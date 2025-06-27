Совершенно несекретно: что ФНС уже знает о вашем бизнесе

Что ФНС уже знает — без дополнительных запросов

Инспекция собирает информацию фоново — из ваших же отчётов, госреестров, публичных баз, открытых сайтов и даже рекрутинговых платформ. Если компания ведёт легальную деятельность, платит налоги, показывает реальную выручку — у налоговой нет оснований вмешиваться. Но как только появляются признаки схем, «бумажного» НДС, минимальных налогов — включается глубинная аналитика: допрашивают бывших сотрудников, контрагентов, изучают офис.

И это только начало.