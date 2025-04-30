Сколько рабочих дней в мае 2025 года — и сколько сокращенных

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Рабочие дни в мае 2025
По производственному календарю на 2025 год в мае будет всего 18 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе).
Сокращенные дни
В мае 2025 года не будет ни одного сокращенного рабочего дня.
Как будем отдыхать
Правительство утвердило перенос выходных постановлением № 1335 от 04.10.2024:
Перенос с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
Перенос с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая.
Итог: в мае будут две серии длинных выходных по четыре дня подряд:
с 1 по 4 мая (Праздник Весны и Труда),
с 8 по 11 мая (День Победы).
Между ними — три обычных рабочих дня: 5, 6 и 7 мая.
Причем 7 мая — обычный рабочий день, не сокращенный, поскольку за ним не сразу следует государственный праздник.
Итог по майскому графику:
Рабочее время в мае 2025 года:
И еще важный момент:
30 апреля (среда) — сокращенный рабочий день на 1 час (подготовка к Празднику Весны и Труда).
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