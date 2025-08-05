Как предприниматели рушат свой бизнес одной роковой ошибкой

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
— продавать единственную квартиру или закрывать бизнес.
Такую ситуацию описывает консультант, работавший с предпринимателем. «Он вкладывал в оборот всё. Без подушки, без запасов. Когда случился кассовый разрыв — начал брать из семейных сбережений. В какой-то момент на полном серьёзе стоял вопрос о продаже жилья».
Финансовая катастрофа случилась не потому, что бизнес был убыточен. Наоборот — прибыль шла, дело развивалось. Но предприниматель настолько верил в рост, что забыл о главном: бизнес может обрушиться не из-за идеи, а из-за управления деньгами.
Почему инвестор передумал
Другая история — противоположная. Предприниматель решил, что выручка фирмы — это и есть его личные деньги. Всё шло на один счёт, никакой отчётности, никакого разделения личных и бизнес-расходов.
Пока не появился инвестор. Серьёзный. Готовый вложить миллионы. Всё шло к сделке. До момента, когда инвестор попросил документацию. «Где отчётность? Где движение средств? Где бюджеты?», — спрашивал он. Ответов не было. Не потому, что их скрывали — их просто не существовало.
Сделка сорвалась. Предпринимателю пришлось полгода восстанавливать документы и выстраивать с нуля управленческий учёт. Только после этого удалось получить второй шанс.
Цена «выручки в кармане»
Владелица небольшого магазина была уверена: деньги в кассе — это показатель успеха. Она свободно брала выручку на личные нужды, зарплату сотрудникам выплачивала по остаточному принципу.
К концу года стало ясно: налоги не платились вообще. Начались проверки. Накопились пени. Сотрудники начали увольняться. Бизнес оказался на грани — не из-за отсутствия клиентов, а из-за банального финансового невежества.
Согласно исследованию, почти половина владельцев малого бизнеса в России теряли на старте минимум миллион рублей прибыли из-за ошибок в учёте. А у некоторых потери доходили до сотен тысяч долларов.
Как год ушёл в пустоту
Один из предпринимателей решил развивать три направления параллельно. Задумка была понятной: если одно не выстрелит, выстрелит другое. Но при этом он полностью проигнорировал финансовый учёт.
Результат — хроническая усталость, нервы и полное непонимание, откуда приходит прибыль, а куда уходит убыток. Деньги текли между проектами, расходы перемешивались, отчётности не было.
«Мы поднимали историю за год вручную. И только тогда выяснилось, что одно направление было убыточным — оно съедало доход двух других. Предприниматель кормил мёртвый проект целый год», — говорит консультант.
Между летом и зимой — бездна
У другого клиента бизнес был сезонный. Летом — пик, зимой — минус. Каждый год повторялся один и тот же цикл: в сезон предприниматель тратил как миллионер, в межсезонье жил на кредит.
Решение оказалось простым: проанализировали прошлые периоды, составили сценарии развития, ввели лимиты. Предприниматель сначала сопротивлялся — как это, ограничивать себя в прибыльный сезон? Но впервые за годы прошёл межсезонье без долгов.
Формула, которая спасает
Эксперты вывели универсальную формулу:
50% — операционные расходы,
30% — налоги и резервы,
20% — выплаты собственнику.
Но объяснить эту логику предпринимателю, который привык тратить всё сразу, почти невозможно. Один из клиентов-фотографов тратил всю выручку на путешествия и брендовые вещи. Его коллега придерживался системы: инвестировал, откладывал, расширял бизнес. Через год у него вырос чек, улучшилось оборудование, появилось имя. Первый — так и остался на старом уровне.
Когда ИП теряет всё
Самая болезненная иллюзия — у ИП. Они думают: раз бизнес мой, значит, и деньги мои. Но в отличие от ООО, индивидуальный предприниматель отвечает всем имуществом. Квартира, машина, участок — всё это может уйти за долги.
Один владелец цветочного салона осознал это вовремя. Он установил себе правило: 10% от прибыли уходит в личный резерв. «Если могу стабильно платить банку по кредиту, значит, могу и себе платить», — говорит он.
Финансовая дисциплина — это не про бухгалтерию,а про выживание бизнеса в России
Те, кто выстраивают её — растут. Те, кто игнорируют — теряют не только бизнес, но и дом, и семью, и уверенность. Выбор всегда есть. Вопрос в том, успеете ли вы им воспользоваться.
Начать дискуссию