверку рисков дробления бизнеса .

Анализ контрагентов на предмет проблем с ФНС.

📲 Оставить заявку можно в Telegram.

🚀 Будьте в курсе, как налоговая ищет "уклоняющихся" бизнесменов, и защитите себя от неожиданных проверок.