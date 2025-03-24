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Официального определения деловой цели в законах нет, но суды и налоговики её трактуют однозначно: любая сделка должна иметь обоснование с точки зрения бизнеса, а не только налоговой выгоды.

Например, если налоговая задаст вам вопрос:

— Если бы налогов не было, вы бы всё равно провели эту сделку?

И у вас нет нормального ответа — значит, схема искусственная, а налоги, которые вы «сэкономили», доначислят в полном объёме.

Разберём, почему деловая цель особенно важна при дроблении бизнеса, семейных схемах и перераспределении активов.