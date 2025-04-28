Как работать с налогами и отчетностью в мае: все изменения

Заявление о сальдо ЕНС
ФНС обновила форму заявления на выдачу справок:
о сальдо ЕНС;
принадлежности денег, которые перечислены как ЕНП;
уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов.
Среди прочего налоговики дополнили форму списком приложений, где можно выбрать детализацию и допинформацию к справке о сальдо ЕНС.
Напомним, что форму этой справки ФНС тоже обновила.
Так, для заказа приложений 2 и 4 в заявлении появились поля, в которых указывается признак КБК, КПП и ОКТМО. Если данные нужны по всем кодам, то указывается "1". Если сведения нужны по отдельным кодам, то ставится признак "2" и на допстраницах приводятся перечни кодов.
Налоговики уточнили и формат подачи документа.
Изменения применяются с 8 мая 2025 года.
Контрольные соотношения
ФНС обновила перечень контрольных соотношений для деклараций и расчетов. Ведомство скорректировало соотношения в части декларации по УСН.
Налоговики уточнили соотношения 14.5 - 14.7 для декларации за периоды до 2024 года включительно.
Для отчетности за периоды с 2025 года ввели соотношения 14.1.1 - 14.1.10.
Новшества вступают в силу 11 мая 2025 года.
Отметим, выполнение контрольных соотношений позволяет вовремя учесть совокупную обязанность на ЕНС.
Уведомление о контролируемых сделках
Не позднее 20 мая 2025 года нужно отчитаться о контролируемых сделках.
Новая форма, порядок ее заполнения и формат подачи действуют с 28 января этого года.
Так, в уведомлении появились разделы, в которых отражаются сведения:
о сделке последующей реализации или предшествующей покупки товаров;
сопутствующих услугах к сделке;
участнике сделки последующей реализации или предшествующей покупки товара.
В раздел 1А налоговики добавили поле 4.3 с кодами типа сделки. Сами коды приведены в приложении 1 к порядку заполнения.
Для внешнеторговых сделок в разделе 1Б появилось поле 2, где указывается уникальный номер контракта или кредитного договора. Этот номер присваивает банк при постановке на учет.
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