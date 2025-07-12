Переводы с карты на карту: новые правила в 2025 году
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Переводы на карту: что изменилось с 1 июня
Введен автоматический контроль переводов.
Теперь банки обязаны передавать данные обо всех транзакциях между физлицами в налоговую службу;
Появился риск начисления налога.
Если перевод будет расценен как доход - налоговая может потребовать уплаты НДФЛ (13% для резидентов РФ);
Подозрительные переводы требуют пояснений.
Теперь у ФНС есть право запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств;
Введен лимит на «подарки».
Переводы физлицам от ИП и ООО на сумму до 4000 рублей считаются необлагаемыми. Все, что выше это суммы - потенциально облагается налогом.
Какие переводы не облагаются налогом
Переводы между своими картами.
Если у вас несколько счетов, то между ними можно переводить деньги без ограничений. Главное - чтобы имена владельца совпадали;
Подарки на сумму до 4000 рублей в месяц.
При этом важно указать в назначении перевода, что это именно «подарок». В случае превышения лимита, придется объясняться перед ФНС;
Единичные переводы от друзей или родственников.
Однако если ни релулярные, а суммы достаточно крупные - это тоже повод для подозрений со стороны налоговой.
Какие переводы облагаются налогом
Переводы за работу и услуги.
Например, «за консультацию» или «за маникюр» - это доход, который нужно декларировать. Будет лучше работать официально как самозанятый или ИП;
Регулярные переводы от разных лиц.
Для ФНС это являетя признаком ведения коммерческой деятельности;
Сборы денег на мероприятия.
Если вы собираете деньги на подарок коллеге или организацию свадьбы - указывайте точное назначение платежей, имея список всех отправителей;
Переводы сотрудникам.
Если директор переводит, например, зарплату со своей личной карты без отчетных документов - это основание для налогообложения;
Доход от продаж.
Когда вы получаете деньги за ресейт, ремонт или аренду жилья - это бизнес. Поэтому ФНС хочет, чтобы вы были зарегистрированы как самозанятый или ИП.
Как ФНС определяет доход по переводам на карту
В первую очередь, ФНС анализирует следующие критерии:
Частота и регулярность.
Например, если вам ежемесячно поступают переводы от лиц с разницей в пару дней - это может быть расценено как систематический доход.
Назначение платежа.
Слова «оплата», «аренда», «аванс» - красные флажки для алгоритмов ФН. Даже если это просто перевод от знакомого, без оформленного договора его могут посчитать доходом.
Объем операций.
Превышение месячного лимита в 4000 рублей - это повод для анализа. Крупные разовые переводы без подтверждения источника также могут считаться доходом.
Отсутствие документов.
Переводы от клиентов без договора, расписок или счетов считаются «неофициальным доходом». В этом случае вам придется доказывать обратное.
Ответственность за «неофициальные» переводы
НДФЛ (13%) - налог уплачивается с момента поступления средств;
Штраф до 20% от суммы - назначается за неуплату налога;
Пени - начисляются за каждый день просчрочки платежа. Чем позже вы платите, тем больше сумма;
Блокировка счета - реализуется, если операция попадает под подозрение банка по 115-ФЗ (антиотмывочное законодательство);
Уголовная ответственность - если сумма превысила 2,7 млн рублей за 3 года или уклонение повторяется - это уже статья 198 УК РФ (до 1 года лишения свободы).
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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