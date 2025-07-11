30% в бизнесе превратились в 30 рублей. Как корпоративная отчетность стала оружием против собственников

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От 22 миллионов до 30 рублей — всё по документам?
Истица ожидала 22 миллиона — именно столько, по её оценке, должна была стоить её часть бизнеса. Внутри компании — активы, сделки, нормальная бухгалтерия. Но компания выплатила ей 1 миллион, а затем представила заключение эксперта: стоимость доли — 30 рублей.
Первый и апелляционный суд не стали вдаваться в детали. Раз есть экспертиза — значит, так и есть. Вопрос закрыт. Но вмешался Верховный суд — и вскрыл куда более серьёзную проблему.
Задолженность, которую никто не требует
Что стало ключевой деталью? Задолженность перед контрагентом, отражённая в отчётности. Истец утверждала: этот долг — фикция. Его специально оставили в балансе, чтобы искусственно уменьшить стоимость компании. Контрагент не выходил на связь, ничего не взыскивал, срок исковой давности истёк — а в бухгалтерии он остался.
Почему? Потому что каждый миллион долга снижает стоимость доли. И, если долги нарисовать — доля автоматически обесценивается. Это и произошло. Суд же не проверил достоверность задолженности, не затребовал документы, не назначил повторную экспертизу.
Экспертизы: кому выгодно верить?
На деле было два заключения. Одно — то самое, с «ценником» в 30 рублей. Второе — оценка истицы: 15,8 миллионов, рассчитанных по доходному подходу. Оба эксперта работали с одной и той же бухгалтерией, но пришли к разным выводам. Почему? Методология. Один — фокус на обязательствах. Другой — на будущей доходности.
Но суды выбрали ту, что выгоднее ответчику. Без обсуждений. Без анализа. Просто взяли за основу и отвергли вторую. Верховный суд это решение признал нарушением принципа объективности.
Когда баланс превращается в дымовую завесу
Главный риск — искусственное искажение стоимости компании через отчётность. Не нужно махинаций, достаточно включить пару долгов и не списать старые. Результат: уставный капитал остаётся прежним, но доли в нём превращаются в фикцию. Это может коснуться любого участника, который решит выйти и получить причитающееся.
Верховный суд встал на сторону истицы. Он напомнил:
— задолженность, по которой никто не взыскивает, должна быть списана;
— общество обязано доказывать реальное финансовое положение;
— суд не вправе отказываться от экспертиз и доказательств, если возникают противоречия.
Что будет дальше
Суд отменил предыдущие решения. Дело направлено на новое рассмотрение. Теперь предстоит выяснить:
– был ли долг реальным;
– почему его не списали;
– как должна рассчитываться стоимость доли с учётом всех обстоятельств.
Возможно, бывшая участница получит то, что ей действительно положено — миллионы, а не 30 рублей. А, возможно, это дело станет прецедентом, после которого занижение стоимости бизнеса в отчётности больше не прокатит.
Вывод: Если можно превратить бизнес-долю в 30 рублей — значит, это может случиться с каждым. Но если Верховный суд готов вмешаться — значит, не всё потеряно.
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