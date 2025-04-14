Как бизнес отстоял «дробление» — и выиграл у налоговой 42 миллиона

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Это редкость: суды встают на сторону предпринимателя.

Но когда всё сделано грамотно, доказано по пунктам и подтверждено фактами — даже 42 миллиона доначисленного НДС можно отбить.

История сибирской кондитерской компании — прецедент, который стоит разобрать построчно. Потому что подозрение в дроблении — одна из самых частых причин налогового давления. И потому что разница между законной структурой и схемой — тонкая, как лезвие.