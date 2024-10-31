Как налоговая инспекция видит амнистию дробления и что делать бизнесу

Чтобы налоговая «простила» дробление, нужно перестать платить налоги по схеме раздробленного бизнеса и начать платить так, как если бы это была одна компания или ИП.

Но что делать, если участники дробленческой схемы работают на упрощенке?

Налоговая предлагает два варианта:

✔ Перейти на общую систему налогообложения (ОСН).

✔ Присоединить формально отдельные компании к основной.

При этом можно выбрать и свой вариант – налоговой неважно, каким способом компания откажется от дробления. Главное – чтобы налоги были уплачены в полном объеме.

Если решено перейти на ОСН, то уведомление об этом нужно подать не позднее 15 января 2025 года.