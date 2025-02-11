Как ФНС отслеживает бизнес в соцсетях?

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Какие посты могут вызвать вопросы?
Декларации о доходах (например, блогер на УСН раскрывает суммы заработка).
Демонстрация роскошной жизни при небольших официальных доходах.
Фото с мероприятиями, подтверждающими деловую активность, которая не отражена в отчетности.
Продажа товаров и услуг без регистрации бизнеса.
ФНС анализирует и старые удаленные сайты
Даже если бизнес закрыл страницу или сайт, налоговая может поднять архивные данные.
За кем следит ФНС?
1. Предприниматели, работающие без регистрации
ФНС мониторит объявления и страницы, чтобы выявлять нелегальных предпринимателей. Чаще всего под проверки попадают:
Кондитеры, визажисты, психологи, репетиторы.
Владельцы шоурумов, перепродающие товары.
Строители, мастера по ремонту, перевозчики.
Люди, сдающие жилье без регистрации.
2. Компании с признаками дробления бизнеса
ФНС анализирует, не занижает ли бизнес налоги, искусственно разделяя доходы на несколько компаний.
🚨 Признаки дробления, которые проверяет налоговая:
✔ Взаимозависимость (родственники, бывшие сотрудники).
✔ Совпадение юр. адресов и IP-адресов.
✔ Финансовые потоки между компаниями.
✔ Один бренд у нескольких юрлиц.
✔ Открытая информация о связи компаний.
Как избежать проблем с налоговой?
✅ Проверять свою налоговую позицию
Если есть риск дробления или вы ведете бизнес через соцсети, лучше заранее проверить свою деятельность.
✅ Анализировать свое "дерево связей"
ФНС использует систему АСК НДС-2, которая строит дерево связей компании и выявляет подозрительные схемы.
📌 Где можно проверить себя?
Через сервис можно заказать:
Дерево связей компании до 6-го звена.
Проверку рисков дробления бизнеса.
Анализ контрагентов на предмет проблем с ФНС.
📲 Оставить заявку можно в Telegram.
🚀 Будьте в курсе, как налоговая ищет "уклоняющихся" бизнесменов, и защитите себя от неожиданных проверок.
Комментарии3
Нет нигде публикаций,что поймали кондитера или маникюрщицу без оформления, а они в каждом доме есть , да и не по одному. Хоть бы раз на публику наказали
Вот публикация с сайта налоговой: https://www.nalog.gov.ru/rn43/news/smi/7758210/
Давно не новость.
Налоговая, если надо, не то соцсети, яндекс-карты смотрит.
Самый ранний пост у нас на эту тему был во ВК в 2017 году.