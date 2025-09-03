ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
MAX для бизнеса: как работать по закону

Мы разобрали, каким компаниям нужно переходить на MAX, какие функции он уже предлагает и как выстроить коммуникацию с клиентами, не нарушая закон и не теряя в качестве сервиса.

С 1 июня 2025 года часть бизнеса в России оказалась под запретом на переписку в привычных мессенджерах. Telegram и WhatsApp1* больше не подходят для коммуникации — особенно если вы банк, НФО, агрегатор товаров или подпадаете под действия закона № 41‑ФЗ. В этих условиях мессенджер MAX стал не просто альтернативой, а ключевым инструментом для легальной и безопасной работы с клиентами.

Кто обязан был перейти на российский мессенджер с 1 июня 2025 года

В статье 15 закона № 41‑ФЗ установлен запрет на использование зарубежных мессенджеров для персональной переписки. Ограничение касается:

  • государственных и муниципальных компаний;

  • хозяйственных обществ с долей РФ более 50%;

  • банков и других кредитных организаций;

  • ломбардов, МФО, страховых, НПФ и других НФО;

  • операторов связи;

  • товарных и сервисных агрегаторов;

  • сайтов с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки;

  • досок объявлений с охватом от 100 000 человек в день.

Таким компаниям разрешено вести публичные каналы в иностранных мессенджерах, но запрещено вступать в переписку. Нарушение — штраф до 700 000 рублей по ст. 13.11 КоАП РФ.

Для всех них переход на MAX — не опция, а необходимость.

Почему MAX — не просто замена, а возможность

MAX разработан VK и уже получил статус национального мессенджера. В июне Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией, который подписал президент. MAX стал основой этой инфраструктуры.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что WhatsApp1* и Telegram нарушают ряд требований российского законодательства. MAX, напротив, этим требованиям соответствует. Он не только безопасен, но и перспективен:

  • 18 млн зарегистрированных пользователей на август 2025;

  • с 1 сентября предустановка на все смартфоны, продаваемые в РФ;

  • планируемое расширение до платформы, аналогичной китайскому WeChat.

Что уже умеет MAX: возможности для пользователей

На старте пользователи получают все базовые функции:

  • личные и групповые чаты с текстовыми и голосовыми сообщениями;

  • передача файлов до 4 ГБ;

  • стикеры (в том числе анимированные);

  • аудио- и видеозвонки (включая групповые);

  • папки для чатов, передача геолокации и контактов;

  • переводы через СБП прямо в чате;

  • подписка на публичные каналы (например, Москва24);

  • доступ к чат-ботам, включая ИИ-ассистентов.

Что открывает MAX для бизнеса

Разработчики позиционируют MAX как экосистему, а не просто мессенджер. Бизнес получает:

1. Поддержку клиентов через бизнес-аккаунт

Официальный аккаунт компании с брендированным никнеймом, расширенными функциями и неограниченной перепиской с пользователями.

2. Интеграцию чат-ботов

Поддерживается Bot API, на котором можно создать:

  • FAQ-ботов и автоответчиков;

  • интеграции с бизнес-процессами (через Webhook, Long Polling, подключение внешних API);

  • модерационные боты (рассылки, управление чатами, фильтрация сообщений);

  • аналитические боты — сбор статистики и отчетов.

Есть встроенный @MasterBot для создания собственного бота с нужными функциями.

3. Мини-приложения (VK Mini Apps)

Через Max Bot API можно создавать приложения прямо внутри мессенджера: заказ такси, еда, билеты, банкинг, финансы. Например, банк может запустить мини-приложение с управлением картами, просмотром кэшбэка и историей трат.

4. Банкинг и уведомления

Тестируются:

  • одноразовые пароли (OTP);

  • push-уведомления о транзакциях;

  • P2P-переводы;

  • полноценное управление банковскими картами.

5. Цифровой документооборот

MAX планирует интеграцию с ЕСИА: пользователи смогут передавать ИНН, СНИЛС, паспортные данные, сведения о детях и правах. Ожидается возможность подписания согласий и типовых договоров оферты.

6. Прямые оплаты

Пользователь может получить рассылку и оплатить товар или услугу сразу в мессенджере — без переходов на сайт. Это сокращает путь до покупки и повышает конверсию.

На старте все B2B-функции будут бесплатны — чтобы бизнес смог протестировать возможности. По информации Forbes, массовое подключение компаний запланировано до конца третьего квартала.

Как подключиться к MAX

Приложение доступно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Также работает веб-версия.

Процесс регистрации:

  1. Установка.

  2. Авторизация по номеру (поддерживаются российские и белорусские номера).

  3. Подтверждение кода из SMS.

  4. Заполнение профиля — имя, аватар.

  5. Синхронизация контактов.

Как обрабатывать переписку из MAX вместе с другими каналами

Сегодня многие компании общаются с клиентами сразу в нескольких средах: сайт, почта, мессенджеры, соцсети. Постоянные переключения — это потеря времени и риска пропустить запрос.

Сейчас MAX требует отдельного приложения, что неудобно. Но в ближайшее время ожидается интеграция с омниканальными платформами. В одном окне можно будет видеть:

  • обращения с сайта;

  • переписку из соцсетей;

  • e-mail;

  • звонки;

  • сообщения из MAX.

Главное о MAX для бизнеса

  • MAX — полностью соответствует требованиям закона и не будет заблокирован.

  • С 1 сентября 2025 года будет предустановлен на все продаваемые устройства в РФ.

  • Организации, подпадающие под 41-ФЗ, обязаны отказаться от WhatsApp1* и Telegram.

  • В мессенджере уже доступны чат-боты, мини-приложения, оплата и подписания документов.

  • B2B-инструменты доступны бесплатно для тестирования.

*Meta1 признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

