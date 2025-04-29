С мая — новые штрафы до 1–3% от оборота за ошибки с персональными данными

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С мая 2025 года в России вводятся новые, гораздо более жесткие штрафы за нарушение закона о персональных данных. Причем впервые появятся оборотные штрафы — до 1–3% от годового оборота компании. Ошибки в работе с персональными данными будут стоить бизнесу очень дорого.
Разбираемся, какие риски подстерегают компании и как подготовиться, чтобы избежать миллионных штрафов.
Какие нарушения встречаются чаще всего
✅ Неправильная работа с персональными данными сотрудников.
✅ Отсутствие уведомления в реестре операторов ПД у Роскомнадзора.
✅ Нет политики конфиденциальности на сайте или она устарела.
✅ Использование иностранных cookie-файлов на сайте без учета требований законодательства.
Важно:
Подписывать актуальные формы согласий на обработку ПД.
Поддерживать внутренние документы в рабочем состоянии.
Исключить использование иностранных трекеров (например, Google Analytics).
Даже малейшее нарушение может привести к штрафу от 700 000 ₽ за каждое несоответствие. При повторных ошибках — до 1 500 000 ₽.
Как правильно оформить локальные акты и согласия
С 2022 года требования ужесточены:
Четкие и конкретные цели обработки данных в каждом документе.
Соответствие целей обработки перечню персональных данных.
Указание сроков хранения данных (например, срок действия трудового договора + период архивного хранения).
Проверьте свои внутренние документы по этому чек-листу.
Как обеспечить законность обработки данных
Не всегда нужно согласие на обработку. Кроме письменного согласия, возможны иные основания:
Явное согласие через действия (галочка на сайте, регистрация, участие в мероприятиях).
Законный интерес компании (например, видеонаблюдение для безопасности).
Исполнение требований законодательства (архивное хранение документов).
Внимание: Основание для обработки данных всегда должно быть зафиксировано в ваших локальных актах.
Особенности при передаче данных за рубеж
С 2023 года действует уведомительно-разрешительная система:
Перед передачей данных за границу нужно подать уведомление в Роскомнадзор.
В случае передачи данных в страны с недостаточной защитой (например, США, Ближний Восток, Латинская Америка) — обязательно дождаться разрешения.
При передаче в страны Европы, Китай, Индию можно начать работу после подачи уведомления.
Дополнительно:
С 2025 года запрещено передавать за рубеж данные россиян без их обработки на российских серверах.
Можно будет передавать только производные данные.
Штрафы:
До 6 000 000 ₽ за первое нарушение правил локализации.
До 18 000 000 ₽ за повторное.
Что можно сделать уже сейчас
🔴 Провести аудит обработки персональных данных в компании.
🔴 Разработать или обновить пакет локальных актов.
🔴 Подать уведомление в Роскомнадзор о деятельности оператора ПД.
🔴 Перепроверить сайт: отключить иностранные cookie-файлы, актуализировать политику конфиденциальности.
🔴 Подготовить персонал: провести обучение по новым требованиям.
Итог
❗ С мая 2025 года любая ошибка в работе с персональными данными — это риск потерять миллионы.
❗ Штрафы станут сопоставимыми с годовыми оборотами бизнеса.
Если у вас нет штатного специалиста по защите персональных данных — лучше обратиться к профессиональным юристам.
Эксперты подскажут, как быстро привести процессы в порядок и избежать проверок, блокировок и штрафов.
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