Совершенно несекретно: что ФНС уже знает о вашем бизнесе

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
В 2025 году налоговый контроль стал куда ближе, чем кажется. Проверки запускаются без предупреждений, данные стекаются в режиме реального времени, а цифровые следы остаются даже у тех, кто считает себя «вне поля зрения». Сегодня мы покажем, что уже известно налоговой о вашем бизнесе — и в каких случаях это знание превращается в выездную проверку.
Что ФНС уже знает — без дополнительных запросов
Инспекция собирает информацию фоново — из ваших же отчётов, госреестров, публичных баз, открытых сайтов и даже рекрутинговых платформ. Если компания ведёт легальную деятельность, платит налоги, показывает реальную выручку — у налоговой нет оснований вмешиваться. Но как только появляются признаки схем, «бумажного» НДС, минимальных налогов — включается глубинная аналитика: допрашивают бывших сотрудников, контрагентов, изучают офис.
И это только начало.
Зарплаты, вакансии, отзывы — всё под наблюдением
Чем занимается компания, какие ставки предлагает, какие отзывы о ней публикуются — всё это доступно инспекции. И если вы думаете, что размещённое на HH не имеет значения — вы ошибаетесь. Информация о спорах в судах также фиксируется — арбитраж или суды общей юрисдикции.
Движение средств, контрагенты и имущественные связи
ФНС отслеживает движение средств по счёту, знает, с кем вы работаете, как платят ваши партнёры, и есть ли у них долги. Вся информация поступает через собственные системы мониторинга, включая IP-адреса, с которых заходят в банк или отправляют отчётность.
Информация поступает и от внешних ведомств. Росреестр — по имуществу. ЗАГС — по родственным связям между сотрудниками и участниками разных фирм.
Отчётность, договоры и техзадания: как запускается проверка
Любая камеральная проверка стартует сразу после подачи декларации — без уведомления и даже без ведома самой компании. Если в ходе проверки вопросов нет — вы можете и не узнать, что вас проверяли. Но как только появляются сомнения, инспекция вправе запросить договоры, первичку, ТЗ, путевые листы и всё, что касается операции. Также — документы у ваших контрагентов. Цель — сопоставить версии, найти расхождения.
Если выявляются нарушения — составляется акт. А дальше возможна выездная проверка с допросами, выемкой документов и осмотром помещения. Да, в том числе с изъятием техники.
Какие действия бизнеса вызывают подозрения у ФНС
Инспекция реконструирует события — по цифрам, по документам, по свидетельствам. Поводами для проверки становятся:
– сделки с техническими компаниями без ресурсов и штата;
– попытки дробления бизнеса для ухода от налогов — с единой управленческой структурой, формальным делением активов;
– выплата «серых» зарплат — особенно при жалобах от бывших сотрудников;
– использование УСН при нарушении лимитов;
– безосновательное применение льгот, например — IT-льготы.
Во всех этих случаях можно получить доначисления за три года, пени и штраф.
Что делать, чтобы не попасть в зону риска
– Не игнорируйте запросы налоговой. Если возникли вопросы — реагируйте сразу.
– Проверьте систему проверки контрагентов. Формализованный процесс снизит риски.
– Избегайте сделок с сомнительными партнёрами — без ресурсов, адреса, сотрудников.
– Не соглашайтесь на “оплату туда, а сделаю я”. Это прямой путь к доначислениям.
– Не используйте схемы. Дробление, бумажный НДС, льготы “на доверии” — всё это давно под прицелом.
Вывод один: ФНС не «следит» — она знает. Если бизнес прозрачен и правила соблюдены — рисков меньше. Но если в учёте пустоты, в цепочках — дыры, а в отчётности — несостыковки, инспекция уже собирает материалы. И вопрос не в том, придут или нет. А в том, насколько вы готовы, если придут.
Начать дискуссию