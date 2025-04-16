ЦОК КПК обновления НДС 15.04 Мобильный
Коммерческая Тайна
Налоговые изменения 2025

Что еще ждет бизнес в апреле 2025 года: декларации, налоги, новые формы

Апрель — горячий месяц. Сдать декларации по НДС и прибыли — теперь по новым формам. Рассчитать и уплатить страховые взносы — тоже по обновлённым правилам. А для рекламораспространителей вводится новый сбор — 3% от дохода за онлайн-продвижение.

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📄 1. Декларация по НДС за 1 квартал 2025 года — по новой форме

Что происходит: НДС — налог на добавленную стоимость, включён в цену товаров, работ и услуг. Все компании и ИП, которые платят НДС, обязаны сдавать декларации ежеквартально.

🗓 До 25 апреля нужно сдать декларацию по новой форме (Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).

Что нового:

  • Включены ставки 5% и 7% — для УСН, превысивших лимиты.

  • Добавлены новые коды операций: освобождённые от НДС или с нулевой ставкой.

  • В перечень льготных операций вошли:

    • майнинг и сделки с цифровой валютой,

    • ветеринарные услуги — теперь и от частных клиник.

Напоминаем: если на УСН и доход за 2024 или начало 2025 года превысил 60 млн ₽ — вы теперь плательщик НДС.

📄 2. Декларация по налогу на прибыль организаций — тоже по-новому

Кто сдает: Все российские компании на ОСН, а также иностранные организации с представительствами и прибылью в России.

До 25 апреля — срок сдачи за первый квартал 2025 года.

Изменения: (Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@)

  • В подраздел 1.1 раздела 1 добавлена строка 056, в 1.2 — строка 206 — теперь нужно указывать КПП по месту нахождения.

  • Подраздел 1.3 теперь называется «Налог с отдельных видов доходов» — например, процентов и дивидендов.

  • В приложении 1 к листу 02 появились:

    • строка 108 — доходы в виде процентов по долгам;

    • строка 109 — положительная курсовая разница.

Новая форма применяется с отчётности за январь или I квартал 2025 года — в зависимости от выбранной периодичности.

🧾 3. Расчёт по страховым взносам — тоже обновлён

Что это: Ежеквартальный расчёт по пенсионным, соц. и медстраховым взносам. Обязателен для всех, у кого есть сотрудники.

📌 За I квартал 2025 расчёт сдаётся по новой форме (Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).

Что нового:

МСП в обрабатывающей промышленности:

  • Новый раздел 3.1 в расчёте.

  • Заполняется компаниями с пониженной ставкой 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ в месяц.

Договоры ГПХ:

  • В подраздел 3.2.1 появилась строка 141 — сюда попадают выплаты по договорам на услуги и работы.

Нулевой расчёт:

  • В раздел 3 введён новый код застрахованного — НВ.

  • Применяется, если за отчётный квартал не было страховых начислений.

💸 Новый сбор для рекламораспространителей

Что это: Вводится дополнительный сбор 3% с квартального дохода от интернет-рекламы — продвижения товаров, работ, услуг.

📌 Кто попадает под сбор:

  • Рекламораспространители, включая площадки, агентства, владельцев сайтов и блогов.

  • Все, кто получает доход от размещения рекламы в интернете.

🗓 Сбор начнёт применяться с сентября 2025 года.

📎 Подробности — в принятом законопроекте № 652920-8.

🧾 ИТОГО: что сдать в апреле

🔹 Декларация по НДС — до 25.04.2025 — по новой форме
🔹 Декларация по налогу на прибыль — до 25.04.2025 — по новой форме
🔹 Расчёт по страховым взносам — до 30.04.2025 — по обновлённой форме
🔹 Готовиться к уплате сбора за рекламу — с сентября

Не пропустите ни одного срока. Новые формы — не повод для паники, но повод пересмотреть свои шаблоны, инструкцию и работу бухгалтера. Особенно если работаете через аутсорс — проверьте, в курсе ли они изменений.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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