30% в бизнесе превратились в 30 рублей. Как корпоративная отчетность стала оружием против собственников

Задолженность, которую никто не требует

Что стало ключевой деталью? Задолженность перед контрагентом, отражённая в отчётности. Истец утверждала: этот долг — фикция. Его специально оставили в балансе, чтобы искусственно уменьшить стоимость компании. Контрагент не выходил на связь, ничего не взыскивал, срок исковой давности истёк — а в бухгалтерии он остался.

Почему? Потому что каждый миллион долга снижает стоимость доли. И, если долги нарисовать — доля автоматически обесценивается. Это и произошло. Суд же не проверил достоверность задолженности, не затребовал документы, не назначил повторную экспертизу.

Экспертизы: кому выгодно верить?

На деле было два заключения. Одно — то самое, с «ценником» в 30 рублей. Второе — оценка истицы: 15,8 миллионов, рассчитанных по доходному подходу. Оба эксперта работали с одной и той же бухгалтерией, но пришли к разным выводам. Почему? Методология. Один — фокус на обязательствах. Другой — на будущей доходности.

Но суды выбрали ту, что выгоднее ответчику. Без обсуждений. Без анализа. Просто взяли за основу и отвергли вторую. Верховный суд это решение признал нарушением принципа объективности.