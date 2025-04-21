С Днем главного бухгалтера! 🎁

🎉 Желаем вам:
— чтобы отчёты не вызывали тревожных снов,
— чтобы «камералка» не приходила без приглашения,
— чтобы в 1С всё проводилось с первого раза,
— чтобы не было ни «разрывов», ни «поясните, пожалуйста»,
— и чтобы директор сам вовремя приносил первичку (а не под конец квартала с фразой «а вот ещё...»).
Пусть цифры вас радуют, сальдо сходится, налоговая вас не замечает, а вы сами будете замечены и оценены по достоинству — и начальством, и жизнью.
💼 С праздником, мастера финансовой точности и спокойствия в хаосе!
Комментарии1
Этот спорный день главного бухгалтера)