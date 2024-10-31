Пени по налогам в 2025 году: как считать по новым правилам и избежать лишних расходов

Пени начисляют, если на ЕНС вовремя не поступила необходимая сумма после того, как:

Подана налоговая декларация / расчет

Подано уведомление об исчисленных суммах налога или страхового взноса

📌 Что изменилось?

Раньше пени начисляли отдельно по каждому налогу. Теперь система другая: если на ЕНС образовался минус, пени начислят на весь долг разом.

Если налогоплательщик задержал платеж, налоговая направляет требование об уплате задолженности. В нем указываются:

Размер отрицательного сальдо на ЕНС

Сумма недоимки с разбивкой по видам налогов

Начисленные пени

После получения требования есть 8 дней, чтобы пополнить ЕНС и закрыть долг. Иногда этот срок может быть больше — это уточняется в требовании.

Основание: ст. 69 НК РФ