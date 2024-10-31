Как налоговая инспекция видит амнистию дробления и что делать бизнесу

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Как добровольно отказаться от дробления
Чтобы налоговая «простила» дробление, нужно перестать платить налоги по схеме раздробленного бизнеса и начать платить так, как если бы это была одна компания или ИП.
Но что делать, если участники дробленческой схемы работают на упрощенке?
Налоговая предлагает два варианта:
✔ Перейти на общую систему налогообложения (ОСН).
✔ Присоединить формально отдельные компании к основной.
При этом можно выбрать и свой вариант – налоговой неважно, каким способом компания откажется от дробления. Главное – чтобы налоги были уплачены в полном объеме.
Если решено перейти на ОСН, то уведомление об этом нужно подать не позднее 15 января 2025 года.
Как проходит амнистия дробления
Если у компании уже есть решение по проверке (камеральной или выездной), то всё зависит от даты вступления этого решения в силу:
Если решение вступило в силу до 12 июля 2024 года – амнистии не будет. Налоговые доначисления придется заплатить.
Если решение вступить в силу не успело – оно приостанавливается автоматически.
Если бизнес добровольно прекращает дробление, это «замораживание» становится постоянным – налоговая не будет требовать исполнения старого решения.
❗ Важный момент:
Дополнительных документов подавать не нужно.
Инспекция не будет издавать отдельный акт о приостановке решения.
Как налоговая узнает, что бизнес перестал дробиться
Налоговики следят за отказом от схем дробления по трем основным признакам:
✔ Декларация за 2025 год покажет, что налоги пересчитаны без схем дробления.
✔ Если инспекция не назначает выездную проверку по дроблению за 2025-2026 годы.
✔ Запросы на документы. Инспекторы могут запросить первичку, данные по составу группы, пояснения по доходам и расходам, а также вызывать директоров на комиссии.
Ключевой риск: в подвешенном состоянии бизнес останется до 2030 года – налоговая может назначить проверку вплоть до 31 декабря 2029 года.
Кому амнистия НЕ поможет
Есть случаи, когда прощения за дробление не будет, даже если компания отказалась от схемы.
🚫 Если бизнес продолжает дробиться в 2025-2026 годах.
🚫 Если дробление было в 2021 году и раньше – амнистия покрывает только 2022-2024 годы.
🚫 Если решение по проверке за 2022-2024 годы уже вступило в силу до 12 июля 2024 года.
Какие налоги нельзя списать через амнистию:
НДФЛ и страховые взносы. Они не связаны с дроблением, а с серыми зарплатами.
Налог на прибыль и УСН. Если недоплата произошла не из-за дробления, а из-за других нарушений.
Страховые взносы в МСП. Если бизнес дробился ради льгот по страховым.
Общепит, уклонившийся от НДС.
Добывающие компании, занизившие себестоимость.
Что делать, если проверка уже идет
Если компания продолжает дробление, но налоговая уже назначила выездную проверку, можно спасти ситуацию:
✔ Заплатить все налоги правильно за 2025-2026 годы.
✔ Добавить к этому корректные налоги за 2024 год.
В этом случае амнистия распространяется на 2022 и 2023 годы.
А что если ликвидироваться или уйти в банкротство?
Есть лазейка – если компания закрывается, то налоговая готова списать дробленческие доначисления.
Но только если в ЕГРЮЛ официально внесена запись, что компания:
✔ Ликвидируется.
✔ Будет исключена из Реестра.
✔ Признана банкротом и идет конкурсное производство.
Вывод: что делать бизнесу прямо сейчас
Пересмотреть бизнес-модель – выгоднее ли сохранить текущую структуру или отказаться от дробления?
Если переходите на ОСН – не забудьте подать уведомление до 15 января 2025 года.
Проверить, не подпадает ли бизнес под случаи, когда амнистия невозможна.
Если уже идет проверка – заплатить налоги правильно за 2024-2026 годы, чтобы спасти 2022-2023.
Подготовить документы – налоговая может запросить их в любой момент до 2030 года.
Бизнесу дали шанс легально выйти из схем дробления. Но делать это нужно по правилам, иначе проверка и доначисления всё равно догонят.
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