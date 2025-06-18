Как работают новые правила по банковским картам с 1 июня 2025 года: оценка эксперта

Всё, что вы могли слышать про «налог 13% на переводы с карты на карту с 1 июля» — миф. Но с 1 июня 2025 года действительно вступает в силу новый закон, который касается всех держателей банковских карт. Мы разобрали его целиком, чтобы не вестись на заголовки и точно понимать, где реальные риски, а где — паника.

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Разберём, что будет на самом деле.

Главное изменение — не налог, а защита

С 1 июня банки начнут работать по новым правилам. Главная цель — защитить клиентов от мошенников и случайных потерь:

— Банки будут тщательнее проверять подозрительное снятие наличных.

— Появится возможность назначить доверенное лицо — например, близкого человека, который сможет подтверждать ваши операции.

— Все звонки от банков и госорганов теперь будут помечены и официально маркированы.

— Без согласия абонента запрещены спам-звонки.

— Появится функция «самозапрет» на подключение нежелательных услуг связи.

Что касается банкоматов — ограничения реальны

Если банк заподозрит, что деньги снимаются без добровольного согласия клиента, он обязан:

— приостановить выдачу наличных на 48 часов,

— ограничить сумму — максимум 50 000 рублей в сутки,

— и срочно уведомить владельца.

А теперь главное: будут ли налоги на переводы между картами?

Нет. Не будет.

Никакого нового налога на переводы между физлицами не вводят. Это прямо прописано в Налоговом кодексе РФ.

Но есть нюанс: если перевод — это не просто деньги от друга, а доход, тогда — да, налог платить придётся.

Когда перевод может быть признан доходом?

Если:

— Вы продали машину, а деньги пришли переводом.

— Предоставили услуги (например, подработали дизайнером), а клиент перевёл оплату на карту.

— Получаете регулярные крупные суммы, при этом официальных доходов нет.

ФНС может запросить объяснение. Если не подтвердите, что это не доход — посчитают налог.

Рекомендация: сохраняйте расписки, договоры дарения, чеки — они помогут избежать доначислений.

Примеры, которые не облагаются налогом:

— Перевели коллеге на день рождения — нет налога.

— Отдали деньги брату — нет налога.

— Вернули долг соседу — нет налога.

— Скинулись с друзьями на подарок — нет налога.

— Получили деньги обратно после возврата — нет налога.

Главное правило: налог нужен только тогда, когда вы реально получили доход.

А если в сообщении при переводе написать «на подарок»?

Можно. Можно не писать. Можно даже пошутить. Смысл в другом: система ФНС всё равно видит, от кого и сколько денег пришло. Подписи к переводу на решение налоговой не влияют. Всё, что важно — это характер платежа и его регулярность.

Налоговая видит всё?

Да. ФНС использует автоматические системы анализа финансовых потоков. Если на карту «светится» активность, не соответствующая официальным доходам, вас могут попросить пояснить. И здесь важна документация.

Итого: кому стоит волноваться, а кому — нет?

— Обычные переводы от друзей и родственников — всё нормально, продолжайте.

— Разовые возвраты, долги, подарки, скиды — налог не нужен.

— Регулярные поступления без объяснений — соберите документы, чтобы подтвердить: это не доход.

— Паниковать — не надо. Проверять информацию — надо.

Никаких новых налогов с 1 июня не ввели. Изменения касаются безопасности переводов, а не налогообложения.

А если друг переводит вам каждый месяц по 100 000 — у вас либо очень щедрый друг, либо стоит заранее понять, как вы это объясните налоговой.