Звонят из Роскомнадзора и пугают штрафом. Что делать?
Сценарий звонка: пугают штрафом, требуют действия
Сейчас активно используют два вида обзвона.
Автоинформатор. Робот представляется Роскомнадзором и сообщает, что ваша компания не подала уведомление об обработке персональных данных. В голосовом сообщении — угроза штрафа до 1 млн рублей и предложение нажать определённую кнопку на телефоне для получения подробностей.
Живой оператор. Человек звонит якобы от имени ведомства и утверждает, что уведомление не поступило, требует срочно его подать. Дальше — отправка ссылки и просьба перейти по ней.
Обратите внимание: звонящий не называет даже название вашей компании. Это универсальный скрипт, рассчитанный на массовый обзвон.
Что важно знать: Роскомнадзор не звонит
Роскомнадзор официально опроверг массовые обзвоны. 7 августа 2025 года в Telegram-канале ведомства появилось сообщение: никаких звонков ведомство не совершает. Ни с ботом, ни с оператором, ни с предложением перейти по ссылке.
Если вам поступает такой звонок — не уточняйте данные, не нажимайте кнопки, не переходите по ссылкам. Просто положите трубку.
Мошенники используют технику давления — срочность, угроза штрафа, ссылка «от государства». Это распространённая схема, цель которой — выманить доступ к корпоративным системам или заразить устройство.
Как проверить, всё ли в порядке
Если вы всё же сомневаетесь и хотите убедиться, что к вашей компании действительно нет вопросов, проверьте информацию самостоятельно. Ниже — шпаргалка с действиями и официальными контактами.
Шпаргалка: как убедиться, что у вас всё в порядке
Проверьте статус уведомления.
Перейдите в сервис Роскомнадзора и найдите своё уведомление. Если оно есть — значит, оно принято и претензий нет.
Проверьте наличие вашей компании в реестре операторов.
На сайте Роскомнадзора — в разделе «Реестр операторов персональных данных» — найдите свою организацию.
Позвоните на горячую линию Роскомнадзора.
Если остались сомнения, используйте официальный номер ведомства:
📞 +7 (495) 198-65-01
Итог: никакие ссылки по телефону, никакие звонки «от имени ведомства» не могут быть основанием для действий. Проверяйте всё только через официальные каналы. Мошенники — изобретательны, но у вас есть всё, чтобы не попасть в ловушку.
