Если вы думаете, что не интересны ФНС — вы точно в ее списке

Многие предприниматели живут в иллюзии: раз проверка не пришла — значит, инспекция не в курсе. На деле всё наоборот. Налоговая уже знает всё, что ей нужно. И если вы в «зоне внимания», визит — вопрос времени.

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Москва. Утро. Бизнес-центр. Кофе, звонки, файлы на экране. И вдруг — стук в дверь. Документы. Тишина. «Внеплановая выездная проверка». Это не сериал. Это — рабочий день для тысяч российских предпринимателей.

ФНС за прошлый год провела 54 миллиона проверок. И пусть выездных было всего пять тысяч, они принесли в бюджет 450 миллиардов рублей. Пока вы смотрите на отчёт в Excel, налоговая уже собрала о вас досье — куда большее, чем вы сами готовы признать. Игра началась. Но правила в ней — точно не на вашей стороне.

Что знает налоговая? Почти всё. Где вы размещаете вакансии. Какая у вас средняя зарплата. Что пишут клиенты. Какой IP-адрес у вашего бухгалтера. Что покупали ваши контрагенты. Есть ли у вашей компании судимости, просадки по налогам, недвижимость на учредителях, пересечения по ЗАГСу между сотрудниками и подрядчиками. Всё это ложится в цифровой профиль. Если он «жёлтый» — вы уже на карандаше. Если «красный» — к вам едут.

Есть вещи, которые ФНС определяет как триггеры. Дробление бизнеса, когда несколько ООО с одним и тем же директором, бухгалтером и фактически единым управлением делят между собой выручку, чтобы сидеть на «упрощёнке». Технические контрагенты — ИП, у которых нет офиса, сотрудников, а сделки идут на миллионы. Формальные услуги, бумажный оборот, нулевая реальность. Льготные режимы, которые используются только на бумаге. IT-компании, не пишущие ни строчки кода, но претендующие на 5% налога на прибыль. Формально — всё красиво. На практике — Excel-файлы с логотипами и оборот без разработки.

Каждая из этих схем — сигнал системе. Причём система не ждёт объяснений. Она уже построила связи, проверила налоговую нагрузку, сравнила с бенчмарками. И если что-то не сходится — выездная. С осмотром, выемкой, допросами бывших сотрудников и контрагентов. С переквалификацией операций. С акцентом: докажите, что сделка была реальной. Не докажете — заплатите.

Но страх не работает. Работает стратегия. Если к вам пришли — реагируйте. Молчание — худшее решение. Подключайте юриста. Показывайте документы. Добивайтесь досудебного урегулирования. Не сработало — подавайте жалобу. Арбитраж. Центральный аппарат ФНС. У налоговой нет абсолютной правоты. У неё есть алгоритмы. А у вас — право на защиту.

Один предприниматель из Казани выиграл у налоговой 12 миллионов. Просто потому, что пошёл до конца.

ФНС больше не предупреждает. Она просто заходит. В режиме онлайн. Без звонков. Без намёков. У неё уже всё есть: ваши поставщики, ваши родственники, ваш офис, ваш кофе. Так что если вы всё ещё думаете, что никому не интересны — возможно, вы уже в списке.