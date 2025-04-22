В чем суперсила успешных предпринимателей

Что отличает спокойных лидеров от остальных

1. Они не драматизируют

Пример:

Когда конкурент запускает похожий курс, обычный предприниматель — в панике:

«Это конец, нас вытеснят с рынка!»

Центрированный лидер:

«Значит, рынок растёт. Чем это предложение сильнее? Что мы можем усилить у себя?»

Такой подход не только снижает стресс, но и превращает любой вызов в точку роста.

2. Критика их не выбивает из колеи

Пример:

На курс поступил разгромный отзыв. Команда в панике. А методист спокойно говорит:

«Бесплатная фокус-группа. Разберёмся — и станем лучше».

📈 Через месяц курс стал одним из самых популярных. Спокойствие дало ресурсы не защищаться, а улучшать продукт.

Критика — не враг, а топливо для роста.

3. Они быстро восстанавливаются

Пример:

Обычный руководитель неделю переживает провал.

Центрированный лидер:

«Не зашло? Почему? Исправим — и вперёд».

4. Они создают пространство для инноваций

Когда не тратишь ресурсы на переживания, в голове освобождается место для идей, стратегии и роста. Почему? Потому что в фокусе были возможности, а не страхи.