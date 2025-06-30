Как налоговая вычисляет теневиков: глазами ФНС

Кажется, никто не видит? Налоговая уже видит всё

Сегодня бизнесмен может не замечать ФНС. Но это не значит, что ФНС не замечает его. Система собирает данные о каждой транзакции, о каждом платеже, о каждой связи. Это больше не ручной контроль — это непрерывная аналитика.

ФНС давно использует алгоритмы анализа больших данных. Информация стекается из банков, бухгалтерской отчётности, Росреестра, соцсетей, жалоб, отраслевой аналитики. Система сопоставляет всё: расходы и прибыль, уровень зарплат и среднеотраслевые показатели, движение средств и наличие сотрудников. Даже если вы ни разу не нарушили ничего явно — достаточно статистического выброса, чтобы вас пригласили на диалог.

Если ваша фирма показывает 1% рентабельности, а в отрасли среднее — 15%, это сигнал. Если вы оформлены как ИП, но ездите на авто бизнес-класса и покупаете загородный дом — система заметит. Причём она проверит не только вас, но и ваших родственников.