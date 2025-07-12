Переводы с карты на карту: новые правила в 2025 году

Максимум деталей о переводах на карту: что реально изменилось и как могут наказать

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Переводы на карту: что изменилось с 1 июня

Введен автоматический контроль переводов.

Теперь банки обязаны передавать данные обо всех транзакциях между физлицами в налоговую службу;

Появился риск начисления налога.

Если перевод будет расценен как доход - налоговая может потребовать уплаты НДФЛ (13% для резидентов РФ);

Подозрительные переводы требуют пояснений.

Теперь у ФНС есть право запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств;

Введен лимит на «подарки».

Переводы физлицам от ИП и ООО на сумму до 4000 рублей считаются необлагаемыми. Все, что выше это суммы - потенциально облагается налогом.

Какие переводы не облагаются налогом

Переводы между своими картами.

Если у вас несколько счетов, то между ними можно переводить деньги без ограничений. Главное - чтобы имена владельца совпадали;

Подарки на сумму до 4000 рублей в месяц.

При этом важно указать в назначении перевода, что это именно «подарок». В случае превышения лимита, придется объясняться перед ФНС;

Единичные переводы от друзей или родственников.

Однако если ни релулярные, а суммы достаточно крупные - это тоже повод для подозрений со стороны налоговой.

Какие переводы облагаются налогом

Переводы за работу и услуги.

Например, «за консультацию» или «за маникюр» - это доход, который нужно декларировать. Будет лучше работать официально как самозанятый или ИП;

Регулярные переводы от разных лиц.

Для ФНС это являетя признаком ведения коммерческой деятельности;

Сборы денег на мероприятия.

Если вы собираете деньги на подарок коллеге или организацию свадьбы - указывайте точное назначение платежей, имея список всех отправителей;

Переводы сотрудникам.

Если директор переводит, например, зарплату со своей личной карты без отчетных документов - это основание для налогообложения;

Доход от продаж.

Когда вы получаете деньги за ресейт, ремонт или аренду жилья - это бизнес. Поэтому ФНС хочет, чтобы вы были зарегистрированы как самозанятый или ИП.

Как ФНС определяет доход по переводам на карту

В первую очередь, ФНС анализирует следующие критерии:

Частота и регулярность.

Например, если вам ежемесячно поступают переводы от лиц с разницей в пару дней - это может быть расценено как систематический доход.

Назначение платежа.

Слова «оплата», «аренда», «аванс» - красные флажки для алгоритмов ФН. Даже если это просто перевод от знакомого, без оформленного договора его могут посчитать доходом.

Объем операций.

Превышение месячного лимита в 4000 рублей - это повод для анализа. Крупные разовые переводы без подтверждения источника также могут считаться доходом.

Отсутствие документов.

Переводы от клиентов без договора, расписок или счетов считаются «неофициальным доходом». В этом случае вам придется доказывать обратное.

Ответственность за «неофициальные» переводы