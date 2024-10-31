Пени по налогам в 2025 году: как считать по новым правилам и избежать лишних расходов

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Разбираемся, какие новые ставки действуют, в каких случаях пени не начисляют и как избежать штрафов.
1. Когда начисляются пени по налогам?
Пени начисляют, если на ЕНС вовремя не поступила необходимая сумма после того, как:
Подана налоговая декларация / расчет
Подано уведомление об исчисленных суммах налога или страхового взноса
📌 Что изменилось?
Раньше пени начисляли отдельно по каждому налогу. Теперь система другая: если на ЕНС образовался минус, пени начислят на весь долг разом.
Если налогоплательщик задержал платеж, налоговая направляет требование об уплате задолженности. В нем указываются:
Размер отрицательного сальдо на ЕНС
Сумма недоимки с разбивкой по видам налогов
Начисленные пени
После получения требования есть 8 дней, чтобы пополнить ЕНС и закрыть долг. Иногда этот срок может быть больше — это уточняется в требовании.
Основание: ст. 69 НК РФ
2. Новые ставки пени по налогам в 2025 году
Для организаций с 1 января 2025 года пени рассчитываются по трем ставкам:
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ – за первые 30 дней просрочки
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ – с 31-го по 90-й день просрочки
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ – с 91-го дня просрочки
📌 Как было раньше?
До 2025 года пени для организаций были постоянными:
1/300 ключевой ставки ЦБ – за первые 30 дней просрочки
1/150 ключевой ставки ЦБ – начиная с 31-го дня
Теперь компании смогут платить меньше пеней, если просрочка превысит 90 дней.
📌 Для ИП и физических лиц ничего не изменилось – ставка остается 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за весь период просрочки.
Основание: п. 4, 5, 5.1 ст. 75 НК РФ
3. Когда пени не начисляют?
Есть несколько случаев, когда налогоплательщик освобождается от уплаты пеней.
📌 Пени не начислят, если налогоплательщик не смог погасить долг из-за:
Ареста имущества по решению налоговой
Приостановления операций по банковским счетам или ареста имущества по решению суда
📌 Новое правило 2025 года
С 1 января пени не начисляют на сумму недоимки, которая перекрывается положительным сальдо на ЕНС (учитывая зарезервированную сумму).
Например:
Компания заплатила налог, но не отправила уведомление в ИФНС, из-за чего налоговики не смогли списать деньги. В таком случае пени начислять не будут.
Основание: п. 3 ст. 75 НК РФ
4. Как избежать начисления пеней?
💡 Вот несколько практических советов, которые помогут бизнесу избежать лишних расходов:
🔹 Держите ЕНС в плюсе. Контролируйте баланс, чтобы не допустить появления отрицательного сальдо.
🔹 Отправляйте уведомления вовремя. Даже если налог уже уплачен, налоговая не сможет списать его с ЕНС без уведомления.
🔹 Следите за сроками платежей. Проверьте календарь налоговых обязательств и убедитесь, что все платежи настроены правильно.
🔹 Используйте напоминания в 1С или банковских сервисах. Многие бухгалтерские программы и банки позволяют настраивать автоматические напоминания о предстоящих налоговых платежах.
🔹 Оптимизируйте налоговые обязательства. Если ваш бизнес может снизить налоговую нагрузку законными методами, это поможет уменьшить риски просрочек.
5. Что делать, если налог уже просрочен?
Если налог не был уплачен вовремя, важно действовать быстро:
✅ Шаг 1. Проверить сумму долга
Зайдите в личный кабинет налогоплательщика и проверьте отрицательное сальдо на ЕНС.
✅ Шаг 2. Пополнить ЕНС
Перечислите сумму, которая полностью покроет недоимку с учетом пеней.
✅ Шаг 3. Отправить уведомление в ИФНС
Даже если налог уже уплачен, налоговая не спишет его без уведомления.
✅ Шаг 4. Контролировать статус
Через 8 дней проверьте, списалась ли задолженность.
Выводы
Изменения в расчете пеней в 2025 году требуют от бизнеса большей внимательности к Единому налоговому счету. Теперь налоговики не разбираются, по какому налогу просрочка — пени начисляют сразу на общий минус на ЕНС.
🚀 Как избежать пеней?
Следите за балансом на ЕНС
Вовремя отправляйте уведомления
Контролируйте сроки уплаты налогов
Используйте автоматизированные инструменты напоминания
📌 Если просрочка уже есть – главное, как можно быстрее погасить долг и уведомить налоговую, чтобы избежать дополнительных начислений.
Грамотное управление налоговой нагрузкой позволит бизнесу работать спокойно, не переплачивая лишнего.
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