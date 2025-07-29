Как проверить задолженность у судебных приставов

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Что делает пристав при наличии долга
Если задолженность не погашена, пристав вправе:
списать деньги со счетов;
арестовать имущество;
ограничить выезд за границу;
приостановить водительские права.
Где проверить долги
1. Лично в отделе приставов
ИП или директор компании может обратиться с паспортом. Необходимо заполнить заявление. Для проверки долга организации указываются ИНН, КПП и ОГРН. Ответ — в течение 30 дней. Такой же срок действует при обращении через интернет-приёмную на сайте ФССП.
2. На сайте ФССП или в приложении
https://fssp.gov.ru/fssp_mobile
В разделе «Банк данных исполнительных производств» можно найти долги по:
ФИО и дате рождения — для физлиц и ИП;
названию и адресу компании или ИНН — для организаций;
номеру исполнительного производства.
3. Через Госуслуги
Сервисы ФССП на портале позволяют:
проверить долги;
отследить ограничения на выезд;
отправлять обращения;
подписываться на уведомления.
Доступ возможен из личного кабинета руководителя или уполномоченного сотрудника.
Как погасить задолженность
Оплатить можно:
в банке по квитанции;
через приложение банка или расчётный счёт;
через Госуслуги банковской картой, со счёта телефона или через ЭЛПЛАТ.
Указывается УИН — уникальный идентификатор начислений.
Сроки зачисления платежа
Средний срок — до 5 рабочих дней. В отдельных случаях — до 21 рабочего дня. После зачёта поступает уведомление о завершении производства.
Если долг погашен, но данные не обновились через 21 день, сообщите приставу через Госуслуги в разделе «Штрафы/Налоги» → «Подача заявлений». Выберите действие «Сообщить о погашении задолженности», укажите номер дела, прикрепите документы.
Что делать при ошибке
Наиболее частая причина — совпадение ФИО и даты рождения с другим лицом. Действия:
На сайте ФССП: подать обращение через раздел «Я двойник».
Через Госуслуги: быстрее. Раздел «Штрафы/Налоги» → «Подача заявлений».
Укажите статус «Участник» → причина: «На мне числится чужой долг» или «Другая причина».
Срок ответа:
— до 17 рабочих дней, если причина — совпадение ФИО;
— до 30 календарных дней — при выборе «Другая причина».
Если в исправлении отказано, можно подать жалобу.
Завершение исполнительного производства
Производство завершается в двух случаях:
Статус «Прекращено»
Производство прекращается, если:
взыскатель отказался от требований;
судебный акт отменён;
достигнуто мировое соглашение;
компанию исключили из ЕГРЮЛ.
В этих случаях повторное взыскание невозможно. Заявление о прекращении подаётся через Госуслуги.
Статус «Окончено»
Производство оканчивается, если:
долг погашен;
долг не удалось взыскать;
должник признан банкротом;
компания ликвидирована.
Если долг не погашен, взыскатель может повторно обратиться в течение трёх лет (не раньше чем через шесть месяцев после возврата документа).
Что будет при неуплате долга
На добровольную уплату — 5 рабочих дней с момента получения постановления (в том числе в личном кабинете на Госуслугах).
Если долг не уплачен, пристав:
начислит исполнительский сбор;
начнёт принудительное взыскание.
Размер сбора:
для физлиц и ИП — 7 % от суммы, но не менее 1 000 ₽;
для юрлиц — не менее 10 000 ₽.
Меры взыскания:
арест имущества и счетов;
удержания из зарплаты и выплат;
запрет на выезд за границу (если долг выше 10 000 ₽);
приостановка водительских прав (например, при долге по штрафам или алиментам).
При злостном уклонении возможна уголовная ответственность.
Как получить справку об отсутствии долга
Документ называется «Уведомление об отсутствии исполнительного производства». Он может понадобиться, например, для подачи иска о возврате переплаты.
Способы получения:
в отделе ФССП;
в МФЦ (если центр предоставляет такую услугу).
Нужны:
паспорт;
для представителя — доверенность;
для директора компании — устав и выписка из ЕГРЮЛ.
Справку выдают в течение трёх часов или направляют в личный кабинет на Госуслугах.
Что важно запомнить
Проверить долг проще всего онлайн — через ФССП или Госуслуги.
Платёж можно сделать в банке или через интернет.
Ошибочные задолженности устраняются через Госуслуги.
Завершение производства возможно только при официальном статусе «Окончено» или «Прекращено».
При неуплате в течение пяти дней пристав начнёт принудительное взыскание.
Для получения справки нужно обратиться в отдел приставов или МФЦ.
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