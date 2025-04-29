С мая — новые штрафы до 1–3% от оборота за ошибки с персональными данными

Разбираемся, какие риски подстерегают компании и как подготовиться, чтобы избежать миллионных штрафов.

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С мая 2025 года в России вводятся новые, гораздо более жесткие штрафы за нарушение закона о персональных данных. Причем впервые появятся оборотные штрафы — до 1–3% от годового оборота компании. Ошибки в работе с персональными данными будут стоить бизнесу очень дорого.

Разбираемся, какие риски подстерегают компании и как подготовиться, чтобы избежать миллионных штрафов.

Какие нарушения встречаются чаще всего

✅ Неправильная работа с персональными данными сотрудников.

✅ Отсутствие уведомления в реестре операторов ПД у Роскомнадзора.

✅ Нет политики конфиденциальности на сайте или она устарела.

✅ Использование иностранных cookie-файлов на сайте без учета требований законодательства.

Важно:

Подписывать актуальные формы согласий на обработку ПД.

Поддерживать внутренние документы в рабочем состоянии.

Исключить использование иностранных трекеров (например, Google Analytics).

Даже малейшее нарушение может привести к штрафу от 700 000 ₽ за каждое несоответствие. При повторных ошибках — до 1 500 000 ₽.

Как правильно оформить локальные акты и согласия

С 2022 года требования ужесточены:

Четкие и конкретные цели обработки данных в каждом документе.

Соответствие целей обработки перечню персональных данных.

Указание сроков хранения данных (например, срок действия трудового договора + период архивного хранения).

Проверьте свои внутренние документы по этому чек-листу.

Как обеспечить законность обработки данных

Не всегда нужно согласие на обработку. Кроме письменного согласия, возможны иные основания:

Явное согласие через действия (галочка на сайте, регистрация, участие в мероприятиях).

Законный интерес компании (например, видеонаблюдение для безопасности).

Исполнение требований законодательства (архивное хранение документов).

Внимание: Основание для обработки данных всегда должно быть зафиксировано в ваших локальных актах.

Особенности при передаче данных за рубеж

С 2023 года действует уведомительно-разрешительная система:

Перед передачей данных за границу нужно подать уведомление в Роскомнадзор.

В случае передачи данных в страны с недостаточной защитой (например, США, Ближний Восток, Латинская Америка) — обязательно дождаться разрешения.

При передаче в страны Европы, Китай, Индию можно начать работу после подачи уведомления.

Дополнительно:

С 2025 года запрещено передавать за рубеж данные россиян без их обработки на российских серверах.

Можно будет передавать только производные данные.

Штрафы:

До 6 000 000 ₽ за первое нарушение правил локализации.

До 18 000 000 ₽ за повторное.

Что можно сделать уже сейчас

🔴 Провести аудит обработки персональных данных в компании.

🔴 Разработать или обновить пакет локальных актов.

🔴 Подать уведомление в Роскомнадзор о деятельности оператора ПД.

🔴 Перепроверить сайт: отключить иностранные cookie-файлы, актуализировать политику конфиденциальности.

🔴 Подготовить персонал: провести обучение по новым требованиям.

Итог

❗ С мая 2025 года любая ошибка в работе с персональными данными — это риск потерять миллионы.

❗ Штрафы станут сопоставимыми с годовыми оборотами бизнеса.

Если у вас нет штатного специалиста по защите персональных данных — лучше обратиться к профессиональным юристам.

Эксперты подскажут, как быстро привести процессы в порядок и избежать проверок, блокировок и штрафов.