Как ФНС будет выставлять оценки вашему бизнесу

Правительственная комиссия уже одобрила законопроект, по которому ФНС будет анализировать вашу финансово-хозяйственную деятельность и формировать выписки с результатами. Эти данные смогут использовать госзаказчики и любые контрагенты, чтобы понять: можно с вами работать — или лучше не стоит.

📉 Оценка из сервиса ФНС станет официальным маркером благонадежности. Если она окажется «так себе» — это угроза контрактам, партнёрствам и тендерам. Исправлять или оспаривать — 5 рабочих дней, не больше.

Сейчас компании уже могут проверять себя в «Сервисе оценки юрлиц». Но после принятия поправок эта информация станет юридически значимой. Также планируется утвердить алгоритмы расчета оценки и официально зафиксировать, как и по каким критериям проверяют бизнес.

Что делать уже сейчас:

Проверить свою компанию в сервисе.

Вычистить риски и «сигнальные» признаки неблагонадежности.

Подготовить алгоритм действий на случай отрицательной оценки.

💡 Это не просто новый сервис — это новый фактор, который будет решать, с кем работает рынок, а кто попадает в тень.