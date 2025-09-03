MAX для бизнеса: как работать по закону

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
С 1 июня 2025 года часть бизнеса в России оказалась под запретом на переписку в привычных мессенджерах. Telegram и WhatsApp1* больше не подходят для коммуникации — особенно если вы банк, НФО, агрегатор товаров или подпадаете под действия закона № 41‑ФЗ. В этих условиях мессенджер MAX стал не просто альтернативой, а ключевым инструментом для легальной и безопасной работы с клиентами.
Кто обязан был перейти на российский мессенджер с 1 июня 2025 года
В статье 15 закона № 41‑ФЗ установлен запрет на использование зарубежных мессенджеров для персональной переписки. Ограничение касается:
государственных и муниципальных компаний;
хозяйственных обществ с долей РФ более 50%;
банков и других кредитных организаций;
ломбардов, МФО, страховых, НПФ и других НФО;
операторов связи;
товарных и сервисных агрегаторов;
сайтов с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки;
досок объявлений с охватом от 100 000 человек в день.
Таким компаниям разрешено вести публичные каналы в иностранных мессенджерах, но запрещено вступать в переписку. Нарушение — штраф до 700 000 рублей по ст. 13.11 КоАП РФ.
Для всех них переход на MAX — не опция, а необходимость.
Почему MAX — не просто замена, а возможность
MAX разработан VK и уже получил статус национального мессенджера. В июне Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией, который подписал президент. MAX стал основой этой инфраструктуры.
Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что WhatsApp1* и Telegram нарушают ряд требований российского законодательства. MAX, напротив, этим требованиям соответствует. Он не только безопасен, но и перспективен:
18 млн зарегистрированных пользователей на август 2025;
с 1 сентября предустановка на все смартфоны, продаваемые в РФ;
планируемое расширение до платформы, аналогичной китайскому WeChat.
Что уже умеет MAX: возможности для пользователей
На старте пользователи получают все базовые функции:
личные и групповые чаты с текстовыми и голосовыми сообщениями;
передача файлов до 4 ГБ;
стикеры (в том числе анимированные);
аудио- и видеозвонки (включая групповые);
папки для чатов, передача геолокации и контактов;
переводы через СБП прямо в чате;
подписка на публичные каналы (например, Москва24);
доступ к чат-ботам, включая ИИ-ассистентов.
Что открывает MAX для бизнеса
Разработчики позиционируют MAX как экосистему, а не просто мессенджер. Бизнес получает:
1. Поддержку клиентов через бизнес-аккаунт
Официальный аккаунт компании с брендированным никнеймом, расширенными функциями и неограниченной перепиской с пользователями.
2. Интеграцию чат-ботов
Поддерживается Bot API, на котором можно создать:
FAQ-ботов и автоответчиков;
интеграции с бизнес-процессами (через Webhook, Long Polling, подключение внешних API);
модерационные боты (рассылки, управление чатами, фильтрация сообщений);
аналитические боты — сбор статистики и отчетов.
Есть встроенный @MasterBot для создания собственного бота с нужными функциями.
3. Мини-приложения (VK Mini Apps)
Через Max Bot API можно создавать приложения прямо внутри мессенджера: заказ такси, еда, билеты, банкинг, финансы. Например, банк может запустить мини-приложение с управлением картами, просмотром кэшбэка и историей трат.
4. Банкинг и уведомления
Тестируются:
одноразовые пароли (OTP);
push-уведомления о транзакциях;
P2P-переводы;
полноценное управление банковскими картами.
5. Цифровой документооборот
MAX планирует интеграцию с ЕСИА: пользователи смогут передавать ИНН, СНИЛС, паспортные данные, сведения о детях и правах. Ожидается возможность подписания согласий и типовых договоров оферты.
6. Прямые оплаты
Пользователь может получить рассылку и оплатить товар или услугу сразу в мессенджере — без переходов на сайт. Это сокращает путь до покупки и повышает конверсию.
На старте все B2B-функции будут бесплатны — чтобы бизнес смог протестировать возможности. По информации Forbes, массовое подключение компаний запланировано до конца третьего квартала.
Как подключиться к MAX
Приложение доступно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Также работает веб-версия.
Процесс регистрации:
Установка.
Авторизация по номеру (поддерживаются российские и белорусские номера).
Подтверждение кода из SMS.
Заполнение профиля — имя, аватар.
Синхронизация контактов.
Как обрабатывать переписку из MAX вместе с другими каналами
Сегодня многие компании общаются с клиентами сразу в нескольких средах: сайт, почта, мессенджеры, соцсети. Постоянные переключения — это потеря времени и риска пропустить запрос.
Сейчас MAX требует отдельного приложения, что неудобно. Но в ближайшее время ожидается интеграция с омниканальными платформами. В одном окне можно будет видеть:
обращения с сайта;
переписку из соцсетей;
e-mail;
звонки;
сообщения из MAX.
Главное о MAX для бизнеса
MAX — полностью соответствует требованиям закона и не будет заблокирован.
С 1 сентября 2025 года будет предустановлен на все продаваемые устройства в РФ.
Организации, подпадающие под 41-ФЗ, обязаны отказаться от WhatsApp1* и Telegram.
В мессенджере уже доступны чат-боты, мини-приложения, оплата и подписания документов.
B2B-инструменты доступны бесплатно для тестирования.
*Meta1 признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
