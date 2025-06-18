Как работают новые правила по банковским картам с 1 июня 2025 года: оценка эксперта
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Разберём, что будет на самом деле.
Главное изменение — не налог, а защита
С 1 июня банки начнут работать по новым правилам. Главная цель — защитить клиентов от мошенников и случайных потерь:
— Банки будут тщательнее проверять подозрительное снятие наличных.
— Появится возможность назначить доверенное лицо — например, близкого человека, который сможет подтверждать ваши операции.
— Все звонки от банков и госорганов теперь будут помечены и официально маркированы.
— Без согласия абонента запрещены спам-звонки.
— Появится функция «самозапрет» на подключение нежелательных услуг связи.
Что касается банкоматов — ограничения реальны
Если банк заподозрит, что деньги снимаются без добровольного согласия клиента, он обязан:
— приостановить выдачу наличных на 48 часов,
— ограничить сумму — максимум 50 000 рублей в сутки,
— и срочно уведомить владельца.
А теперь главное: будут ли налоги на переводы между картами?
Нет. Не будет.
Никакого нового налога на переводы между физлицами не вводят. Это прямо прописано в Налоговом кодексе РФ.
Но есть нюанс: если перевод — это не просто деньги от друга, а доход, тогда — да, налог платить придётся.
Когда перевод может быть признан доходом?
Если:
— Вы продали машину, а деньги пришли переводом.
— Предоставили услуги (например, подработали дизайнером), а клиент перевёл оплату на карту.
— Получаете регулярные крупные суммы, при этом официальных доходов нет.
ФНС может запросить объяснение. Если не подтвердите, что это не доход — посчитают налог.
Рекомендация: сохраняйте расписки, договоры дарения, чеки — они помогут избежать доначислений.
Примеры, которые не облагаются налогом:
— Перевели коллеге на день рождения — нет налога.
— Отдали деньги брату — нет налога.
— Вернули долг соседу — нет налога.
— Скинулись с друзьями на подарок — нет налога.
— Получили деньги обратно после возврата — нет налога.
Главное правило: налог нужен только тогда, когда вы реально получили доход.
А если в сообщении при переводе написать «на подарок»?
Можно. Можно не писать. Можно даже пошутить. Смысл в другом: система ФНС всё равно видит, от кого и сколько денег пришло. Подписи к переводу на решение налоговой не влияют. Всё, что важно — это характер платежа и его регулярность.
Налоговая видит всё?
Да. ФНС использует автоматические системы анализа финансовых потоков. Если на карту «светится» активность, не соответствующая официальным доходам, вас могут попросить пояснить. И здесь важна документация.
Итого: кому стоит волноваться, а кому — нет?
— Обычные переводы от друзей и родственников — всё нормально, продолжайте.
— Разовые возвраты, долги, подарки, скиды — налог не нужен.
— Регулярные поступления без объяснений — соберите документы, чтобы подтвердить: это не доход.
— Паниковать — не надо. Проверять информацию — надо.
Никаких новых налогов с 1 июня не ввели. Изменения касаются безопасности переводов, а не налогообложения.
А если друг переводит вам каждый месяц по 100 000 — у вас либо очень щедрый друг, либо стоит заранее понять, как вы это объясните налоговой.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
спасибо, отличная статья