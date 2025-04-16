Что еще ждет бизнес в апреле 2025 года: декларации, налоги, новые формы

📄 1. Декларация по НДС за 1 квартал 2025 года — по новой форме

Что происходит: НДС — налог на добавленную стоимость, включён в цену товаров, работ и услуг. Все компании и ИП, которые платят НДС, обязаны сдавать декларации ежеквартально.

🗓 До 25 апреля нужно сдать декларацию по новой форме (Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).

Что нового:

Включены ставки 5% и 7% — для УСН, превысивших лимиты.

Добавлены новые коды операций: освобождённые от НДС или с нулевой ставкой.

В перечень льготных операций вошли: майнинг и сделки с цифровой валютой, ветеринарные услуги — теперь и от частных клиник.



Напоминаем: если на УСН и доход за 2024 или начало 2025 года превысил 60 млн ₽ — вы теперь плательщик НДС.