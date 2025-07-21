Что делать, если появился разрыв по НДС
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Как налоговая находит разрывы по НДС
Начнём с того, как ФНС вообще проверяет корректность НДС. Сейчас налоговики работают с помощью системы АИС «Налог-3» — это автоматизированная информационная система, в составе которой действует известный модуль «Контроль НДС» (бывшая АСК НДС).
На подходе уже следующее поколение — «Налог-4». Это означает одно: проверки становятся ещё глубже, а выявление нарушений — автоматическим и молниеносным.
В декларации по НДС есть разделы 8–12 — это книги продаж, покупок и журналы учёта счетов-фактур. То есть у ФНС есть вся информация о том, какие счета-фактуры были выставлены и по каким налог был принят к вычету.
Что считается разрывом по НДС
Если в книге покупок у вашей компании есть счёт-фактура от поставщика, но в книге продаж у этого поставщика её нет — это прямой разрыв. А если всё на первом уровне чисто, но у контрагента вашего контрагента выявлена дыра — это сложный разрыв. И его тоже найдут.
Система контролирует не только пару «продавец–покупатель», но и всю цепочку. Проверяется, был ли уплачен НДС в бюджет по всем звеньям.
Формально разрыв — это:
отсутствие компании в ЕГРЮЛ;
нулевая отчётность у контрагента;
неуплата налога в бюджет;
нестыковки в счётах-фактурах (технические ошибки);
работа по сомнительной схеме с «оптимизаторами».
Важно: даже если вы добросовестный налогоплательщик, попасть в разрыв можно по чужой вине.
Что делает налоговая, если разрыв найден
Если это простой технический разрыв — налоговики пришлют требование, вы подаёте уточнёнку, и вопрос закрыт.
Но если выявлен схемный разрыв, начинается совершенно другой сценарий:
ФНС активирует внутреннюю методичку по работе с такими случаями (она не публикуется, но у налоговиков она есть).
Идёт детальный анализ всей цепочки сделок.
Считается, что если налог не уплачен, значит, кто-то уклонился. Задача — найти выгодоприобретателя.
Кто это?
ФНС применяет балльную систему:
50+ баллов — выгодоприобретатель.
20–49 — потенциальный.
20 и ниже — техническое звено.
И да, «копать» будут в сторону того, кто может заплатить. Поэтому выгодоприобретателем обычно становится платёжеспособная компания. Именно с ней и начинают работать.
Если вы работаете с НДС и хотите быть в курсе, как избежать типовых ошибок, снизить риски и действовать грамотно в случае разрывов — мы публикуем такие инструкции регулярно.
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Что делать налогоплательщику
Первое — разобраться, с чем именно вы столкнулись.
ФНС может направить:
Требование о пояснении.
Требование о внесении исправлений.
Приглашение на комиссию.
Если ошибка техническая — просто подайте уточнёнку или пояснение. Если же проблема в контрагенте — алгоритм зависит от вашей позиции и готовности спорить.
Многие компании предпочитают не связываться — убирают вычет и доплачивают. Даже если уверены, что сделка реальная.
Если же сумма серьёзная и вы уверены в своей правоте — защищайтесь.
Возможен и вызов в инспекцию — на комиссию по НДС. Это не допрос, но цель — убедить вас добровольно уплатить налог.
Комиссия и допрос — не одно и то же
Важно различать два формата:
Комиссия — формат беседы. Вам предложат устранить нарушение и заплатить. Неофициально — «по-хорошему».
Допрос — уже в рамках проверки, с протоколами и последствиями.
Поэтому на комиссию лучше приходить подготовленным — с документами, обоснованием своей позиции и планом действий.
Выводы
Разрыв по НДС — это не всегда ваша вина, но почти всегда — ваша проблема. Найти его ФНС может на любом уровне цепочки. Выгодоприобретателем чаще всего объявляют того, кто может доплатить. А дальше — либо соглашаться, либо бороться.
И ещё:
Разрыв может быть техническим или схемным.
Проверки идут через «Контроль НДС» в АИС «Налог-3».
Система видит не только прямые связи, но и всю цепочку.
У налоговой — методичка, у бизнеса — обязанность защищаться.
В любом случае — действовать надо быстро. И понимать, что на той стороне работают по алгоритму. Ваша задача — не дать системе вас сломать.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
ужас, ужас! и как же мы живем в этом страшном мире "разрыва НДС", который случается достаточно часто в ежедневной работе