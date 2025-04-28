Как работать с налогами и отчетностью в мае: все изменения

С 8 мая заявление на справку о сальдо ЕНС нужно подавать по уточненной форме. С 11 мая декларацию по УСН надо проверять с учетом скорректированных контрольных соотношений. Не позднее 20 мая нужно подать обновленное уведомление о контролируемых сделках. Об этих новшествах читайте в нашем обзоре.

Заявление о сальдо ЕНС

ФНС обновила форму заявления на выдачу справок:

о сальдо ЕНС;

принадлежности денег, которые перечислены как ЕНП;

уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов.

Среди прочего налоговики дополнили форму списком приложений, где можно выбрать детализацию и допинформацию к справке о сальдо ЕНС.

Напомним, что форму этой справки ФНС тоже обновила.

Так, для заказа приложений 2 и 4 в заявлении появились поля, в которых указывается признак КБК, КПП и ОКТМО. Если данные нужны по всем кодам, то указывается "1". Если сведения нужны по отдельным кодам, то ставится признак "2" и на допстраницах приводятся перечни кодов.

Налоговики уточнили и формат подачи документа.

Изменения применяются с 8 мая 2025 года.

Контрольные соотношения

ФНС обновила перечень контрольных соотношений для деклараций и расчетов. Ведомство скорректировало соотношения в части декларации по УСН.

Налоговики уточнили соотношения 14.5 - 14.7 для декларации за периоды до 2024 года включительно.

Для отчетности за периоды с 2025 года ввели соотношения 14.1.1 - 14.1.10.

Новшества вступают в силу 11 мая 2025 года.

Отметим, выполнение контрольных соотношений позволяет вовремя учесть совокупную обязанность на ЕНС.

Уведомление о контролируемых сделках

Не позднее 20 мая 2025 года нужно отчитаться о контролируемых сделках.

Новая форма, порядок ее заполнения и формат подачи действуют с 28 января этого года.

Так, в уведомлении появились разделы, в которых отражаются сведения:

о сделке последующей реализации или предшествующей покупки товаров;

сопутствующих услугах к сделке;

участнике сделки последующей реализации или предшествующей покупки товара.

В раздел 1А налоговики добавили поле 4.3 с кодами типа сделки. Сами коды приведены в приложении 1 к порядку заполнения.

Для внешнеторговых сделок в разделе 1Б появилось поле 2, где указывается уникальный номер контракта или кредитного договора. Этот номер присваивает банк при постановке на учет.