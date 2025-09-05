Обработка персональных данных: когда одного уведомления недостаточно

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Многие предприниматели уверены, что уведомление в Роскомнадзор — это всё, что нужно для законной обработки персональных данных. На деле — это лишь формальность. Чтобы не получить штраф и не подвергнуть бизнес риску, нужно больше. Гораздо больше.

Закон требует сформировать комплект внутренних документов — причём в зависимости от того, кто вы: самозанятый, ИП или ООО. Особенно внимательно стоит быть тем, у кого есть сотрудники — ответственность здесь выше.