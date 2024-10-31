Чек-лист: 17 признаков дробления, которые ищет налоговая

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🔎 1. СТРУКТУРА БИЗНЕСА
✅ Производственный процесс искусственно разбит на несколько компаний, чтобы применять спецрежим вместо общей системы налогообложения.
✅ После дробления налоговая нагрузка снизилась или осталась почти такой же, но сам бизнес при этом вырос.
✅ Все деньги и выгоды получает один человек (или группа связанных лиц – учредители, руководители, реальные бенефициары).
✅ Участники схемы занимаются одинаковым видом деятельности.
✅ Компании появились прямо перед расширением бизнеса, увеличением оборотов или численности сотрудников.
💰 2. ФИНАНСОВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
✅ Компании переводят деньги друг другу, несут расходы за других участников схемы.
✅ Владельцы бизнеса – родственники, друзья, бывшие или действующие коллеги.
✅ Сотрудников формально перевели в новую компанию, но фактически они делают ту же работу.
✅ Нет собственных активов, денег, сотрудников – ресурсы распределены между компаниями.
📍 3. ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
✅ Компании используют одни и те же:
✔️ Офисы, склады, терминалы, IP-адреса
✔️ Вывески, логотипы, телефоны, сайты
✔️ Бухгалтерию, юристов, HR-отдел
✅ Один и тот же поставщик или покупатель работает сразу со всеми компаниями.
✅ Компании фактически управляются одними и теми же людьми.
✅ Все документы хранятся в одном месте, бухгалтерия сдает отчетность с одного IP-адреса.
✅ Персонал подбирается и оформляется в одном месте.
✅ Взаимодействие с госорганами ведет один и тот же человек.
⚠️ 4. НЕОЧЕВИДНОСТЬ ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ
✅ После разделения компаний снижение налогов – единственное, что изменилось.
✅ Компании созданы только ради спецрежима, без реальной бизнес-логики.
✅ Доходы, численность сотрудников, используемые площади находятся на грани предельных лимитов – как только лимит приближается, часть бизнеса уходит на новую фирму.
✅ Расчеты показывают, что реальная рентабельность бизнеса ниже рыночной, но при этом он продолжает работать.
✅ Поставщики и клиенты разделены между компаниями только по признаку их налогового режима.
🔥 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИЗНАКИ СОВПАДАЮТ?
Если у вас есть несколько признаков – это не значит, что ФНС автоматически признает бизнес схемным. Но проверка может вызвать вопросы.
1️⃣ Фиксируйте деловую цель – докажите, что разделение бизнеса имеет экономический смысл.
2️⃣ Разделяйте инфраструктуру – офисы, сотрудников, базы клиентов.
3️⃣ Не переводите людей просто так – если сотрудник уходит в другую компанию, у него должны реально меняться функции и обязанности.
4️⃣ Документируйте сделки – избегайте общих IP-адресов, дублирования поставщиков и клиентов.
5️⃣ Проконсультируйтесь с юристом – заранее устраните спорные моменты в документах.
Важно: налоговая проверяет не отдельный фактор, а всю совокупность признаков. Один сам по себе ничего не значит, но если их несколько – инспекция может расценить это как схему ухода от налогов.
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