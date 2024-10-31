Чек-лист: 17 признаков дробления, которые ищет налоговая

✅ Производственный процесс искусственно разбит на несколько компаний, чтобы применять спецрежим вместо общей системы налогообложения.

✅ После дробления налоговая нагрузка снизилась или осталась почти такой же, но сам бизнес при этом вырос.

✅ Все деньги и выгоды получает один человек (или группа связанных лиц – учредители, руководители, реальные бенефициары).

✅ Участники схемы занимаются одинаковым видом деятельности.

✅ Компании появились прямо перед расширением бизнеса, увеличением оборотов или численности сотрудников.