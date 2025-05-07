Как подать уведомление в Роскомнадзор и не попасть под штраф

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Кто обязан подавать уведомление
Согласно ст. 22 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», уведомление в Роскомнадзор обязаны подавать:
юридические лица (ООО, АО и др.),
индивидуальные предприниматели,
самозанятые,
если они обрабатывают персональные данные:
сотрудников, кандидатов на работу;
клиентов, поставщиков, подрядчиков (контрагентов);
посетителей, оформляемых на пропуск;
членов объединений и религиозных организаций;
любого лица, чьи ФИО попали в учет.
Даже если вы просто арендуете облачные сервисы, где хранятся такие данные — вы оператор. Нет уведомления → нет легитимной работы с персональными данными.
Зачем подавать уведомление
Внесение в реестр ОПД (операторов персональных данных) — обязательное условие для работы.
Подтверждение законной деятельности в глазах ФНС, контрагентов и участников торгов.
Предотвращение блокировок со стороны партнёров: юристы и заказчики всё чаще отказываются работать с компаниями вне реестра.
Возможность трансграничной передачи данных — только после подачи уведомления.
Кто может не подавать уведомление
По ч. 2 ст. 22 152-ФЗ уведомление можно не подавать, если:
Все ПДн ведутся только на бумаге (без Excel, CRM, смартфонов).
Вы работаете с ПДн только в рамках государственных ИС.
Вы обрабатываете данные исключительно для транспортной безопасности (без найма, клиентской базы, договоров и пр.).
Во всех остальных случаях — уведомление обязательно.
Как подать уведомление
Способы подачи
Ручное заполнение и отправка почтой: скачайте форму, распечатайте, подпишите, отправьте.
Через портал Роскомнадзора: заполнение + подписание ЭП.
Через портал Госуслуг: аналогично.
❗ На портале РКН нет черновиков — всё вводится за один заход. Готовьте данные заранее.
План подготовки
Назначьте ответственного — приказом. Укажите его данные в уведомлении.
Пропишите цели и категории ПДн — официально, во внутренних документах.
Разработайте Политику в области ПДн — информация в ней должна совпадать с уведомлением.
Проверьте сайт:
есть ли формы с ПДн?
размещена ли Политика?
есть ли метрики, трекинг?
получаете ли согласие?
Проверьте ИТ-системы — наличие антивирусов, СКЗИ, политики доступа.
Соберите сведения о сторонних сервисах (отчетность, облака, CRM):
название;
владелец;
адреса серверов или хотя бы юрадрес;
сохраняйте переписку, если нет данных о серверах.
Как заполнить уведомление
Шаг 1: Тип уведомления
Выберите: первичное или корректирующее. Есть старое уведомление? Укажите номер и ключ — данные подтянутся.
Шаг 2: Сведения об операторе
Укажите регион фактической деятельности.
Электронная почта — обязательное поле.
Регионы обработки — допустимо указывать «Российская Федерация». Это не нарушает закон.
Шаг 3: Цели обработки
Каждая цель — в отдельном поле. Примеры:
кадрово-бухгалтерский учет;
договорная работа с клиентами;
оформление пропусков.
Можно выбирать из 30+ целей на портале или вписать свои. Уточняйте:
категории ПДн (ФИО, паспорт, СНИЛС, и т.д.);
категории субъектов (сотрудники, клиенты, соискатели и пр.);
правовое основание (трудовой договор, согласие, закон).
Шаг 4: Способы обработки
Чаще всего — смешанная (бумага + IT). Уточняйте:
используется ли интернет;
есть ли внутренняя сеть.
Шаг 5: Меры защиты
Ссылайтесь на ст. 18.1 и 19 152-ФЗ. Указывайте:
антивирусы, политики доступа;
шифровальные средства (наименование, производитель, КЗИ, серийный номер — если есть).
Шаг 6: Ответственный
Указывайте только одного человека.
Контакты — рабочие, не личные.
Обеспечьте доступность по указанным данным.
Шаг 7: Сроки обработки
Начало — день регистрации ИП/ООО.
Окончание — событие: ликвидация, прекращение деятельности.
Шаг 8: Место хранения
Укажите полный адрес ЦОДа (даже если это Яндекс.Диск).
Если нет точного адреса — используйте юрадрес поставщика + подтвердите попытку запроса адреса.
Шаг 9: Номер и ключ
Сохраняйте. Они понадобятся при корректировке. Потеряли — пишите в территориальный орган РКН.
Подать из 1С? Можно.
Используйте сервис 1С:152DOC — генерируете шаблон уведомления.
Подпишите ЭП или отправьте почтой.
Доступен курс по 152DOC от учебного центра №1 «1С».
Типичные ошибки
Не указаны все цели обработки
Указали бухучет, но забыли про клиентские данные? Будет штраф.
Избыточные данные
Указали ПДн, которые не собираете (например, водительские права у юрфирмы)? Будет штраф.
Общие формулировки
Цель «договорная работа» — не прокатит. Надо: «оказание туристических услуг по договору».
Неполный перечень субъектов и оснований
Забыли про уволенных сотрудников, не указали закон как основание — нарушение.
Расхождения с локальными актами
Информация в уведомлении ≠ тому, что написано в Политике на сайте? Возможна внеплановая проверка.
Личные контакты сотрудников
Домашний адрес и личный номер указывать нельзя — это уже нарушение. Только рабочие контакты.
Штрафы
Сейчас: до 5000 ₽ для юрлиц.
С 30 мая 2025:
граждане — от 5 до 10 тыс. ₽;
должностные лица — от 30 до 50 тыс. ₽;
организации — от 100 до 300 тыс. ₽.
Резюме
Подать уведомление в Роскомнадзор — не просто формальность. Это часть системной работы с персональными данными. Грамотное оформление = меньше рисков, больше доверия от клиентов и партнеров. Ошибки обходятся дорого. Работайте на опережение.
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