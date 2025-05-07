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Коммерческая Тайна
Защита персональных данных

Как подать уведомление в Роскомнадзор и не попасть под штраф

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Кто обязан подавать уведомление

Согласно ст. 22 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», уведомление в Роскомнадзор обязаны подавать:

  • юридические лица (ООО, АО и др.),

  • индивидуальные предприниматели,

  • самозанятые,

если они обрабатывают персональные данные:

  • сотрудников, кандидатов на работу;

  • клиентов, поставщиков, подрядчиков (контрагентов);

  • посетителей, оформляемых на пропуск;

  • членов объединений и религиозных организаций;

  • любого лица, чьи ФИО попали в учет.

Даже если вы просто арендуете облачные сервисы, где хранятся такие данные — вы оператор. Нет уведомления → нет легитимной работы с персональными данными.

Зачем подавать уведомление

  1. Внесение в реестр ОПД (операторов персональных данных) — обязательное условие для работы.

  2. Подтверждение законной деятельности в глазах ФНС, контрагентов и участников торгов.

  3. Предотвращение блокировок со стороны партнёров: юристы и заказчики всё чаще отказываются работать с компаниями вне реестра.

  4. Возможность трансграничной передачи данных — только после подачи уведомления.

Кто может не подавать уведомление

По ч. 2 ст. 22 152-ФЗ уведомление можно не подавать, если:

  1. Все ПДн ведутся только на бумаге (без Excel, CRM, смартфонов).

  2. Вы работаете с ПДн только в рамках государственных ИС.

  3. Вы обрабатываете данные исключительно для транспортной безопасности (без найма, клиентской базы, договоров и пр.).

Во всех остальных случаях — уведомление обязательно.

Как подать уведомление

Способы подачи

  1. Ручное заполнение и отправка почтой: скачайте форму, распечатайте, подпишите, отправьте.

  2. Через портал Роскомнадзора: заполнение + подписание ЭП.

  3. Через портал Госуслуг: аналогично.

❗ На портале РКН нет черновиков — всё вводится за один заход. Готовьте данные заранее.

План подготовки

  1. Назначьте ответственного — приказом. Укажите его данные в уведомлении.

  2. Пропишите цели и категории ПДн — официально, во внутренних документах.

  3. Разработайте Политику в области ПДн — информация в ней должна совпадать с уведомлением.

  4. Проверьте сайт:

    • есть ли формы с ПДн?

    • размещена ли Политика?

    • есть ли метрики, трекинг?

    • получаете ли согласие?

  5. Проверьте ИТ-системы — наличие антивирусов, СКЗИ, политики доступа.

  6. Соберите сведения о сторонних сервисах (отчетность, облака, CRM):

    • название;

    • владелец;

    • адреса серверов или хотя бы юрадрес;

    • сохраняйте переписку, если нет данных о серверах.

Как заполнить уведомление

Шаг 1: Тип уведомления

Выберите: первичное или корректирующее. Есть старое уведомление? Укажите номер и ключ — данные подтянутся.

Шаг 2: Сведения об операторе

  • Укажите регион фактической деятельности.

  • Электронная почта — обязательное поле.

  • Регионы обработки — допустимо указывать «Российская Федерация». Это не нарушает закон.

Шаг 3: Цели обработки

Каждая цель — в отдельном поле. Примеры:

  • кадрово-бухгалтерский учет;

  • договорная работа с клиентами;

  • оформление пропусков.

Можно выбирать из 30+ целей на портале или вписать свои. Уточняйте:

  • категории ПДн (ФИО, паспорт, СНИЛС, и т.д.);

  • категории субъектов (сотрудники, клиенты, соискатели и пр.);

  • правовое основание (трудовой договор, согласие, закон).

Шаг 4: Способы обработки

Чаще всего — смешанная (бумага + IT). Уточняйте:

  • используется ли интернет;

  • есть ли внутренняя сеть.

Шаг 5: Меры защиты

Ссылайтесь на ст. 18.1 и 19 152-ФЗ. Указывайте:

  • антивирусы, политики доступа;

  • шифровальные средства (наименование, производитель, КЗИ, серийный номер — если есть).

Шаг 6: Ответственный

  • Указывайте только одного человека.

  • Контакты — рабочие, не личные.

  • Обеспечьте доступность по указанным данным.

Шаг 7: Сроки обработки

  • Начало — день регистрации ИП/ООО.

  • Окончание — событие: ликвидация, прекращение деятельности.

Шаг 8: Место хранения

  • Укажите полный адрес ЦОДа (даже если это Яндекс.Диск).

  • Если нет точного адреса — используйте юрадрес поставщика + подтвердите попытку запроса адреса.

Шаг 9: Номер и ключ

Сохраняйте. Они понадобятся при корректировке. Потеряли — пишите в территориальный орган РКН.

Подать из 1С? Можно.

  • Используйте сервис 1С:152DOC — генерируете шаблон уведомления.

  • Подпишите ЭП или отправьте почтой.

  • Доступен курс по 152DOC от учебного центра №1 «1С».

Типичные ошибки

  1. Не указаны все цели обработки
     Указали бухучет, но забыли про клиентские данные? Будет штраф.

  2. Избыточные данные
     Указали ПДн, которые не собираете (например, водительские права у юрфирмы)? Будет штраф.

  3. Общие формулировки
     Цель «договорная работа» — не прокатит. Надо: «оказание туристических услуг по договору».

  4. Неполный перечень субъектов и оснований
     Забыли про уволенных сотрудников, не указали закон как основание — нарушение.

  5. Расхождения с локальными актами
     Информация в уведомлении ≠ тому, что написано в Политике на сайте? Возможна внеплановая проверка.

  6. Личные контакты сотрудников
     Домашний адрес и личный номер указывать нельзя — это уже нарушение. Только рабочие контакты.

Штрафы

  • Сейчас: до 5000 ₽ для юрлиц.

  • С 30 мая 2025:

    • граждане — от 5 до 10 тыс. ₽;

    • должностные лица — от 30 до 50 тыс. ₽;

    • организации — от 100 до 300 тыс. ₽.

Резюме

Подать уведомление в Роскомнадзор — не просто формальность. Это часть системной работы с персональными данными. Грамотное оформление = меньше рисков, больше доверия от клиентов и партнеров. Ошибки обходятся дорого. Работайте на опережение.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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