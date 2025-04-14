Как бизнес отстоял «дробление» — и выиграл у налоговой 42 миллиона

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Это редкость: суды встают на сторону предпринимателя.
Но когда всё сделано грамотно, доказано по пунктам и подтверждено фактами — даже 42 миллиона доначисленного НДС можно отбить.
История сибирской кондитерской компании — прецедент, который стоит разобрать построчно. Потому что подозрение в дроблении — одна из самых частых причин налогового давления. И потому что разница между законной структурой и схемой — тонкая, как лезвие.
Что произошло
В Новосибирске работала сеть кофеен и кондитерских. Бренд — единый. Компаний — три. Две из них были на ЕНВД. Производство — отдельно. Розница — отдельно. Налоговая сочла такую структуру искусственной.
Инспекция заявила:
– единый сайт,
– одни и те же акции,
– общий управляющий,
– один адрес, а значит — единый бизнес, раздробленный для ухода от налогов.
📉 Доначисление НДС за три года: 42,2 млн рублей
Штраф: 97 575 рублей
Сначала — проигрыш в первой инстанции. Потом — апелляция. И полная победа предпринимателя.
Что такое дробление — и где граница между законным и фиктивным
Открыть несколько компаний — не преступление.
Но если они созданы только для того, чтобы сидеть на упрощёнке или других льготах — ФНС это расценит как схему.
📌 У налоговиков есть свои «красные флажки»:
– одинаковый вид деятельности,
– перекрёстные расходы,
– общее руководство,
– единые ресурсы.
Но эти признаки не обязательны и не исчерпывающи — всё оценивается по совокупности. Именно поэтому в споре важны детали.
Ключевые аргументы, которые спасли бизнес
Суд рассмотрел каждый пункт — и вот, что убедило апелляцию:
🔹 Экономическая логика:
Бизнес развивался поэтапно. Компанию открыли ещё в 2008 году. В 2015 — выделили производство. В 2017 — кофейни. Это не схема, а масштабирование. Разные задачи — разные юрлица.
🔹 Каждое юрлицо выполняло свою функцию:
– производство,
– торговля,
– развитие франшизы.
Это повысило эффективность и гибкость.
🔹 Франшиза требует единых стандартов:
Общие сайт и маркетинг — часть договора коммерческой концессии. Это норма в сетевом бизнесе.
🔹 После отмены ЕНВД ничего не поменялось:
Если бы дробление было схемой, структуру свернули бы. Но компании продолжили работу в том же составе. Значит — цель не в налогах.
🔹 Контрагенты были независимыми:
Каждая компания работала с внешними поставщиками и клиентами. Производитель — даже с «Лентой».
🔹 Штаты разделены:
Производство — кондитеры и технологи. Розница — продавцы и бариста. Никакой миграции между компаниями.
Как доказать законность дробления
Налоговая не может признать дробление незаконным, если у бизнеса: – есть внятная экономическая цель,
– нет искусственного создания льгот,
– каждая структура работает самостоятельно.
📎 Подсказка:
В 2025 году действует налоговая амнистия — для компаний и ИП, применявших спорные схемы с 2022 по 2024 годы.
Смотрите, какие платежи прощают и как подтвердить право на амнистию.
Решение суда
Суд чётко указал:
– Взаимозависимость между компаниями не запрещена
– Факт общего руководства — не доказательство схемы
– Налоговая не представила достаточных доказательств, что бизнес раздроблен искусственно.
📣 Все претензии отменены. Штрафы сняты. 42 млн рублей — не уплачены.
Что важно помнить
Дробление — не зло. Схема — зло. Если у вас:
– прозрачная структура,
– разумная логика в разделении,
– отдельные сотрудники и контрагенты,
– документально подтверждённая цель — вы можете отстоять бизнес. Даже в суде. Даже с миллионами на кону.
Готовьте доказательства заранее. Работайте чисто. И не давайте инспекции повода считать вас «схемой».
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