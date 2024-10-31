Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса

Как налоговая инспекция видит амнистию дробления и что делать бизнесу

Налоговая инспекция в прошлом году выпустила Методические рекомендации по амнистии дробления бизнеса, где подробно рассказала, как правильно отказаться от схемы дробления и какие есть альтернативные пути для компаний. Разбираемся, что важно знать предпринимателям, какие риски остаются и как избежать проблем.

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Как добровольно отказаться от дробления

Чтобы налоговая «простила» дробление, нужно перестать платить налоги по схеме раздробленного бизнеса и начать платить так, как если бы это была одна компания или ИП.

Но что делать, если участники дробленческой схемы работают на упрощенке?

Налоговая предлагает два варианта:
✔ Перейти на общую систему налогообложения (ОСН).
✔ Присоединить формально отдельные компании к основной.

При этом можно выбрать и свой вариант – налоговой неважно, каким способом компания откажется от дробления. Главное – чтобы налоги были уплачены в полном объеме.

Если решено перейти на ОСН, то уведомление об этом нужно подать не позднее 15 января 2025 года.

Как проходит амнистия дробления

Если у компании уже есть решение по проверке (камеральной или выездной), то всё зависит от даты вступления этого решения в силу:

  • Если решение вступило в силу до 12 июля 2024 года – амнистии не будет. Налоговые доначисления придется заплатить.

  • Если решение вступить в силу не успело – оно приостанавливается автоматически.

Если бизнес добровольно прекращает дробление, это «замораживание» становится постоянным – налоговая не будет требовать исполнения старого решения.

Важный момент:

  • Дополнительных документов подавать не нужно.

  • Инспекция не будет издавать отдельный акт о приостановке решения.

Как налоговая узнает, что бизнес перестал дробиться

Налоговики следят за отказом от схем дробления по трем основным признакам:

Декларация за 2025 год покажет, что налоги пересчитаны без схем дробления.
Если инспекция не назначает выездную проверку по дроблению за 2025-2026 годы.
Запросы на документы. Инспекторы могут запросить первичку, данные по составу группы, пояснения по доходам и расходам, а также вызывать директоров на комиссии.

Ключевой риск: в подвешенном состоянии бизнес останется до 2030 года – налоговая может назначить проверку вплоть до 31 декабря 2029 года.

Кому амнистия НЕ поможет

Есть случаи, когда прощения за дробление не будет, даже если компания отказалась от схемы.

🚫 Если бизнес продолжает дробиться в 2025-2026 годах.
🚫 Если дробление было в 2021 году и раньше – амнистия покрывает только 2022-2024 годы.
🚫 Если решение по проверке за 2022-2024 годы уже вступило в силу до 12 июля 2024 года.

Какие налоги нельзя списать через амнистию:

  • НДФЛ и страховые взносы. Они не связаны с дроблением, а с серыми зарплатами.

  • Налог на прибыль и УСН. Если недоплата произошла не из-за дробления, а из-за других нарушений.

  • Страховые взносы в МСП. Если бизнес дробился ради льгот по страховым.

  • Общепит, уклонившийся от НДС.

  • Добывающие компании, занизившие себестоимость.

Что делать, если проверка уже идет

Если компания продолжает дробление, но налоговая уже назначила выездную проверку, можно спасти ситуацию:

Заплатить все налоги правильно за 2025-2026 годы.
Добавить к этому корректные налоги за 2024 год.

В этом случае амнистия распространяется на 2022 и 2023 годы.

А что если ликвидироваться или уйти в банкротство?

Есть лазейка – если компания закрывается, то налоговая готова списать дробленческие доначисления.

Но только если в ЕГРЮЛ официально внесена запись, что компания:
Ликвидируется.
Будет исключена из Реестра.
Признана банкротом и идет конкурсное производство.

Вывод: что делать бизнесу прямо сейчас

  • Пересмотреть бизнес-модель – выгоднее ли сохранить текущую структуру или отказаться от дробления?

  • Если переходите на ОСН – не забудьте подать уведомление до 15 января 2025 года.

  • Проверить, не подпадает ли бизнес под случаи, когда амнистия невозможна.

  • Если уже идет проверка – заплатить налоги правильно за 2024-2026 годы, чтобы спасти 2022-2023.

  • Подготовить документы – налоговая может запросить их в любой момент до 2030 года.

Бизнесу дали шанс легально выйти из схем дробления. Но делать это нужно по правилам, иначе проверка и доначисления всё равно догонят.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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