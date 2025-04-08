Все предприниматели делают это: ошибки при масштабировании

Финансы: иллюзия роста и хрупкая касса

Одна из самых частых ошибок — принимать выручку за прибыль.

Всё вроде растёт — продажи, партнёры, бренд на слуху. Предприниматель вдохновлён и реинвестирует всё обратно: в маркетинг, новые филиалы, цеха, линейки. Но затраты растут быстрее прибыли, и в какой-то момент на счетах не хватает даже на текущие обязательства. Особенно если часть платежей отсрочена.

📌 Деньги в банке ≠ чистая прибыль.

📌 Рост — всегда рост издержек.

Как действовать: – Делите деньги на резервы, операционку и развитие;

– Следите за отчётом о движении денежных средств, прибылью и убытками, балансом;

– Не экстраполируйте успех одной точки на всю сеть — это ловушка;

– Будьте морально и финансово готовы закрывать точки без фатального ущерба.

⚠️ Бизнес с кассовыми разрывами не получит ни кредита, ни инвестиций. А инвесторы смотрят на устойчивость, а не на пафос презентации.