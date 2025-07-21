Что делать, если появился разрыв по НДС

Разрыв по НДС — это не просто технический сбой. Это прямая угроза доначислений, штрафов, споров с налоговой. И в большинстве случаев — это начало большой неприятной истории. Ниже — подробная инструкция: как такие разрывы находят, какие они бывают и как действовать, если вам прилетело требование.

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Как налоговая находит разрывы по НДС

Начнём с того, как ФНС вообще проверяет корректность НДС. Сейчас налоговики работают с помощью системы АИС «Налог-3» — это автоматизированная информационная система, в составе которой действует известный модуль «Контроль НДС» (бывшая АСК НДС).

На подходе уже следующее поколение — «Налог-4». Это означает одно: проверки становятся ещё глубже, а выявление нарушений — автоматическим и молниеносным.

В декларации по НДС есть разделы 8–12 — это книги продаж, покупок и журналы учёта счетов-фактур. То есть у ФНС есть вся информация о том, какие счета-фактуры были выставлены и по каким налог был принят к вычету.

Что считается разрывом по НДС

Если в книге покупок у вашей компании есть счёт-фактура от поставщика, но в книге продаж у этого поставщика её нет — это прямой разрыв. А если всё на первом уровне чисто, но у контрагента вашего контрагента выявлена дыра — это сложный разрыв. И его тоже найдут.

Система контролирует не только пару «продавец–покупатель», но и всю цепочку. Проверяется, был ли уплачен НДС в бюджет по всем звеньям.

Формально разрыв — это:

отсутствие компании в ЕГРЮЛ;

нулевая отчётность у контрагента;

неуплата налога в бюджет;

нестыковки в счётах-фактурах (технические ошибки);

работа по сомнительной схеме с «оптимизаторами».

Важно: даже если вы добросовестный налогоплательщик, попасть в разрыв можно по чужой вине.

Что делает налоговая, если разрыв найден

Если это простой технический разрыв — налоговики пришлют требование, вы подаёте уточнёнку, и вопрос закрыт.

Но если выявлен схемный разрыв, начинается совершенно другой сценарий:

ФНС активирует внутреннюю методичку по работе с такими случаями (она не публикуется, но у налоговиков она есть).

Идёт детальный анализ всей цепочки сделок.

Считается, что если налог не уплачен, значит, кто-то уклонился. Задача — найти выгодоприобретателя.

Кто это?

ФНС применяет балльную систему:

50+ баллов — выгодоприобретатель.

20–49 — потенциальный.

20 и ниже — техническое звено.

И да, «копать» будут в сторону того, кто может заплатить. Поэтому выгодоприобретателем обычно становится платёжеспособная компания. Именно с ней и начинают работать.

Если вы работаете с НДС и хотите быть в курсе, как избежать типовых ошибок, снизить риски и действовать грамотно в случае разрывов — мы публикуем такие инструкции регулярно.

Разбираем алгоритмы налоговой, делимся проверенными решениями и показываем, что работает на практике. Перейдите в наш Telegram-канал - ссылка в начале статьи.

Что делать налогоплательщику

Первое — разобраться, с чем именно вы столкнулись.

ФНС может направить:

Требование о пояснении.

Требование о внесении исправлений.

Приглашение на комиссию.

Если ошибка техническая — просто подайте уточнёнку или пояснение. Если же проблема в контрагенте — алгоритм зависит от вашей позиции и готовности спорить.

Многие компании предпочитают не связываться — убирают вычет и доплачивают. Даже если уверены, что сделка реальная.

Если же сумма серьёзная и вы уверены в своей правоте — защищайтесь.

Возможен и вызов в инспекцию — на комиссию по НДС. Это не допрос, но цель — убедить вас добровольно уплатить налог.

Комиссия и допрос — не одно и то же

Важно различать два формата:

Комиссия — формат беседы. Вам предложат устранить нарушение и заплатить. Неофициально — «по-хорошему».

Допрос — уже в рамках проверки, с протоколами и последствиями.

Поэтому на комиссию лучше приходить подготовленным — с документами, обоснованием своей позиции и планом действий.

Выводы

Разрыв по НДС — это не всегда ваша вина, но почти всегда — ваша проблема. Найти его ФНС может на любом уровне цепочки. Выгодоприобретателем чаще всего объявляют того, кто может доплатить. А дальше — либо соглашаться, либо бороться.

И ещё:

Разрыв может быть техническим или схемным.

Проверки идут через «Контроль НДС» в АИС «Налог-3».

Система видит не только прямые связи, но и всю цепочку.

У налоговой — методичка, у бизнеса — обязанность защищаться.

В любом случае — действовать надо быстро. И понимать, что на той стороне работают по алгоритму. Ваша задача — не дать системе вас сломать.