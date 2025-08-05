Как предприниматели рушат свой бизнес одной роковой ошибкой

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— продавать единственную квартиру или закрывать бизнес.

Такую ситуацию описывает консультант, работавший с предпринимателем. «Он вкладывал в оборот всё. Без подушки, без запасов. Когда случился кассовый разрыв — начал брать из семейных сбережений. В какой-то момент на полном серьёзе стоял вопрос о продаже жилья».

Финансовая катастрофа случилась не потому, что бизнес был убыточен. Наоборот — прибыль шла, дело развивалось. Но предприниматель настолько верил в рост, что забыл о главном: бизнес может обрушиться не из-за идеи, а из-за управления деньгами.