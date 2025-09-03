MAX для бизнеса: как работать по закону

Почему MAX — не просто замена, а возможность

MAX разработан VK и уже получил статус национального мессенджера. В июне Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией, который подписал президент. MAX стал основой этой инфраструктуры.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что WhatsApp1* и Telegram нарушают ряд требований российского законодательства. MAX, напротив, этим требованиям соответствует. Он не только безопасен, но и перспективен: