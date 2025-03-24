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Официального определения деловой цели в законах нет, но суды и налоговики её трактуют однозначно: любая сделка должна иметь обоснование с точки зрения бизнеса, а не только налоговой выгоды.
Например, если налоговая задаст вам вопрос:
— Если бы налогов не было, вы бы всё равно провели эту сделку?
И у вас нет нормального ответа — значит, схема искусственная, а налоги, которые вы «сэкономили», доначислят в полном объёме.
Разберём, почему деловая цель особенно важна при дроблении бизнеса, семейных схемах и перераспределении активов.
Дробление бизнеса: налоговая видит всё
Дробление бизнеса — это когда несколько юрлиц занимаются одной и той же деятельностью, но разделяют выручку, чтобы оставаться на льготном налоговом режиме.
Обычно такие схемы используют, чтобы не выходить за лимиты УСН или снизить налоговую нагрузку. Но если единственная причина создания этих юрлиц — налоги, то ФНС с удовольствием признает их единым бизнесом и пересчитает налоги.
Что налоговая проверяет в первую очередь:
— Есть ли смысл в таком разделении? Например, если у вас 5 ООО, но у них один офис, один сайт, единый менеджер — это вызовет вопросы.
— Реально ли каждое юрлицо работает самостоятельно? Если они просто перекладывают деньги между собой, налоговая решит, что это схема.
— Меняются ли конечные владельцы? Если весь бизнес остаётся в одних руках, но «формально» разделён — это плохо.
Как должно быть: если бизнес делится, это должно быть логично с точки зрения работы, а не налогов. Например, одно юрлицо занимается производством, другое — продажами.
Если же ООО клонировали просто ради льгот по налогам, то при проверке налоговики доначислят всё, что «сэкономили».
Семейное дробление бизнеса: не так просто, как кажется
Когда бизнес оформляют на родственников, налоговая начинает проверять:
— Есть ли у каждого свои активы и сотрудники?
— Работают ли компании независимо друг от друга?
— Не используются ли единые счета, офис, реквизиты?
Если налоговая заподозрит, что бизнес фактически единый, но оформлен на разных членов семьи, чтобы платить меньше налогов, она легко признает схему незаконной.
Что делать, чтобы не попасть под проверку:
— Формально и фактически разделять компании: разные офисы, сотрудники, документы.
— Подготовить обоснование, зачем бизнес разделили. Например, один родственник занимается розничными продажами, другой — оптовыми.
Если же налоговая увидит, что бизнес просто раздробили ради налогов, можно потерять все «сэкономленные» деньги и ещё получить штраф.
Перераспределение активов: налоговая считает, что вы уходите от налогов
Если компания вдруг меняет структуру владения или переводит активы на другую компанию, налоговая начинает искать причину.
Что они смотрят:
— Есть ли деловая цель? Например, смена владельца для привлечения инвестиций — ок. Просто перевод на другую компанию ради снижения налогов — нет.
— Как изменилась структура налогообложения? Если после перераспределения налоговая нагрузка резко упала, налоговая задаст вопросы.
Здесь важно понимать, что налоговая оптимизация сама по себе не является деловой целью. Если проверка покажет, что единственная цель манёвров — сократить налоги, пересчёт налогов и штрафы обеспечены.
Как защититься от претензий налоговой?
Проверяйте, есть ли реальная бизнес-логика в ваших решениях.
Не дробите бизнес ради налогов — у вас должны быть обоснованные причины, подтверждённые расчётами.
Готовьте объяснения заранее — налоговая обязательно спросит, почему вы приняли то или иное решение.
Следите за лимитами и не пытайтесь их обходить искусственно.
А если есть риски — лучше решать их заранее. Оптимизируйте НДС так, чтобы ФНС не придралась.
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